ZUS zapowiada rewolucyjne zmiany dla setek tysięcy seniorów dorabiających do świadczeń, aby raz na zawsze zakończyć stres związany z pilnowaniem limitów.

Wprowadzony zostanie specjalny kalkulator online oraz roczne limity zarobkowe, które ZUS będzie weryfikować samodzielnie, bez obciążania emerytów biurokracją.

Sprawdź, jak nowe przepisy wpłyną na Twoje finanse i kiedy dokładnie wejdą w życie, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Dziś osoby pobierające wcześniejsze emerytury i renty muszą bardzo pilnować swoich dochodów. Przekroczenie limitów ustalanych przez ZUS może oznaczać nie tylko obniżenie świadczenia, ale nawet całkowite zawieszenie wypłat. Problem w tym, że progi zmieniają się co kwartał i dla wielu seniorów są po prostu nieczytelne.

ZUS sprawdzi dochody zamiast emeryta

Obecnie limity dorabiania wynoszą 6438,50 zł brutto miesięcznie oraz 11 957,20 zł brutto. Po przekroczeniu pierwszego progu ZUS zmniejsza emeryturę lub rentę, a po przekroczeniu drugiego może całkowicie zawiesić wypłatę świadczenia.

To jednak nie wszystko. Jeśli ZUS uzna, że świadczenie było wypłacane mimo przekroczenia limitów, senior może zostać zmuszony do zwrotu pieniędzy. Dotyczy to również trzynastek i czternastek, które w takiej sytuacji są traktowane jako nienależnie pobrane.

Rząd chce teraz uprościć cały system. Limity nie będą już zmieniały się co trzy miesiące. Zamiast tego ZUS ma ustalać je raz na cały rok na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Zmieni się także sposób kontroli dochodów. Emeryci i renciści nie będą już musieli samodzielnie dostarczać dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS ma sam weryfikować dane o przychodach.

Powstanie specjalny kalkulator dla emerytów

Jedną z najważniejszych nowości ma być internetowy kalkulator przygotowany przez ZUS. Dzięki niemu osoby pobierające wcześniejszą emeryturę albo rentę będą mogły na bieżąco sprawdzić, czy ich zarobki nie przekroczą dopuszczalnych limitów. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nowe narzędzie ma pomóc uniknąć sytuacji, w której senior nieświadomie pobiera zbyt wysokie świadczenie i później musi oddawać pieniądze. Kalkulator ma pokazywać, kiedy pojawia się ryzyko zmniejszenia emerytury albo jej zawieszenia. Dzięki temu osoby dorabiające będą mogły szybciej reagować i odpowiednio wcześniej poinformować ZUS o swoich dochodach.

Nowe przepisy obejmą nie tylko wcześniejsze emerytury. Zmiany mają dotyczyć również rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych oraz dodatków dopełniających. ZUS wylicza, że wdrożenie reformy pochłonie ponad 37 mln zł.

Seniorzy będą jednak musieli uzbroić się w cierpliwość. Reforma ma wejść w życie dopiero 1 stycznia 2029 r. Ministerstwo Rodziny tłumaczy, że potrzebna jest rozbudowa systemów informatycznych ZUS i przygotowanie nowych narzędzi do automatycznego rozliczania dochodów emerytów i rencistów.

EKG 2026 - Aleksandra Gajewska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej