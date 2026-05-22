NBP wypuszcza nową monetę! Upamiętnia prawdziwą perłę Polski

Beata Lekszycka
2026-05-22 12:19

Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową monetę okolicznościową z serii „Odkryj Polskę”. Pięciozłotówka poświęcona Zespołowi pałacowo-parkowemu w Kozłówce ukaże się w nakładzie do 1 mln sztuk i będzie dostępna we wszystkich oddziałach NBP.

Autor: Olekssh/ Shutterstock Niebieska okładka z napisem „Narodowy Bank Polski” i orłem w złotej obwódce, otoczona banknotami 100 zł. Symbolizuje nową emisję monety 5 zł NBP, o czym możesz przeczytać na Super Biznes.
  • NBP wyemitował nową monetę obiegową 5 zł z serii „Odkryj Polskę”, poświęconą Zespołowi pałacowo-parkowemu w Kozłówce.
  • Kozłówka to „perła Lubelszczyzny” i jeden z najlepiej zachowanych pałaców arystokratycznych w Polsce, uznany za Pomnik Historii.
  • Moneta, przedstawiająca pałac na rewersie, zostanie wyemitowana w nakładzie do 1 miliona sztuk i będzie dostępna w oddziałach NBP.
  • Artykuł przybliża historię pałacu Zamoyskich, jego oryginalne wnętrza z przełomu XIX/XX wieku oraz rozległy park z unikalnymi budynkami.

Nowa moneta NBP już w obiegu

Narodowy Bank Polski poinformował o emisji nowej monety okolicznościowej o nominale 5 zł z popularnej serii „Odkryj Polskę”. Tym razem bohaterem numizmatu został Zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce, uznawany za jedną z najlepiej zachowanych rezydencji arystokratycznych w kraju. Okolicznościowa moneta pięciozłotowa została wyemitowana w standardzie obiegowym z rewersem przedstawiającym dziedziniec oraz elewację frontową pałacu z wieżami widziane przez zwieńczenie bramy głównej, w nakładzie do 1 000 000 sztuk. Moneta jest w obiegu od 22 maja 2026.

Nową monetę będzie można wymieniać według wartości nominalnej we wszystkich Oddziałach Okręgowych NBP.

Zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce – „perła Lubelszczyzny”

Położony na Lubelszczyźnie kompleks zajmuje powierzchnię 21,7 hektara i należy do najcenniejszych zabytków regionu. Rezydencja została wybudowana w XVIII wieku jako letnia siedziba Michała Bielińskiego, a w 1799 roku przeszła w ręce rodziny Zamoyskich.

Dzisiejszy wygląd pałacu to efekt rozbudowy prowadzonej na przełomie XIX i XX wieku przez Konstantego Zamoyskiego. Wokół rodowej siedziby powstała ordynacja obejmująca ponad 7600 hektarów.

Po 1944 roku majątek został upaństwowiony i przeznaczony na działalność instytucji publicznych. W pałacu utworzono muzeum funkcjonujące obecnie jako Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. W 2007 roku obiekt otrzymał prestiżowy tytuł Pomnika Historii.

Zabytkowy pałac i historyczny park

Kompleks pałacowy tworzy kilkanaście historycznych budynków rozmieszczonych wokół prostokątnego dziedzińca. Oś założenia prowadzi od neobarokowej bramy aż do pałacu z wieżami, będącego centralnym punktem całej kompozycji. Wnętrza pałacu zachowały oryginalny wystrój z przełomu XIX i XX wieku oraz część kolekcji należącej do rodziny Zamoyskich. Całość otacza rozległy park krajobrazowy z ogrodem francuskim, XIX-wieczną fontanną oraz pomnikiem żołnierzy napoleońskich.

Kolejna emisja monet NBP już w czerwcu

NBP zapowiedział już następną emisję kolekcjonerską. 8 czerwca 2026 roku do obiegu ma trafić srebrna moneta o nominale 10 zł poświęcona 50. rocznicy Czerwca ’76.

Odkryj Polskę – Zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce

Autor: nbp.pl/banknoty-i-monety/ Materiały prasowe Odkryj Polskę – Zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce
