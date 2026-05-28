Dodatkowe 400 zł czeka na seniorów (65+) ze Świnoujścia, którzy mieszkają tam od co najmniej 5 lat, bez kryterium dochodowego czy zdrowotnego.

Termin składania wniosków o 400 zł Bonu Wyspiarza Seniora mija 29 maja 2026 r., a obowiązuje nowy formularz.

Tegoroczne świadczenie wzrosło do 400 zł (z 350 zł w 2025 r.) i zostanie wypłacone wyłącznie na wskazane konto bankowe.

To jednorazowe świadczenie gotówkowe różni się od zapowiadanego bonu opiekuńczego (2150 zł miesięcznie na usługi), który ma ruszyć później.

Bon dla seniora 2026. Kto dostanie 400 zł?

Tegoroczny bon dla seniora to tak naprawdę lokalny program wsparcia dla mieszkańców Świnoujścia, oficjalnie nazywany Bonem Wyspiarza Seniora. To nie ogólnopolska akcja, a inicjatywa samorządu, która ma na celu finansowe wsparcie najstarszych mieszkańców miasta. W tym roku kwota świadczenia została podniesiona z 350 zł do 400 zł. Co ważne, przy przyznawaniu pieniędzy nie ma żadnego kryterium dochodowego ani nie jest brany pod uwagę stan zdrowia. Liczą się tylko dwie rzeczy: wiek i miejsce zamieszkania.

Lokalne 400 plus dla seniora to coroczne świadczenie pieniężne, które przysługuje osobom, które ukończyły 65 lat i mieszkają w Świnoujściu nieprzerwanie od co najmniej pięciu lat. Kryterium wieku jest proste – wystarczy, że senior skończy 65 lat w dowolnym momencie 2026 roku. Drugi warunek, dotyczący zamieszkania, nie wymaga formalnego meldunku. Aby udowodnić pięcioletni pobyt w mieście, można przedstawić na przykład umowę najmu mieszkania albo deklarację wyboru lekarza pierwszego kontaktu w jednej z lokalnych przychodni.

Warto podkreślić, że lokalny bon 400 plus nie jest tym samym, co zapowiadany przez rząd Donalda Tuska ogólnopolski bon senioralny. Ten drugi ma być świadczeniem w formie usług opiekuńczych o wartości nawet 2150 zł miesięcznie i ma ruszyć jesienią. Program w Świnoujściu to zupełnie inne, gotówkowe wsparcie.

Jak i gdzie złożyć wniosek o 400 plus dla seniora?

Pieniędzy nie dostaje się z automatu. Trzeba złożyć wniosek, a czasu jest naprawdę niewiele. Wnioski o bon dla seniora można składać tylko do 29 maja 2026 roku, a pieniądze zostaną wypłacone wyłącznie na wskazany w formularzu numer konta bankowego. To ważna zmiana, ponieważ w tym roku zrezygnowano z przekazów pocztowych. Formularze z ubiegłego roku są już nieważne, trzeba pobrać nowy druk ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu lub Urzędu Miasta.

Wypełnione dokumenty należy wrzucić do specjalnych, oznakowanych skrzynek podawczych. Znajdują się one w siedmiu punktach na terenie Świnoujścia:

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Dąbrowskiego 4,

w Urzędzie Miasta przy ul. Wojska Polskiego 1/5,

w Informacji Turystycznej,

w Pogotowiu Technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej „Słowianin” przy ul. Matejki 38A,

w filiach Miejskiego Domu Kultury: w Przytorze (ul. Zalewowa 40), w Karsiborze (ul. 1 Maja 40) i na Warszowie (ul. Sosnowa 18).

