Premier Donald Tusk ogłasza sukces Orlenu. Wymienił Gazprom, Łukoil i Novatek

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-06-05 17:16

Historyczny moment na giełdzie. Wartość rynkowa Orlenu sięgnęła 168 mld zł, wyprzedzając trzy wielkie rosyjskie koncerny energetyczne. Premier Donald Tusk poinformował, że polska spółka jest już droższa niż Gazprom, Łukoil i Novatek. To symboliczny sukces polskiego giganta.

Premier Donald Tusk w garniturze z krawatem, przemawiający na tle flag. Polityk ogłosił, że Orlen wyprzedził pod względem kapitalizacji rosyjskie giganty, takie jak Gazprom, Łukoil i Novatek. Więcej informacji o tym sukcesie przeczytasz na Super Biznes.

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Autor: Juergen Nowak/ Shutterstock Premier Donald Tusk w garniturze z krawatem, przemawiający na tle flag. Polityk ogłosił, że Orlen wyprzedził pod względem kapitalizacji rosyjskie giganty, takie jak Gazprom, Łukoil i Novatek. Więcej informacji o tym sukcesie przeczytasz na Super Biznes.
  • Wartość rynkowa Orlenu przekroczyła kapitalizację rosyjskich gigantów energetycznych (Gazprom, Łukoil, Novatek).
  • Obecna kapitalizacja polskiego koncernu osiągnęła imponujące 168 mld zł, przy kursie akcji 144,60 zł.
  • Orlen to zdywersyfikowany koncern multienergetyczny, inwestujący w rafinerie, stacje paliw, OZE oraz plany budowy małych reaktorów jądrowych (SMR).
  • Ten sukces podkreśla rosnącą siłę i międzynarodową pozycję Orlenu w globalnym sektorze energetycznym.

Donald Tusk ogłasza sukces Orlenu

Premier Donald Tusk w krótkim wpisie na platformie X podzielił się informacją, która ma ogromne znaczenie nie tylko dla inwestorów, ale i dla wizerunku polskiej gospodarki. Szef rządu wprost ogłosił, że Orlen pod względem kapitalizacji wyprzedził kluczowe rosyjskie spółki energetyczne.

– Orlen jest na rynku więcej wart od rosyjskich gigantów! Niedawno przeskoczył Gazprom, teraz przyszła kolej na Lukoil i Novatek. Można – napisał premier Donald Tusk.

Wpis szybko zyskał na popularności, a informacja odbiła się szerokim echem. Piątkowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie potwierdziły ten trend – wartość rynkowa Orlenu osiągnęła imponujące 168 mld zł przy kursie akcji na poziomie 144,60 zł. Dla porównania, jeszcze kilka lat temu zestawienie polskiej spółki z gigantem takim jak Gazprom wydawało się niemożliwe.

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Ile jest wart Orlen, a ile rosyjscy giganci?

Co to oznacza w praktyce? Wartość rosyjskich firm energetycznych spadła po pełnoskalowej inwazji na Ukrainę i nałożeniu międzynarodowych sankcji. Grupa Orlen to dziś koncern jest multienergetyczną potęgą z rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Jego sieć stacji benzynowych obejmuje już nie tylko Polskę, ale także Niemcy, Słowację, Węgry, a od niedawna również Austrię. Spółka mocno inwestuje w segment wydobywczy ropy i gazu, rozwija petrochemię oraz energetykę, kładąc coraz większy nacisk na odnawialne źródła energii. W planach ma również ambitny projekt budowy małych reaktorów jądrowych (SMR), co ma być kolejnym krokiem w stronę dywersyfikacji i uniezależnienia się od paliw kopalnych. Ta szeroka strategia rozwoju przekłada się na zaufanie inwestorów i rosnącą wycenę spółki.

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