Podatki od aut spalinowych znikają z KPO. Rząd przeznaczy miliardy na schrony i obronność

Rząd wycofuje podatki od aut spalinowych z KPO

Rząd wycofał z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) propozycje wprowadzenia podatków od samochodów spalinowych. Zamiast tego miliardy złotych zostaną przeznaczone na inwestycje w zieloną energię i obronność. O zmianach poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Szyszko, podkreślając, że usunięte zapisy były pomysłem poprzedniego rządu.

Podczas wystąpienia w Jasionce sekretarz stanu w MFiPR sprecyzował, że z KPO zniknęły trzy kluczowe propozycje:

podatek od posiadania pojazdów spalinowych,

podwyższenie akcyzy przy rejestracji aut spalinowych,

nowa opłata dla firm dysponujących co najmniej dwoma samochodami spalinowymi.

Nowy fundusz „Polskie Ciepłownictwo” i inwestycje w OZE

Wiceminister Szyszko zapowiedział, że miejsce usuniętych reform zajmie nowy instrument – fundusz inwestycyjny „Polskie Ciepłownictwo” o wartości 3 mld zł. Fundusz ma rozpocząć działalność do końca bieżącego roku i finansować projekty związane z obniżeniem kosztów energii cieplnej do 2030 roku.

Przedstawiciel rządu argumentował, że transformacja energetyczna oparta na przymusie przynosi negatywne skutki, czego przykładem mają być wyniki referendum w Krakowie w sprawie strefy czystego transportu. Podkreślił, że celem gabinetu jest budowanie zielonej zmiany w oparciu o tańszą i bezpieczną energię, stąd priorytetem są inwestycje, a nie nowe obciążenia podatkowe.

Rozwój ekologicznego transportu ma wspierać także kwota 60 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy, przeznaczona na inwestycje w odnawialne źródła energii.

20 mld zł na Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności

Wiceminister Szyszko przedstawił również założenia nowego Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności o budżecie 20 mld zł w ramach KPO. Podkreślił, że to pierwszy tego typu program w Europie. Połowa środków, czyli 10 mld zł, trafi bezpośrednio do samorządów z przeznaczeniem na budowę schronów i miejsc schronienia.

Fundusz sfinansuje także infrastrukturę podwójnego zastosowania, np. drogi dostosowane do transportu wojskowego, oraz dokapitalizuje polskie spółki zbrojeniowe, zarówno państwowe, jak i prywatne.

Jak zaznaczył wiceminister Szyszko, nabory wniosków dla samorządów jeszcze nie ruszyły, ale zainteresowanie programem jest już bardzo duże. Według niego lokalni włodarze już na etapie planowania inwestycji, takich jak parkingi podziemne czy domy kultury, uwzględniają parametry techniczne wymagane dla schronów. W jego ocenie w najbliższych dwóch-trzech latach przełoży się to na wyraźny wzrost liczby takich obiektów w Polsce.

PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZ: KPO TO WIECZNA WALKA Z CWANIAKAMI! | Poranny Ring