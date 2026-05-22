Osoby urodzone przed 1969 r. mogą znacząco podwyższyć emeryturę ZUS, przeliczając kapitał początkowy za pracę sprzed 1999 r.

Udokumentowanie stażu pracy sprzed 1999 r. może zwiększyć miesięczną emeryturę o 200-300 zł (rocznie ponad 2000 zł).

Zbierz świadectwa pracy, legitymacje ubezpieczeniowe lub szukaj dokumentów w archiwach.

Złóż wniosek EKP do ZUS, ponieważ urząd nie doliczy brakujących lat pracy automatycznie.

Kto i dlaczego może dostać wyższą emeryturę z ZUS?

Chodzi o osoby, które weszły na rynek pracy jeszcze przed wielką reformą emerytalną z 1999 roku. To właśnie wtedy ZUS zaczął prowadzić indywidualne konta dla każdego ubezpieczonego. Problem w tym, że dane o zatrudnieniu i zarobkach z lat wcześniejszych często są niekompletne. Jeśli urząd nie ma informacji o naszej pracy z lat 80. czy 90., do obliczenia świadczenia przyjmuje za ten okres kwotę zero złotych. To z kolei drastycznie obniża wysokość emerytury.

Wiele osób urodzonych przed 1969 rokiem może liczyć na wyższą emeryturę, jeśli udowodni swój staż pracy sprzed reformy. Nie ma tu mowy o żadnym specjalnym dodatku czy jednorazowym przelewie na 2000 zł. Taka kwota, a czasem nawet wyższa, to suma podwyżek, jaką można uzyskać w skali roku. Po ponownym przeliczeniu świadczenie może wzrosnąć o nawet o kilkaset złotych miesięcznie.

Kapitał początkowy – co to jest i jak go udowodnić?

Kapitał początkowy to odtworzona przez ZUS wartość składek na ubezpieczenie emerytalne, które opłaciliśmy przed 1 stycznia 1999 roku. Jeśli w systemie ZUS brakuje danych o naszych zarobkach z tamtych lat, kapitał jest zaniżony. Obowiązek dostarczenia dowodów spoczywa na nas, a nie na urzędzie.

Jakie dokumenty będą potrzebne? Należy szukać wszystkiego, co potwierdza okresy zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia:

Świadectwa pracy – to absolutna podstawa.

Stare legitymacje ubezpieczeniowe – wpisy o zatrudnieniu i zarobkach są dla ZUS ważnym dowodem.

Zaświadczenia o wynagrodzeniu na druku ZUS Rp-7.

Umowy o pracę lub wpisy w starych dowodach osobistych.

Co w sytuacji, gdy zakład pracy od dawna nie istnieje? To nie zamyka drogi do odzyskania pieniędzy. Dokumentacji kadrowo-płacowej można szukać w archiwach państwowych lub w archiwach prywatnych firm przechowujących akta. Pomocne mogą być także zeznania świadków, czyli byłych współpracowników, złożone na druku ZUS Rp-8.

Jak złożyć wniosek do ZUS o przeliczenie emerytury?

ZUS nie podwyższy świadczenia z urzędu. Trzeba samodzielnie złożyć odpowiedni wniosek. Można to zrobić w dowolnym momencie – zarówno przed przejściem na emeryturę, jak i będąc już seniorem. Jeśli odnaleźliśmy nowe dokumenty, których wcześniej nie przedstawialiśmy w ZUS, drzwi do przeliczenia są otwarte.

Cały proces można zamknąć w kilku krokach:

Zbierz dokumenty – im więcej dowodów na staż pracy i zarobki sprzed 1999 roku, tym lepiej.

Wypełnij wniosek – w zależności od sytuacji będzie to formularz EKP (o ustalenie kapitału początkowego) lub ERPO (o ponowne przeliczenie emerytury lub renty). Do tego trzeba dołączyć kwestionariusz ERP-6, w którym wykazujemy okresy składkowe i nieskładkowe.

Złóż dokumenty w ZUS – można to zrobić osobiście, pocztą lub elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS)

Warto pamiętać, że jeśli zaniżenie emerytury wynikało z błędu urzędu, można ubiegać się także o wyrównanie świadczenia za 3 lata wstecz. Kluczem do sukcesu jest ponowne przeliczenie kapitału początkowego, dlatego nie warto czekać i już dziś zacząć porządkować stare dokumenty. Co roku 1 czerwca ZUS przeprowadza waloryzację stanu kont i kapitału, więc złożenie wniosku wcześniej może przynieść dodatkowe korzyści.

Źródło: infor.pl

