- Wartość rynkowa Orlenu przekroczyła kapitalizację rosyjskich gigantów energetycznych (Gazprom, Łukoil, Novatek).
- Obecna kapitalizacja polskiego koncernu osiągnęła imponujące 168 mld zł, przy kursie akcji 144,60 zł.
- Orlen to zdywersyfikowany koncern multienergetyczny, inwestujący w rafinerie, stacje paliw, OZE oraz plany budowy małych reaktorów jądrowych (SMR).
- Ten sukces podkreśla rosnącą siłę i międzynarodową pozycję Orlenu w globalnym sektorze energetycznym.
Donald Tusk ogłasza sukces Orlenu
Premier Donald Tusk w krótkim wpisie na platformie X podzielił się informacją, która ma ogromne znaczenie nie tylko dla inwestorów, ale i dla wizerunku polskiej gospodarki. Szef rządu wprost ogłosił, że Orlen pod względem kapitalizacji wyprzedził kluczowe rosyjskie spółki energetyczne.
– Orlen jest na rynku więcej wart od rosyjskich gigantów! Niedawno przeskoczył Gazprom, teraz przyszła kolej na Lukoil i Novatek. Można – napisał premier Donald Tusk.
Wpis szybko zyskał na popularności, a informacja odbiła się szerokim echem. Piątkowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie potwierdziły ten trend – wartość rynkowa Orlenu osiągnęła imponujące 168 mld zł przy kursie akcji na poziomie 144,60 zł. Dla porównania, jeszcze kilka lat temu zestawienie polskiej spółki z gigantem takim jak Gazprom wydawało się niemożliwe.
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Ile jest wart Orlen, a ile rosyjscy giganci?
Co to oznacza w praktyce? Wartość rosyjskich firm energetycznych spadła po pełnoskalowej inwazji na Ukrainę i nałożeniu międzynarodowych sankcji. Grupa Orlen to dziś koncern jest multienergetyczną potęgą z rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Jego sieć stacji benzynowych obejmuje już nie tylko Polskę, ale także Niemcy, Słowację, Węgry, a od niedawna również Austrię. Spółka mocno inwestuje w segment wydobywczy ropy i gazu, rozwija petrochemię oraz energetykę, kładąc coraz większy nacisk na odnawialne źródła energii. W planach ma również ambitny projekt budowy małych reaktorów jądrowych (SMR), co ma być kolejnym krokiem w stronę dywersyfikacji i uniezależnienia się od paliw kopalnych. Ta szeroka strategia rozwoju przekłada się na zaufanie inwestorów i rosnącą wycenę spółki.
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