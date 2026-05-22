Tyle zapłacimy na stacjach do poniedziałku. Nowe ceny maksymalne paliw [23-25.05.2026]

Mateusz Kobyłka
2026-05-22 12:09

Jak w każdy dzień roboczy, minister energii Miłosz Motyka opublikował w piątek (22 maja) nowe ceny maksymalne paliw. Stawki będą obowiązywały od soboty do poniedziałku. Za nieprzestrzeganie rozporządzenia przewidziane są surowe kary finansowe.

Ceny na weekend i poniedziałek, 23-25 maja:

  • benzyna 95: 6,46 zł za 1 l,
  • benzyna 98: 7,00 zł za 1 l,
  • olej napędowy: 6,85 zł za 1 l.

W piątek, 22 maja, paliwa mogły kosztować nie więcej, niż:

  • benzyna 95: 6,48 zł za 1 l,
  • benzyna 98: 7,06 zł za 1 l,
  • olej napędowy: 6,91 zł za 1 l.
Rządowy pakiet osłonowy "CPN" - "Ceny Paliw Niżej". Jak to działa?Codziennie, w każdy dzień roboczy, resort energii publikuje nowe obwieszczenie w Monitorze Polskim. Maksymalna cena, która się w nim znajduje, zaczyna obowiązywać od następnego dnia. Jeśli ogłoszenie ma miejsce w piątek, ustalona stawka obowiązuje przez cały weekend aż do poniedziałku włącznie. Cena, którą widzimy na stacji, jest wyliczana według specjalnej formuły. Składa się na nią średnia hurtowa cena paliwa na rynku krajowym, do której doliczane są: podatek akcyzowy, opłata paliwowa, stała marża dla sprzedawców w wysokości 30 groszy na litrze oraz podatek VAT. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

To właśnie KAS pilnuje, by właściciele stacji przestrzegali rządowych wytycznych.Niższe ceny na stacjach to efekt działania rządu w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej. Jej celem jest złagodzenie skutków rosnącej inflacji dla portfeli Polaków. Kluczowe są tu dwa elementy, które bezpośrednio wpływają na to, ile płacimy przy dystrybutorze. Po pierwsze, to czasowa obniżka podatku akcyzowego – o 29 groszy na litrze benzyny i 28 groszy na litrze oleju napędowego. W ten sposób akcyza została obniżona do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Drugim, jeszcze ważniejszym elementem, jest czasowa obniżka VAT na paliwo z 23 do 8 proc.

