Koniec noszenia butelek do sklepu? Frisco wprowadza domowy zwrot kaucji

Grażyna Czekalińska
2026-05-29 9:12

System kaucyjny właśnie wchodzi w nową fazę. Klienci jednego z największych supermarketów internetowych w Polsce nie będą musieli już chodzić do sklepu z workami pełnymi puszek i butelek. Frisco uruchamia usługę, w której opakowania objęte kaucją odbierze bezpośrednio kurier podczas dostawy zakupów.

Osoba niosąca białą torbę wypełnioną pustymi, przezroczystymi butelkami szklanymi w jasnym otoczeniu, symbolizującą nowy system kaucyjny.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Osoba niosąca białą torbę wypełnioną pustymi, przezroczystymi butelkami szklanymi w jasnym otoczeniu, symbolizującą nowy system kaucyjny.
  • Frisco rewolucjonizuje system kaucyjny, wprowadzając jako pierwszy e-supermarket w Polsce innowacyjny domowy odbiór opakowań.
  • Kurier odbierze puste puszki i butelki objęte kaucją bezpośrednio podczas dostawy zakupów, eliminując konieczność posiadania paragonu.
  • Sprawdź, jak odzyskać kaucję w formie kuponu i w których miastach działa to rozwiązanie, które znacząco ułatwi życie milionom Polaków.

Kurier odbierze butelki i puszki przy okazji zakupów

Frisco poinformowało, że jako pierwszy internetowy supermarket spożywczy w Polsce kompleksowo wdraża rozwiązania związane z systemem kaucyjnym. Oznacza to nie tylko naliczanie kaucji przy sprzedaży napojów, ale także organizację odbioru pustych opakowań.

W praktyce klient zamawiający zakupy online będzie mógł przygotować worki z pustymi puszkami i plastikowymi butelkami objętymi systemem kaucyjnym. Kurier odbierze je podczas dostawy kolejnego zamówienia.

Usługa dotyczy wyłącznie opakowań oznaczonych symbolem „KAUCJA”, czyli puszek oraz plastikowych butelek objętych nowym systemem. Nie obejmuje natomiast tradycyjnych szklanych butelek zwrotnych funkcjonujących w starym modelu kaucyjnym.

Nie trzeba mieć paragonu

Jedną z najważniejszych informacji dla klientów jest fakt, że Frisco nie ogranicza odbioru wyłącznie do produktów kupionych w swoim sklepie. Kurierzy odbiorą wszystkie puszki i butelki oznaczone logo systemu kaucyjnego, niezależnie od tego, gdzie zostały zakupione. Nie będzie też konieczności okazywania paragonu.

Warunek jest jeden – opakowania muszą być opróżnione, niezgniecione i posiadać etykietę. Można je oddać w specjalnym worku Frisco lub innym szczelnie zamkniętym worku. Na jedną dostawę obowiązuje limit dwóch worków.

Tak zostanie zwrócona kaucja

Za zwrócone opakowania klienci otrzymają zwrot środków w formie kuponu kaucyjnego do wykorzystania podczas kolejnych zakupów we Frisco lub w inny sposób przewidziany przez obowiązujące przepisy.

Za obsługę całego procesu odpowiada operator Kaucja.pl.

Przedstawiciele firmy podkreślają, że obecne przepisy nie określają szczegółowo roli sklepów internetowych w systemie kaucyjnym, mimo to Frisco zdecydowało się samodzielnie stworzyć własny model odbioru opakowań.

Zwroty tylko w największych miastach

Na początku usługa będzie dostępna dla klientów korzystających z dostaw realizowanych przez Frisco Van.

System obejmie:

  • Warszawę,
  • Kraków,
  • Wrocław,
  • Poznań,
  • Katowice,
  • Łódź,
  • Trójmiasto.

Firma przekonuje, że im prostsze będą zasady działania systemu kaucyjnego, tym większa szansa, że konsumenci przyzwyczają się do regularnego oddawania opakowań.

