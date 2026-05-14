Polska zyskuje nowe narzędzie do ratowania strategicznych firm: prezydent podpisał ustawę umożliwiającą Agencji Rozwoju Przemysłu udzielanie pożyczek.

Rozwiązanie to ma wspierać kluczowe spółki, takie jak JSW czy Grupa Azoty, pod warunkiem przedstawienia kompleksowego planu naprawczego.

Sprawdź, jak państwo zamierza wspierać gigantów polskiej gospodarki i co to oznacza dla przyszłości Krajowej Grupy Spożywczej oraz innych sektorów.

Łukasz Trybulski, „Super Biznes”: Jesteśmy na Impact 2026 w Poznaniu. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która umożliwi Agencji Rozwoju Przemysłu udzielanie pożyczek przedsiębiorstwom górniczym, ale także innym spółkom o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Co to oznacza dla takich firm?

Grzegorz Wrona, Ministerstwo Aktywów Państwowych: To oznacza, że państwo polskie wreszcie zyskało narzędzie do reagowania w sytuacjach kryzysowych. Mówimy o spółkach strategicznych dla gospodarki, które mogą znaleźć się w przejściowych problemach związanych choćby z płynnością finansową. Sejm i Senat przyjęły tę ustawę kilkanaście dni temu, a dziś została podpisana przez prezydenta.

ŁT: To rozwiązanie przede wszystkim dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Grupy Azoty?

GW: Ustawa otwiera możliwość udzielania zwrotnych pożyczek komercyjnych firmom istotnym dla państwa. To może dotyczyć między innymi JSW czy Grupy Azoty. Traktujemy jednak ten mechanizm jako rozwiązanie wyjątkowe, stosowane wtedy, gdy rzeczywiście pojawia się zagrożenie.

ŁT: Warunkiem otrzymania wsparcia będzie plan naprawczy?

GW: To absolutnie konieczne. Musi istnieć biznesowe uzasadnienie udzielenia takiej pożyczki. Może ona mieć okres karencji czy być udzielona na innych zasadach niż typowe finansowanie bankowe, ale nadal pozostaje pożyczką, którą trzeba będzie spłacić.

ŁT: Odwiedzał pan ostatnio kopalnie JSW. Czy taka pomoc wystarczy?

GW: Regularnie odwiedzam wszystkie nadzorowane przeze mnie spółki górnicze. Uważam, że o górnictwie trzeba mówić „od dołu”, czyli z perspektywy ludzi i realnych problemów branży. Transformacja trwa od ponad 20 lat, ale rzeczywistość ciągle nas zaskakuje. Widzimy wzrost cen gazu, ropy, napięcia geopolityczne czy zmiany związane z ETS2. Europa dawno postawiła na inne źródła energii, a Polska nadal opiera się na węglu. Jesteśmy w trakcie tej zmiany.

ŁT: Przejdźmy do Krajowej Grupy Spożywczej. Jakie są założenia nowej strategii?

GW: To bardzo złożona organizacja. Z jednej strony mamy Polski Cukier, z drugiej stadniny koni, gospodarstwa rolne czy fabrykę cukierków Pszczółka. Kluczowe pytanie brzmi: po co państwo posiada te aktywa? Odpowiedzią ma być nowa strategia biznesowa dla każdego segmentu działalności.

W przypadku cukru widzimy wyraźnie spadające spożycie, dlatego szukamy nowych kierunków rozwoju. Chcemy wykorzystać potencjał produkcji biogazu i biometanu. KGS planuje budowę trzech dużych biometanowni, które będą wykorzystywać m.in. odpady z produkcji cukru, takie jak wysłodki buraczane.

ŁT: Padła też zapowiedź dotycząca fabryki cukierków Pszczółka.

GW: Tak. Pszczółka ma produkować żywność nie tylko dla polskiej armii, ale szerzej – dla NATO. Polska ma ogromny potencjał w zakresie produkcji żywności. Mamy rolników, przetwórstwo i przedsiębiorców. To może być dla nas ogromna szansa biznesowa.

ŁT: A co z Elewarrem?

GW: To spółka z bardzo dużym potencjałem. Może odegrać ważną rolę w magazynowaniu zbóż, ale także w produkcji paliw energetycznych czy biopaliw. Przez lata była trochę odsunięta na bok, a dziś ma szansę wrócić do strategicznej roli.

ŁT: KGS zrezygnowała z przejęcia sklepów Carrefour. Teraz pojawiają się pytania o Hortex.

GW: Całe życie zajmuję się biznesem i nauczyłem się, że w trakcie procesów negocjacyjnych najlepiej jest się po prostu uśmiechnąć. Mogę powiedzieć jedno – to, co będzie dobre dla państwa polskiego, będzie też dobre dla Krajowej Grupy Spożywczej.

ŁT: Dziękuję za rozmowę.

GW: Dziękuję serdecznie.

