Nowe przepisy zaostrzą walkę z oszustami podatkowymi, zmiana dotyczy głównie sposobu liczenia biegu przedawnienia.

Zniosą automatyczne zawieszanie biegu przedawnienia w przypadku wszczęcia postępowania karnego skarbowego.

Zlikwidują obowiązek raportowania krajowych schematów podatkowych (MDR) oraz wprowadzą szereg uproszczeń w rozliczaniu podatków.

Lokalne interpretacje podatkowe (np. od nieruchomości) będą publikowane w jednej ogólnopolskiej bazie.

Koniec z przeczekiwaniem na przedawnienie podatkowe. Jakie są nowe zasady?

Najważniejsza zmiana dotyczy zasad przedawniania się zobowiązań podatkowych. To informacja dla tych, którzy próbowali unikać płacenia podatków, licząc na to, że sprawa po prostu „rozejdzie się po kościach”. Dotychczasowe przepisy dawały pole do nadużyć, ale to ma się skończyć.

Zgodnie z nowymi przepisami, pięcioletni termin, w którym fiskus może ścigać za nieujawnione dochody, będzie liczony inaczej. Zacznie biec dopiero od końca roku następującego po tym, w którym powstał obowiązek podatkowy. W praktyce oznacza to więcej czasu dla urzędników.

To jednak nie wszystko. Nowelizacja likwiduje kontrowersyjny przepis, który pozwalał urzędom zawieszać bieg przedawnienia tylko dlatego, że wszczęto postępowanie karne skarbowe. Przedsiębiorcy od dawna skarżyli się, że skarbówka instrumentalnie wykorzystywała tę możliwość, by sztucznie wydłużać sobie czas na kontrole. Teraz samo wszczęcie takiego postępowania już nie zatrzyma zegara.

Jednocześnie wprowadzono nową zasadę. W sprawach, w których istnieje podejrzenie unikania opodatkowania, bieg przedawnienia będzie mógł zostać zawieszony z dniem wszczęcia postępowania podatkowego lub gdy sprawę przejmie Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Mówiąc wprost: jeśli fiskus uzna, że ktoś celowo kombinuje, by nie płacić podatków, nie będzie mógł liczyć na przedawnienie.

Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej [IMPACT 2026]

Jedna baza interpretacji podatkowych. Co to oznacza dla podatników?

Kolejna dobra wiadomość to ułatwienie dostępu do informacji. Senat przegłosował poprawkę, dzięki której wszystkie interpretacje podatkowe wydawane przez samorządy trafią do jednego, ogólnodostępnego miejsca.

Do tej pory, jeśli chciałeś sprawdzić, jak na przykład twój wójt, burmistrz czy prezydent miasta interpretuje przepisy dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego czy opłat lokalnych, musiałeś szukać tych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej danej gminy. Było to uciążliwe i niepraktyczne.

Teraz wszystkie te lokalne interpretacje będą publikowane w ogólnopolskiej bazie – systemie Informacji Celno-Skarbowej Eureka, który prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Dzięki temu każdy podatnik będzie mógł łatwo sprawdzić, jak różne samorządy w całej Polsce podchodzą do tych samych przepisów. To duże ułatwienie i krok w stronę większej przejrzystości prawa. Ta ustawa wróci teraz do Sejmu.

Mniej biurokracji i prostsze zasady. Jakie ułatwienia wprowadza nowelizacja?

Senat przyjął także cały pakiet uproszczeń, które mają ograniczyć biurokrację. Najważniejszą z nich jest likwidacja obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych (MDR) w zakresie podatku VAT i akcyzy. Obowiązek ten był krytykowany jako nadmiernie uciążliwy, a jego zniesienie jest możliwe, bo nie wymagają go przepisy unijne.

Inne zmiany w podatkach mają ułatwić codzienne rozliczenia:

Łatwiejsze korekty: Fiskus będzie mógł korygować deklaracje podatników w ramach czynności sprawdzających do wyższej kwoty – limit wzrośnie z 5 tys. zł do 10 tys. zł.

Wyższe płatności przez osoby trzecie: Kwota podatku, którą za podatnika będzie mogła zapłacić bliska osoba, wzrośnie z 1 tys. zł do 5 tys. zł.

Koniec z wnioskiem o nadpłatę: Nie będzie już trzeba składać osobnego wniosku o stwierdzenie nadpłaty, jeśli wynika ona ze skorygowanej deklaracji.

Umorzenie podatku: Pojawi się możliwość umorzenia podatku jeszcze przed terminem jego płatności.

Prostsze decyzje: W przypadku podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego urzędy będą mogły wydawać decyzje na podstawie posiadanych danych, bez formalnego wszczynania postępowania.

Ta nowelizacja również wróci teraz do Sejmu, a nowe przepisy mają wejść w życie od 1 października.

16