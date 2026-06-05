Incydent w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Doszło do wybuchu, są ranni

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-06-05 20:11

Incydent w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Podczas rozminowywania terenu ranni zostali rosyjscy żołnierze. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała o zdarzeniu i wezwała do przestrzegania rozejmu, o którego złamanie oskarżają się Rosja i Ukraina.

Zaporoska Elektrownia Atomowa, widoczna z daleka za zbiornikiem wodnym i fragmentem zielonego drzewa, z charakterystycznymi czerwonymi dachami reaktorów i kominami, w kontekście incydentu rozminowywania i apeli MAEA. Więcej na ten temat przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Shutterstock Zaporoska Elektrownia Atomowa, widoczna z daleka za zbiornikiem wodnym i fragmentem zielonego drzewa, z charakterystycznymi czerwonymi dachami reaktorów i kominami, w kontekście incydentu rozminowywania i apeli MAEA. Więcej na ten temat przeczytasz na Super Biznes.
  • Podczas rozminowywania terenu w pobliżu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej doszło do poważnego incydentu, w którym ranni zostali rosyjscy żołnierze.
  • Dyrektor MAEA wezwał do zachowania ostrożności i pełnego respektowania rozejmu wokół elektrowni, który wszedł w życie w piątek.
  • Jeszcze tego samego dnia Rosja oskarżyła Ukrainę o pogwałcenie wynegocjowanego zawieszenia broni.
  • Ukraina poinformowała MAEA, że respektuje rozejm na terenach elektrowni, wynegocjowany przez agencję.

Co dokładnie wydarzyło się w pobliżu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej?

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek wieczorem na terenie otaczającym największą elektrownię jądrową w Europie. Jak podała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA), podczas prac saperskich prowadzonych przez rosyjskie wojska, doszło do wybuchu miny. W wyniku eksplozji kilku rosyjskich żołnierzy odniosło obrażenia. Incydent miał miejsce tuż po tym, jak w życie weszło wynegocjowane przez MAEA zawieszenie broni, mające na celu ochronę obiektu.

Sytuacja jest o tyle groźna, że elektrownia od marca 2022 roku znajduje się pod okupacją Rosjan, a jej teren jest regularnie narażony na działania zbrojne. Każda niekontrolowana eksplozja w pobliżu reaktorów jądrowych budzi obawy o potencjalną katastrofę radiologiczną.

Polecany artykuł:

Premier Donald Tusk ogłasza sukces Orlenu. Wymienił Gazprom, Łukoil i Novatek
NAIMSKI: ATOM, A NIE FARMY WIATROWE!

Apel dyrektora MAEA i wzajemne oskarżenia Rosji i Ukrainy

Na wieści o wybuchu natychmiast zareagował dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi. Wezwał obie strony konfliktu do zachowania „najdalej posuniętej ostrożności” i pełnego respektowania rozejmu, który miał gwarantować bezpieczeństwo siłowni. Podkreślił, że teren elektrowni nie może być polem bitwy.

Zaporoska Elektrownia Atomowa to nie tylko największy tego typu obiekt w Europie, ale także strategiczny punkt na mapie toczącej się wojny. W przeszłości wielokrotnie dochodziło do sytuacji kryzysowych. Eksperci alarmują, że poważne uszkodzenie infrastruktury siłowni mogłoby doprowadzić do katastrofy nuklearnej o skutkach znacznie gorszych niż ta w Czarnobylu.

Najstarsze elektrownie atomowe
Galeria zdjęć 12
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UKRAINA
ELEKTROWNIA ATOMOWA