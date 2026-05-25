Nowa płaca minimalna od 1 lipca. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków

Skąd biorą się te podwyżki? Kluczowa jest kwota bazowa

Podwyżki w ochronie zdrowia są naliczane w sposób automatyczny na podstawie ustawy. Pensja minimalna każdego pracownika medycznego to iloczyn jego współczynnika pracy (określonego w przepisach) oraz tzw. kwoty bazowej. To właśnie ta kwota zmienia się co roku 1 lipca.

Kwota bazowa to nic innego jak przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za rok poprzedni, ogłaszane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Zmiana tej kwoty bezpośrednio przekłada się na wysokość pensji minimalnych.

Do 30 czerwca 2026 roku kwota bazowa wynosi 8181,72 zł (przeciętne wynagrodzenie za 2024 rok, stanowiące podstawę siatki płac od 1 lipca 2025 r.).

(przeciętne wynagrodzenie za 2024 rok, stanowiące podstawę siatki płac od 1 lipca 2025 r.). Od 1 lipca 2026 roku nowa kwota bazowa będzie wynosić 8903,56 zł (jest to przeciętne wynagrodzenie za 2025 rok).

Oznacza to, że sama podstawa do obliczania pensji wzrosła o 8,82%, i dokładnie o tyle rosną wszystkie wynagrodzenia minimalne w sektorze zdrowia.

Konkretne kwoty. O ile wzrosną pensje w ochronie zdrowia?

Podwyżki obejmą szeroką grupę pracowników. Aby pokazać skalę zmian, porównaliśmy obecne minimalne wynagrodzenie (obowiązujące od 1 lipca 2025 roku) z nowym (od 1 lipca 2026 roku) dla wybranych grup zawodowych:

Lekarz lub lekarz dentysta ze specjalizacją (współczynnik 1,45):

Obecnie: 11 863,49 zł brutto.

Od 1 lipca 2026: 12 910,16 zł brutto (wzrost o 1046,67 zł).

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta lab., pielęgniarka (mgr + spec.) (współczynnik 1,29):

Obecnie: 10 554,42 zł brutto.

Od 1 lipca 2026: 11 485,59 zł brutto (wzrost o 931,17 zł).

Pielęgniarka, położna (lic. + spec.) (współczynnik 1,02):

Obecnie: 8 345,35 zł brutto.

Od 1 lipca 2026: 9 081,63 zł brutto (wzrost o 736,28 zł).

Ratownik medyczny, pielęgniarka bez specjalizacji (współczynnik 0,94):

Obecnie: 7 690,82 zł brutto.

Od 1 lipca 2026: 8 369,35 zł brutto (wzrost o 678,53 zł).

Opiekun medyczny (współczynnik 0,86):

Obecnie: 7 036,28 zł brutto.

Od 1 lipca 2026: 7 657,06 zł brutto (wzrost o 620,78 zł).

Pracownik działalności podstawowej (np. salowa) z wykształceniem poniżej średniego (współczynnik 0,65):

Obecnie: 5 318,12 zł brutto.

Od 1 lipca 2026: 5 787,31 zł brutto (wzrost o 469,19 zł).

Warto podkreślić, że są to ustawowe kwoty minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Rzeczywiste zarobki mogą być wyższe, ponieważ nie obejmują dodatków za dyżury, pracę w nocy czy staż pracy.

A co z ogólną płacą minimalną? Porównanie

W przeciwieństwie do pracowników ochrony zdrowia, większość Polaków nie zobaczy podwyżki 1 lipca. W 2026 roku podwyżka najniższej krajowej była tylko jedna. Od 1 stycznia 2026 r. ogólna płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto (co daje ok. 3606 zł netto) i kwota ta nie zmieni się w lipcu. Dla porównania, nawet najniższe gwarantowane wynagrodzenie w sektorze ochrony zdrowia jest znacznie wyższe od ogólnej płacy minimalnej. Tak prezentuje się minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia (dla pracownika o najniższych kwalifikacjach):

Wynagrodzenie minimalne w ochronie zdrowia (od 1.07.2025 do 30.06.2026): 5 318,12 zł brutto .

. Nowe wynagrodzenie minimalne w ochronie zdrowia (od 1.07.2026): 5 787,31 zł brutto.