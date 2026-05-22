Gigantyczne pieniądze na odprawy dla górników

To już oficjalna informacja. Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała umowę z Ministerstwem Energii dotyczącą finansowania jednorazowych odpraw dla pracowników odchodzących z górnictwa. Chodzi o działania osłonowe, które mają pomóc spółce ograniczyć koszty i zmniejszyć zatrudnienie.

O sprawie poinformował minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Jak przyznał na antenie Radia Zet, na odprawy może zostać przeznaczone około 500 mln zł.

JSW zaciska pasa po gigantycznych stratach

To kolejny etap trudnej restrukturyzacji w JSW. Już w lutym spółka dogadała się ze związkami zawodowymi w sprawie zawieszenia części świadczeń dla pracowników. Według wyliczeń firmy ma to dać około 1,2 mld zł oszczędności w latach 2026–2027.

Sytuacja finansowa górniczego giganta jest bardzo trudna. Jeszcze jesienią ubiegłego roku JSW alarmowała, że pod koniec pierwszego kwartału 2026 roku może stracić płynność finansową. Firma rozpoczęła więc plan ratunkowy obejmujący cięcie kosztów i uproszczenie struktury całej grupy.

W pierwszym kwartale 2026 roku Grupa Kapitałowa JSW zanotowała prawie 616 mln zł straty.

Są pieniądze na odprawy, bo spółka tonie w stratach

Rząd już pod koniec ubiegłego roku objął Jastrzębską Spółkę Węglową ustawą o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Dzięki temu od początku 2026 roku spółka może korzystać z mechanizmów takich jak urlopy górnicze czy jednorazowe odprawy pieniężne dla pracowników odchodzących z branży.

JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w Unii Europejskiej. Spółka prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice oraz Pniówek. Produkowany przez firmę koks jest wykorzystywany przy produkcji stali.

