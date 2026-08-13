Do której jest otwarta Biedronka 14 sierpnia 2026? Godziny pracy Biedronki przed świętem 15 sierpnia

Redakcja se.pl
2026-08-13 18:09

Zbliżający się 15 sierpnia to dzień ustawowo wolny od pracy, co oznacza zamknięte supermarkety. Planujesz zapasy na długi weekend i zastanawiasz się, jak funkcjonują sklepy dzień wcześniej? W naszym artykule znajdziesz konkretne informacje o godzinach otwarcia Biedronki, abyś mógł zaplanować zakupy bez niespodzianek.

Wózek z zakupami w Biedronce. O godzinach otwarcia sklepów 14 sierpnia przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI

Czy Biedronka jest otwarta 14 sierpnia 2026 roku?

Zgodnie z ustawą, 15 sierpnia (Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie NMP) supermarkety będą zamknięte. Jeśli zastanawiasz się, czy biedronka jest otwarta 14 sierpnia, odpowiedź brzmi: tak. W 2026 roku 14 sierpnia wypada w piątek, co czyni go standardowym dniem roboczym. Nie obowiązują wówczas żadne ograniczenia w handlu, więc zrobisz zakupy we wszystkich placówkach tej sieci bez najmniejszego problemu.

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Do której jest otwarta Biedronka 14 sierpnia przed długim weekendem?

W piątek, 14 sierpnia, czyli w przeddzień święta, zakupy zrobisz nawet bardzo późnym wieczorem. Biedronka oficjalnie potwierdziła, że ponad 3400 sklepów w całej Polsce będzie otwartych co najmniej do godziny 23:00 lub nawet dłużej. To doskonała wiadomość dla wszystkich, którzy wracają z pracy późno lub planują wyjazd na weekend dopiero po zmroku. Nie musisz się spieszyć – większość placówek ugości Cię niemal do samej północy, co pozwoli na spokojne zapełnienie koszyka.

Wydłużone godziny pracy także w środku tygodnia

Jeśli chcesz całkowicie uniknąć piątkowego ścisku, sieć przygotowała świetne rozwiązanie również na wcześniejsze dni. W dniach od wtorku do czwartku (11–13 sierpnia) ponad 2300 sklepów Biedronka również działa w wydłużonym wymiarze czasowym – do godziny 23:00 lub dłużej.

To idealny moment, by zaopatrzyć się w świeże warzywa na grilla, pieczywo czy napoje bez stania w gigantycznych, piątkowych kolejkach. Warto pamiętać, że Polacy uwielbiają grillować podczas sierpniowego weekendu, więc najpopularniejsze produkty mogą szybko znikać z półek, jeśli odłożysz zakupy na ostatni moment.

Gdzie sprawdzić szczegóły dla swojej okolicy?

Choć zmiany dotyczą zdecydowanej większości placówek w kraju, dokładne godziny otwarcia mogą się różnić w zależności od konkretnej lokalizacji. Szczegółowe informacje o godzinach pracy Twojego ulubionego sklepu znajdziesz w kilku łatwo dostępnych miejscach:

  • na plakatach i komunikatach umieszczonych bezpośrednio na drzwiach wejściowych do danej placówki.
  • w oficjalnej aplikacji mobilnej Biedronka, która na bieżąco aktualizuje dane dla wybranego sklepu.
  • na stronie internetowej www.biedronka.pl.

Pamiętaj, że w sobotę 15 sierpnia sklepy będą całkowicie zamknięte, dlatego warto zaplanować zakupy odpowiednio wcześniej i w pełni wykorzystać wydłużone godziny pracy dyskontu. Dzięki temu zaoszczędzisz czas, nerwy i spędzisz długi weekend dokładnie tak, jak lubisz.

Kartki na dzień dobry 15 sierpnia
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