JSW płaci za odejścia z kopalń. Nawet pół miliarda na odprawy dla górników

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-05-22 15:20

Wielkie zmiany w górniczym gigancie. Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała umowę z rządem na finansowanie odpraw dla pracowników, którzy zdecydują się odejść z kopalń. W grę wchodzą setki milionów złotych. To element ratowania spółki, która notuje ogromne straty i jeszcze niedawno ostrzegała przed utratą płynności finansowej.

Mężczyzna w eleganckim garniturze i okularach na tle logo JSW SA. Kontekst artykułu Super Biznes o finansowaniu odpraw dla pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która mierzy się z gigantycznymi stratami.

i

Autor: Super Express (2) Mężczyzna w eleganckim garniturze i okularach na tle logo JSW SA. Kontekst artykułu Super Biznes o finansowaniu odpraw dla pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która mierzy się z gigantycznymi stratami.

Gigantyczne pieniądze na odprawy dla górników

To już oficjalna informacja. Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała umowę z Ministerstwem Energii dotyczącą finansowania jednorazowych odpraw dla pracowników odchodzących z górnictwa. Chodzi o działania osłonowe, które mają pomóc spółce ograniczyć koszty i zmniejszyć zatrudnienie.

O sprawie poinformował minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Jak przyznał na antenie Radia Zet, na odprawy może zostać przeznaczone około 500 mln zł. 

JSW zaciska pasa po gigantycznych stratach

To kolejny etap trudnej restrukturyzacji w JSW. Już w lutym spółka dogadała się ze związkami zawodowymi w sprawie zawieszenia części świadczeń dla pracowników. Według wyliczeń firmy ma to dać około 1,2 mld zł oszczędności w latach 2026–2027.

Sytuacja finansowa górniczego giganta jest bardzo trudna. Jeszcze jesienią ubiegłego roku JSW alarmowała, że pod koniec pierwszego kwartału 2026 roku może stracić płynność finansową. Firma rozpoczęła więc plan ratunkowy obejmujący cięcie kosztów i uproszczenie struktury całej grupy.

W pierwszym kwartale 2026 roku Grupa Kapitałowa JSW zanotowała prawie 616 mln zł straty. 

Są pieniądze na odprawy, bo spółka tonie w stratach

Rząd już pod koniec ubiegłego roku objął Jastrzębską Spółkę Węglową ustawą o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Dzięki temu od początku 2026 roku spółka może korzystać z mechanizmów takich jak urlopy górnicze czy jednorazowe odprawy pieniężne dla pracowników odchodzących z branży.

JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w Unii Europejskiej. Spółka prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice oraz Pniówek. Produkowany przez firmę koks jest wykorzystywany przy produkcji stali.

Polecany artykuł:

Były prezes JSW oskarżony. Gigant tonie w milionowych stratach
Wojciech Balczun, minister Aktywów Państwowych [IMPACT 2026]
Super Biznes SE Google News
QUIZ. Czy ta firma jest polska, czy zagraniczna? Same wielkie nazwy
Pytanie 1 z 13
Bakkaland to firma:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WOJCIECH BALCZUN
JSW
KOPALNIE WĘGLA
FINANSE
KOPALNIE
MINISTERSTWO ENERGII