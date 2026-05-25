Nowa płaca minimalna od 1 lipca. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków

Skąd biorą się te podwyżki? Kluczowa jest kwota bazowa
Podwyżki w ochronie zdrowia są naliczane w sposób automatyczny na podstawie ustawy. Pensja minimalna każdego pracownika medycznego to iloczyn jego współczynnika pracy (określonego w przepisach) oraz tzw. kwoty bazowej. To właśnie ta kwota zmienia się co roku 1 lipca.
Kwota bazowa to nic innego jak przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za rok poprzedni, ogłaszane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Zmiana tej kwoty bezpośrednio przekłada się na wysokość pensji minimalnych.
- Do 30 czerwca 2026 roku kwota bazowa wynosi 8181,72 zł (przeciętne wynagrodzenie za 2024 rok, stanowiące podstawę siatki płac od 1 lipca 2025 r.).
- Od 1 lipca 2026 roku nowa kwota bazowa będzie wynosić 8903,56 zł (jest to przeciętne wynagrodzenie za 2025 rok).
Oznacza to, że sama podstawa do obliczania pensji wzrosła o 8,82%, i dokładnie o tyle rosną wszystkie wynagrodzenia minimalne w sektorze zdrowia.
Konkretne kwoty. O ile wzrosną pensje w ochronie zdrowia?
Podwyżki obejmą szeroką grupę pracowników. Aby pokazać skalę zmian, porównaliśmy obecne minimalne wynagrodzenie (obowiązujące od 1 lipca 2025 roku) z nowym (od 1 lipca 2026 roku) dla wybranych grup zawodowych:
Lekarz lub lekarz dentysta ze specjalizacją (współczynnik 1,45):
- Obecnie: 11 863,49 zł brutto.
- Od 1 lipca 2026: 12 910,16 zł brutto (wzrost o 1046,67 zł).
Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta lab., pielęgniarka (mgr + spec.) (współczynnik 1,29):
- Obecnie: 10 554,42 zł brutto.
- Od 1 lipca 2026: 11 485,59 zł brutto (wzrost o 931,17 zł).
Pielęgniarka, położna (lic. + spec.) (współczynnik 1,02):
- Obecnie: 8 345,35 zł brutto.
- Od 1 lipca 2026: 9 081,63 zł brutto (wzrost o 736,28 zł).
Ratownik medyczny, pielęgniarka bez specjalizacji (współczynnik 0,94):
- Obecnie: 7 690,82 zł brutto.
- Od 1 lipca 2026: 8 369,35 zł brutto (wzrost o 678,53 zł).
Opiekun medyczny (współczynnik 0,86):
- Obecnie: 7 036,28 zł brutto.
- Od 1 lipca 2026: 7 657,06 zł brutto (wzrost o 620,78 zł).
Pracownik działalności podstawowej (np. salowa) z wykształceniem poniżej średniego (współczynnik 0,65):
- Obecnie: 5 318,12 zł brutto.
- Od 1 lipca 2026: 5 787,31 zł brutto (wzrost o 469,19 zł).
Warto podkreślić, że są to ustawowe kwoty minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Rzeczywiste zarobki mogą być wyższe, ponieważ nie obejmują dodatków za dyżury, pracę w nocy czy staż pracy.
A co z ogólną płacą minimalną? Porównanie
W przeciwieństwie do pracowników ochrony zdrowia, większość Polaków nie zobaczy podwyżki 1 lipca. W 2026 roku podwyżka najniższej krajowej była tylko jedna. Od 1 stycznia 2026 r. ogólna płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto (co daje ok. 3606 zł netto) i kwota ta nie zmieni się w lipcu. Dla porównania, nawet najniższe gwarantowane wynagrodzenie w sektorze ochrony zdrowia jest znacznie wyższe od ogólnej płacy minimalnej. Tak prezentuje się minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia (dla pracownika o najniższych kwalifikacjach):
- Wynagrodzenie minimalne w ochronie zdrowia (od 1.07.2025 do 30.06.2026): 5 318,12 zł brutto.
- Nowe wynagrodzenie minimalne w ochronie zdrowia (od 1.07.2026): 5 787,31 zł brutto.
