Do której jest otwarty Lidl 14 sierpnia 2026? Godziny pracy Lidla przed świętem 15 sierpnia

Anna Wojnowska
2026-08-13 16:32

Zbliżający się długi weekend to zawsze czas wzmożonych wizyt w marketach. Zastanawiasz się, jak zaplanować zakupy przed świętem? W naszym artykule sprawdzisz zasady handlu obowiązujące 15 sierpnia oraz dowiesz się, w jakich godzinach będą otwarte sklepy Lidl w piątek poprzedzający dni wolne.

Wózek sklepowy pełen zakupów w markecie Lidl. O godzinach otwarcia przed długim weekendem przeczytasz na Eska.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Do której jest otwarty Lidl 14 sierpnia 2026? Godziny pracy Lidla przed świętem 15 sierpnia

Zasady handlu w długi weekend sierpniowy. Kiedy sklepy będą zamknięte?

Zgodnie z ustawą o zakazie handlu, w dni ustawowo wolne od pracy oraz w niedziele niehandlowe duże supermarkety nie mogą funkcjonować. Układ kalendarza w 2026 roku sprawia, że po piątkowych zakupach czeka nas dwudniowa przerwa. Sklepy sieci Lidl będą całkowicie zamknięte w następujące dni:

  • 15 sierpnia (sobota) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego
  • 16 sierpnia (niedziela) - standardowa niedziela bez handlu

Oznacza to, że piątek 14 sierpnia to ostatni dzwonek na uzupełnienie zapasów spożywczych. Wyjątek od zakazu w weekend 15-16 sierpnia stanowić będą jedynie stacje benzynowe, apteki dyżurne i wybrane małe punkty handlowe, gdzie obsługę klientów za ladą przejmuje sam właściciel.

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Do której jest otwarty Lidl 14 sierpnia? Harmonogram prac

Ponieważ 14 sierpnia 2026 roku przypada w piątek, jest to dla dyskontów dzień roboczy. Wiele osób zadaje sobie w tym okresie pytanie, do której jest otwarty Lidl 14 sierpnia? Z dostępnych oficjalnych informacji na 2026 rok wynika, że sieci na razie nie planują drastycznego wydłużania godzin pracy i większość sklepów będzie funkcjonować według standardowego harmonogramu. Należy więc oczekiwać, że godziny otwarcia będą zgodne z przyjętym grafikiem dla danej lokalizacji.

Dla porównania, w analogicznym okresie przed długim weekendem w 2025 roku sklepy sieci Lidl działały w następujących godzinach:

  • większość placówek w Polsce: 6:00 - 22:00,
  • wybrane, większe dyskonty: 6:00 - 23:00.

Warto mieć na uwadze wzmożony ruch w sklepach, dlatego zapasy najlepiej uzupełnić we wczesnych godzinach porannych. Po weekendowym przestoju sieć wznowi działalność w poniedziałek, 17 sierpnia, od godziny 6:00 rano.

W galerii poniżej znajdziesz darmowe kartki na dzień dobry 15 sierpnia

Kartki na dzień dobry 15 sierpnia
Galeria zdjęć 15

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