Gigantyczne zyski banków

Jak podał Narodowy Bank Polski, zysk sektora bankowego po pierwszym kwartale wyniósł aż 9,43 miliarda złotych.

Jeszcze miesiąc wcześniej było to nieco ponad 6 miliardów, co pokazuje, jak szybko puchną bankowe konta.

Odsetki i opłaty to bankowe żniwa

Największe pieniądze? To klasyka, czyli odsetki i opłaty. Banki zgarnęły prawie 40,87 mld zł przychodów odsetkowych, przy kosztach na poziomie niespełna 13,9 mld zł.

Do tego dochodzi prawie 7 miliardów złotych (6,97 mld zł) z samych opłat i prowizji. Bank zarabia, bo płacimy za konto, kartę czy przelew.

Chudsze lata na horyzoncie

Ale uwaga, to tylko jedna strona medalu. Druga nie jest tak różowa. Zdaniem analityków rynku ta finansowa sielanka może się kończyć.

W podobnym tonie wypowiadają się eksperci ze Związku Banków Polskich, którzy studzą nastroje. Ich zdaniem w 2026 roku zyski mogą spaść nawet o ponad 33 procent.

O ile jeszcze w 2025 roku banki mogły liczyć na nawet 46 mld zł zysku, to teraz prognozy mówią o „zaledwie” 30,8 mld zł.

Chudsze portfele banków

Skąd taki szybki zjazd zysków? Powody są dwa i to bardzo konkretne. Po pierwsze – wyższe podatki. Stawka CIT skacze z 19 do aż 30 procent, co może zabrać bankom blisko 6,8 mld zł. Po drugie – spadające stopy procentowe.

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej już teraz odbijają się na wynikach, a w 2026 roku uderzą pełną siłą, obcinając kolejne miliardy. Efekt może być taki, że banki mogą wrócić do sytuacji, w której zarabiają mniej, niż wynosi koszt kapitału. To oznacza koniec tłustych lat, które napędzały wysokie stopy procentowe.

