Kiedy nauczyciel może przejść na emeryturę?

Podstawowa zasada jest taka sama jak dla większości Polaków. Kobiety mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lat, a mężczyźni po 65. roku życia.

To jednak niejedyna możliwość. Nauczyciele od lat korzystają także ze specjalnych przepisów pozwalających zakończyć pracę wcześniej.

Emerytura bez względu na wiek

Część pedagogów może przejść na tzw. emeryturę stażową, czyli bez względu na wiek. Trzeba jednak spełnić konkretne warunki.

Nauczyciel musi mieć: minimum 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej, pracę wykonywaną przynajmniej na pół etatu.

Nieco inne zasady obowiązują nauczycieli pracujących w szkolnictwie specjalnym. W ich przypadku wymagany staż wynosi 25 lat, z czego 20 lat musi przypadać na pracę w szkołach specjalnych.

Nowa wcześniejsza emerytura dla nauczycieli

Od 1 września 2024 roku obowiązują także nowe przepisy dotyczące wcześniejszej emerytury nauczycielskiej.

Z rozwiązania mogą skorzystać osoby, które: mają minimum 30 lat stażu, przepracowały co najmniej 20 lat przy tablicy, rozpoczęły pracę nauczycielską przed 1 stycznia 1999 roku.

Tyle wynosi emerytura nauczyciela w 2026 roku

Wysokość świadczenia zależy od wielu czynników. Zakład Ubezpieczeń Społecznych bierze pod uwagę między innymi długość pracy, wysokość zarobków i liczbę odprowadzonych składek.

Średnia emerytura nauczycielska wynosi obecnie około 3548 zł brutto miesięcznie.

W praktyce wielu nauczycieli z długim stażem otrzymuje od około 3 do 4 tys. zł netto. Są jednak osoby, które dostają znacznie mniej, zwłaszcza jeśli przeszły na wcześniejszą emeryturę albo pracowały przez lata na część etatu.

Minimalna emerytura wzrosła

Od marca 2026 roku najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto.

Jeżeli wyliczone świadczenie byłoby niższe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może podnieść je do minimalnej kwoty. Trzeba jednak spełnić wymagania dotyczące odpowiedniego stażu pracy.

Od czego zależy wysokość emerytury?

Eksperci nie mają wątpliwości, kluczowe są składki i długość pracy. Im dłużej nauczyciel pracuje, tym większe ma szanse na wyższą emeryturę. Ogromne znaczenie mają także: dodatki stażowe, godziny ponadwymiarowe, funkcje wychowawców, stanowiska kierownicze.

Na wysokość świadczenia wpływają też przerwy w zatrudnieniu oraz praca na pół etatu.

Wcześniejsze zakończenie pracy oznacza niższe pieniądze

Nauczyciele, którzy decydują się na wcześniejsze przejście na emeryturę, często muszą pogodzić się z niższym świadczeniem.

Osoby pracujące dłużej i przechodzące na emeryturę dopiero po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego zwykle dostają wyższe wypłaty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

