Orlen ruszył z produkcją biopaliwa HVO. Nowa instalacja w Płocku ograniczy emisje o 65 procent

Redakcja Informacyjna AI
2026-05-25 13:04

Orlen uruchomił w Płocku produkcję zaawansowanego biopaliwa HVO. Nowa instalacja wytworzy 300 tys. ton uwodornionego oleju roślinnego rocznie, m.in. ze zużytych olejów spożywczych. Jako biokomponent do oleju napędowego, pozwoli on ograniczyć emisje o co najmniej 65 proc.

Autor: AI/ Wygenerowane przez AI
Orlen uruchamia produkcję biopaliwa HVO w Płocku

Orlen oficjalnie uruchomił w swojej płockiej rafinerii instalację do produkcji uwodornionego oleju roślinnego (HVO). To zaawansowane biopaliwo powstaje z olejów roślinnych, w tym ze zużytych olejów spożywczych, a zdolności produkcyjne nowego zakładu sięgają 300 tys. ton rocznie.

Koncern podkreśla, że technologia HVO jest kluczowa dla dekarbonizacji transportu. Produkcja tego biopaliwa ogranicza emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 65 proc. w porównaniu z tradycyjnymi paliwami z ropy naftowej, co stanowi istotny krok w kierunku realizacji celów klimatycznych.

Spotykamy się w tradycyjnym miejscu, ale przy nietradycyjnej i zupełnie nowej innowacyjnej technologii, która będzie zmieniała w jakimś sensie transport w przyszłości. Będzie czyniła go bardziej zielonym, będzie zmniejszała ślad węglowy i będzie pokazywała i pokazuje już teraz nową twarz Orlenu, taką innowacyjną, nastawioną na przyszłość — powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.

HVO jako ekologiczny dodatek do oleju napędowego

Finalnym produktem jest biokomponent dodawany do oleju napędowego. W procesie uwodornienia instalacja przetwarza oleje roślinne, w tym zużyte oleje spożywcze, na paliwo o wysokiej jakości.

To jest instalacja do produkcji oleju napędowego o mocy 300 tys. ton rocznie. Gotowy produkt z tej instalacji będzie mieszany jako biokomponent oleju napędowego, sprzedawanego przez rafinerię — powiedział dziennikarzom Marek Kaczorek, dyrektor wykonawczy ds. produkcji rafineryjnej w Orlenie.

Wzrost produkcji biopaliw i strategiczne cele do 2030 roku

Dzięki nowej instalacji moce produkcyjne biopaliw Grupy Orlen wzrosły do ok. 700 tys. ton rocznie. Koncern nie zamierza na tym poprzestać – do 2030 roku planuje zwiększyć potencjał w tym segmencie do 1,1 mln ton rocznie.

Koszt i harmonogram inwestycji w Płocku

Decyzję o projekcie podjęto w 2021 roku, a jego koszt oszacowano wówczas na 600 mln zł. Pierwotnie zakładano, że instalacja będzie gotowa w 2024 roku.

Inwestycja w HVO elementem strategii multienergetycznej Orlenu

Nowa inwestycja w Płocku jest elementem strategii transformacji Orlenu w koncern multienergetyczny. Spółka, która ma rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw obejmującą również Niemcy, Słowację, Węgry i Austrię, dywersyfikuje swoją działalność. Poza segmentem petrochemicznym i wydobywczym Orlen inwestuje w odnawialne źródła energii, a w przyszłości planuje także rozwój energetyki jądrowej w oparciu o małe reaktory modułowe (SMR).

