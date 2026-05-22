Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK o krok bliżej

Gdy potrzeby związane z obszarem cyber rosną, trzeba reagować szybko, ale i z głową. Mieć przemyślany plan, środki i ludzi, by zrealizować założenia. To wszystko już jest w ramach budowy CCN – a teraz jest także ostatni, brakujący element, by ruszyć z działaniem. To kolejny kamień milowy w projekcie Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK.

Decyzja o pozwoleniu na budowę kończy fazę przygotowawczą projektu. Po miesiącach oczekiwań możliwe jest teraz przejście do etapu realizacji robót budowlanych. W kolejnym etapie uruchomione zostanie postępowanie zakupowe w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych. To jeszcze bardziej przybliża realizację całego przedsięwzięcia.

- Cyberbezpieczeństwo Polski i Polaków jest dziś równie ważne, jak fizyczna ochrona naszego kraju. Eksperci NASK są świadomi tego, że coraz szybciej i skuteczniej trzeba przewidywać kolejne kroki cyberprzestępców - mówi Radosław Nielek, dyrektor NASK. - Są też świadomi, że chociaż ostatecznie przy podejmowaniu decyzji najważniejszy jest człowiek, to - żeby chronić nasze dane i naszą cyberprzestrzeń jak najlepiej – potrzebujemy odpowiedniej infrastruktury. Tę infrastrukturę zapewnia budowa CCN – w jej ramach powstaje np. Krajowe Centrum Odzyskiwania Danych czy Laboratorium Bezpieczeństwa AI.

To właśnie w nowoczesnych centrach i laboratoriach w CCN eksperci NASK będą pracować nad rozwojem sztucznej inteligencji. To tu powstanie pierwsze w Polsce laboratorium fuzzingu i złośliwego oprogramowania, które umożliwi szybki rozwój narzędzi wykrywania ataków hakerskich.

W Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK specjaliści skupią się na udoskonalaniu systemów, które chronią nasze dane, czyli to, co dziś najbardziej pożądane przez cyberprzestępców. W CCN będą także odbywać się szkolenia dla gości zewnętrznych, bo to edukacja i zwiększanie świadomości na temat cyberbezpieczeństwa, są kluczowe w budowaniu odporności na zagrożenia w świecie wirtualnym.

Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK oznacza nie tylko możliwość poszerzenia zakresu badań i działań operacyjnych. To także rozwój i szansa dla specjalistów NASK, którzy - dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, które oferuje CCN - stają się ekspertami od cyberbezpieczeństwa.

Tysiące metrów dla bezpieczeństwaCentrum Cyberbezpieczeństwa to ultranowoczesny projekt. Czterokondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 7701.24m² pomieści m.in. w pełni wyposażoną aulę, która umożliwi NASK prowadzenie działań edukacyjnych na jeszcze większą niż obecnie skalę. Sercem CCN będą krajowe centra: Odzyskiwania Danych i Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa, a także super-nowoczesne laboratoria umożliwiające badania nad bezpieczeństwem AI, rozwojem krajowego systemu certyfikacji cyberbezpieczeństwa oraz – po raz pierwszy w Polsce – fuzzingiem i złośliwym oprogramowaniem.

W ramach inwestycji uruchomiona zostanie też prywatna chmura usługowa i obliczeniowa, co pozwoli ekspertom NASK na szybszą identyfikację potencjalnych ataków i skuteczniejszą ochronę.

Za wybór koncepcji architektury wnętrz odpowiadali sami pracownicy NASK. Wnętrza budynku inspirowane będą naturą, co doskonale oddaje misję instytutu: tu nowe technologie służyć mają człowiekowi.

Chmura, laboratoria i inne w ramach CCN

Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK to ogromne przedsięwzięcie. W jego ramach przewidziana jest także rozbudowa infrastruktury instytutu na rzecz CSIRT NASK, która obejmie kompleksową modernizację sieci, serwerów i systemów bezpieczeństwa. Budowa prywatnej chmury usługowej i obliczeniowej to szybsza identyfikacja potencjalnych ataków i skuteczniejsza ochrona kluczowych zasobów organizacji. Co to znaczy? Bezpieczniejsze dane milionów Polaków, dzięki inwestycji NASK.

W ramach Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK powstają m.in.:

Krajowe Centrum Odzyskiwania Danych (KCOD)

Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa (KCOC)

Modelowy Ośrodek treningowo – szkoleniowy w obszarze Cyberbezpieczeństwa (OSC)

Laboratorium Bezpieczeństwa AI (AITAS)

Laboratorium Fuzzingu i Badania Złośliwego Oprogramowania (FUMAL)

Krajowe Centrum Wsparcia Security dla JST (KCWS)

Ośrodek Modelowania Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa (OMCC)

To ostatnie jest o tyle ważne, że dzięki niemu Polska zyska realny wpływ na dobór projektów do testów fuzzingowych. Dotąd agenda badań była zależna od priorytetów globalnych graczy, bo to oni wykonywali takie testy. Teraz to CSIRT NASK wraz z partnerami krajowymi wskaże rozwiązania, np.: biblioteki i aplikacje webowe czy systemy mobilne, które trafią do badań. NASK umożliwi analizę złośliwego oprogramowania na znacznie większą skalę, włączając w to szybkie badania zagrożeń mobilnych i rozwój nowych metod klasyfikacji behawioralnej z wykorzystaniem GPU i dużych modeli językowych (LLM).

Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK to odpowiedź na rosnące wyzwania związane z bezpieczeństwem cyfrowym Polski. To gwarancja nowoczesności i niezawodności.

Rozwój Warszawy

Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK to inwestycja, która nie tylko zwiększa poziom bezpieczeństwa cyfrowego Polski, ale również napędza rozwój Warszawy. Budowane na Pradze-Północ CCN stanie się ważnym impulsem dla lokalnej gospodarki — stworzy nowe miejsca pracy i przyciągnie firmy związane z nowoczesnymi technologiami. Dzięki takim projektom prawa strona stolicy coraz wyraźniej zmienia się w przestrzeń innowacji, nowoczesnej infrastruktury i strategicznych inwestycji państwowych.

To także wyraźny znak przemiany wizerunku dzielnicy. Obszar, który przez lata kojarzył się głównie z przemysłowym charakterem, dziś staje się miejscem rozwoju cyberbezpieczeństwa i zaawansowanych technologii. CCN pokazuje, że strategiczne inwestycje mogą jednocześnie wspierać rozwój miasta, wzmacniać lokalną społeczność i budować odporność państwa na zagrożenia w cyberprzestrzeni.

„Projekt CCN jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.”