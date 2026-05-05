Emerytura bez podatku? Rząd przyjął projekt ustawy o Osobistych Kontach Inwestycyjnych

Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
2026-05-05 14:50

Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy o Osobistych Kontach Inwestycyjnych (OKI), co otwiera nowe możliwości dla Polaków chcących efektywniej oszczędzać i inwestować. Celem tego innowacyjnego rozwiązania, wzorowanego na szwedzkich modelach, jest zaoferowanie obywatelom dodatkowego, dobrowolnego instrumentu finansowego. W projekcie jest jednak kilka warunków, które mogą sprawić, że nie każdy z niej skorzysta.

Autor: PawelKacperek/ Shutterstock Dłonie osoby w kwiecistej bluzce wkładające banknoty 50 zł i 200 zł do czarnego portfela, symbolizujące zarządzanie finansami i oszczędzanie. Związane z nowymi Osobistymi Kontami Inwestycyjnymi, o których więcej przeczytasz na portalu Super Biznes.
  • Rząd przyjął projekt ustawy o Osobistych Kontach Inwestycyjnych (OKI), wzorowanych na rozwiązaniach szwedzkich, mających wzmocnić polską gospodarkę.
  • Każdy pełnoletni Polak będzie mógł założyć OKI, aby inwestować w obligacje, lokaty, akcje czy fundusze inwestycyjne.
  • Inwestycje do 25 tys. zł (obligacje/lokaty) lub 100 tys. zł (akcje/fundusze) będą zwolnione z podatku, co stanowi atrakcyjną ulgę.
  • Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2027 r., oferując nowy, dobrowolny instrument finansowy.

Osobiste Konta Inwestycyjne (OKI) – co to jest i kto skorzysta?

Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy o Osobistych Kontach Inwestycyjnych. To nowe narzędzie ma na celu zaoferowanie Polakom dobrowolnej formy oszczędzania i inwestowania. "Wprowadzenie OKI ma na celu dodatkowe wykorzystanie kapitału polskiego i wzmocnienie repolonizacji polskiej gospodarki" – twierdzi rzecznik rządu Adam Szłapka. Projekt zakłada, że każdy pełnoletni Polak będzie mógł zawrzeć co najmniej jedną umowę o prowadzenie OKI z instytucją finansową. Możliwe będzie nawet posiadanie większej liczby takich kont. Inspiracją dla tego rozwiązania są sprawdzone już w praktyce szwedzkie modele.

Jakie ulgi podatkowe oferują Osobiste Konta Inwestycyjne (OKI)?

Jednym z kluczowych elementów, który ma zachęcić Polaków do korzystania z Osobistych Kont Inwestycyjnych, są atrakcyjne ulgi podatkowe. W ramach OKI inwestycje w obligacje oszczędnościowe i lokaty będą zwolnione z podatku do kwoty 25 tys. zł, a inwestycje w akcje, jednostki funduszy inwestycyjnych czy obligacje inne niż strukturyzowane i oszczędnościowe – do 100 tys. zł.

. Powyżej wskazanych kwot, środki zgromadzone na OKI będą zwolnione z podatku, liczonego od ich wartości, którego stawka będzie wynosić 19 proc. wartości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej 31 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Ważne jest, że stawka ta nie może być niższa niż 0,1 proc., co zapewnia minimalny poziom opodatkowania. W pierwszym roku działania OKI, czyli w 2027 roku, stawka podatku od aktywów ma wynieść 0,85 proc.

Nowe konto bez podatku Belki może być realnie opłacalne, ale tylko w określonych warunkach. Kluczowe są trzy elementy:

  • długi horyzont inwestycyjny,
  • regularne wpłaty,
  • brak wcześniejszych wypłat.

Na łamach "SE" wyliczyliśmy ile dokładnie można zyskać.

