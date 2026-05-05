Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej bon senioralny, świadczenie niepieniężne dla osób 65+ z dochodem do 3410 zł, mające na celu wsparcie w codziennych czynnościach.

Bon senioralny zapewni pomoc doraźną, np. w ubieraniu się, przygotowaniu posiłków czy utrzymaniu porządku, poprawiając jakość życia seniorów w ich własnym środowisku.

Nowe przepisy, realizujące kamień milowy KPO, będą wdrażane stopniowo, początkowo w gminach bez publicznych usług opiekuńczych dla seniorów.

Bon senioralny 2024 – co to jest i dla kogo?

Rząd Donalda Tuska przyjęł we wtorek projekt ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych. Kluczowym elementem tych przepisów jest wprowadzenie bonu senioralnego, który ma stanowić wsparcie dla osób starszych w Polsce. Rozwiązanie to ma na celu ułatwienie seniorom funkcjonowaniai poprawę jakości opieki. Projekt ten realizuje jeden z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy.

Bon senioralny będzie dostępny dla obywateli Polski, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którzy ukończyli 65. rok życia. Kluczowym kryterium jest również dochód – średni miesięczny dochód seniora z ostatnich trzech miesięcy nie może przekroczyć 3410 zł. To właśnie te osoby będą mogły skorzystać z nowego świadczenia, które ma odciążyć ich w codziennych obowiązkach.

PRACOWAŁAM 15 LAT I MAM 1600ZŁ EMERYTURY

Jakie usługi obejmuje bon senioralny?

Bon senioralny został zaprojektowany jako świadczenie niepieniężne, co oznacza, że seniorzy nie otrzymają gotówki, lecz dostęp do konkretnych usług. Ma on pokrywać doraźne wsparcie, trwające maksymalnie dwa tygodnie, które ma na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.

Wśród usług objętych bonem znajdą się m.in.: pomoc w ubraniu się, przygotowywaniu posiłków, utrzymaniu porządku w domu, a także wsparcie w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Warto zaznaczyć, że pierwotna wersja projektu, opublikowana w październiku 2024 roku, zakładała maksymalnie 2150 zł miesięcznego wsparcia w formie usług dla osób po 75. roku życia, jednak obecne przepisy rozszerzają grupę beneficjentów i zmieniają szczegóły świadczenia.

Nowe przepisy przewidują, że Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Senioralnej będzie koordynował działania dotyczące opieki długoterminowej oraz przygotowywał coroczne raporty o sytuacji osób starszych w Polsce.

16