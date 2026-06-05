Wartość rynkowa Orlenu przekroczyła kapitalizację rosyjskich gigantów energetycznych (Gazprom, Łukoil, Novatek).

Obecna kapitalizacja polskiego koncernu osiągnęła imponujące 168 mld zł, przy kursie akcji 144,60 zł.

Orlen to zdywersyfikowany koncern multienergetyczny, inwestujący w rafinerie, stacje paliw, OZE oraz plany budowy małych reaktorów jądrowych (SMR).

Ten sukces podkreśla rosnącą siłę i międzynarodową pozycję Orlenu w globalnym sektorze energetycznym.

Donald Tusk ogłasza sukces Orlenu

Premier Donald Tusk w krótkim wpisie na platformie X podzielił się informacją, która ma ogromne znaczenie nie tylko dla inwestorów, ale i dla wizerunku polskiej gospodarki. Szef rządu wprost ogłosił, że Orlen pod względem kapitalizacji wyprzedził kluczowe rosyjskie spółki energetyczne.

– Orlen jest na rynku więcej wart od rosyjskich gigantów! Niedawno przeskoczył Gazprom, teraz przyszła kolej na Lukoil i Novatek. Można – napisał premier Donald Tusk.

Wpis szybko zyskał na popularności, a informacja odbiła się szerokim echem. Piątkowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie potwierdziły ten trend – wartość rynkowa Orlenu osiągnęła imponujące 168 mld zł przy kursie akcji na poziomie 144,60 zł. Dla porównania, jeszcze kilka lat temu zestawienie polskiej spółki z gigantem takim jak Gazprom wydawało się niemożliwe.

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Orlen jest na rynku więcej wart od rosyjskich gigantów! Niedawno przeskoczył Gazprom, teraz przyszła kolej na Lukoil i Novatek. Można?— Donald Tusk (@donaldtusk) June 5, 2026

Ile jest wart Orlen, a ile rosyjscy giganci?

Co to oznacza w praktyce? Wartość rosyjskich firm energetycznych spadła po pełnoskalowej inwazji na Ukrainę i nałożeniu międzynarodowych sankcji. Grupa Orlen to dziś koncern jest multienergetyczną potęgą z rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Jego sieć stacji benzynowych obejmuje już nie tylko Polskę, ale także Niemcy, Słowację, Węgry, a od niedawna również Austrię. Spółka mocno inwestuje w segment wydobywczy ropy i gazu, rozwija petrochemię oraz energetykę, kładąc coraz większy nacisk na odnawialne źródła energii. W planach ma również ambitny projekt budowy małych reaktorów jądrowych (SMR), co ma być kolejnym krokiem w stronę dywersyfikacji i uniezależnienia się od paliw kopalnych. Ta szeroka strategia rozwoju przekłada się na zaufanie inwestorów i rosnącą wycenę spółki.

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