Aż 320 działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych im. Stefana Żeromskiego w Kielcach czeka na nowych użytkowników, oferując szybkie formalności.

Rozpoczęcie korzystania z działki to jednorazowy koszt 704 zł, a uproszczone formalności zajmują zaledwie 10 minut.

Ciesz się wyjątkową przyrodą, własnymi warzywami i rozbudowaną infrastrukturą wodną (46 zbiorników, 13 studni), mimo braku sieci elektrycznej.

Dostępność działek wynika ze zmian pokoleniowych, co stwarza szansę na własny ogródek, będący alternatywą dla miejskiego zgiełku.

Działki ROD od ręki w Kielcach

Rodzinne Ogrody Działkowe im. Stefana Żeromskiego przy ul. Wschodniej w Kielcach szukają nowych użytkowników. Do dyspozycji mieszkańców przygotowano aż 320 wolnych działek, które można wydzierżawić po krótkich formalnościach.

Jak wyjaśnia inspektor Barbara Biegańska w rozmowie z Radiem Kielce, wolne miejsca pojawiają się głównie z powodu zmian pokoleniowych. Starsi działkowcy coraz częściej rezygnują z użytkowania ogródków, a młodsze pokolenia nie zawsze chcą przejmować działki lub wyprowadzają się z miasta.

Ile kosztuje działka w ROD?

Koszty związane z rozpoczęciem korzystania z działki ROD należą do największych atutów oferty. Nowy działkowiec musi opłacić 300 zł wpisowego, 150 zł składki na Fundusz Rozwoju oraz 254 zł rocznej opłaty za użytkowanie. Łącznie daje to 704 zł na start.

Dodatkowym ułatwieniem są uproszczone formalności. „Jeśli ktoś ma już wybraną działkę, cały proces trwa około 10 minut” - podkreśla Barbara Biegańska.

Do podpisania dokumentów potrzebny jest przede wszystkim dowód osobisty oraz podstawowe formularze przygotowane przez zarząd ogrodów.

ROD w Kielcach bez prądu, ale z wyjątkową przyrodą

Choć na terenie ogrodów działkowych nie ma sieci elektrycznej, użytkownicy doceniają spokojne otoczenie i kontakt z naturą. Teren wyróżnia się rozbudowaną infrastrukturą wodną oraz bogatą fauną, można tam spotkać zajączki i sarny. Na terenie znajduje się 46 zbiorników z wodą i 13 ogólnodostępnych studni.

Zmiany pokoleniowe w Rodzinnych Ogrodach Działkowych

Podobna sytuacja widoczna jest również w innych polskich miastach. Jak podaje Radio Kielce, zmiany pokoleniowe dotyczą także ogrodów działkowych m.in. w Łodzi, Poznaniu, Bydgoszczy i Rzeszowie.

Coraz więcej osób traktuje działki jako alternatywę dla życia w blokowiskach i miejskich parków. Ogródki stają się miejscem wypoczynku, uprawy warzyw oraz sposobem na aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. W części miast zainteresowanie jest tak duże, że tworzone są listy oczekujących na wolne działki.

