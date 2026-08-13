Do której są otwarte sklepy 14 sierpnia 2026? Godziny pracy przed świętem 15 sierpnia

Anna Wojnowska
2026-08-13 13:26

Kiedy zbliża się długi, sierpniowy weekend, mnóstwo osób pyta, do której są otwarte sklepy przed 15 sierpnia. W 2026 roku kwestia ta budzi dodatkowe zainteresowanie, ponieważ część z nas odbiera tego dnia wolne za święto przypadające w sobotę. Odpowiedź jest jednak bardzo konkretna i uspokajająca: polskie przepisy nie przewidują skracania czasu pracy handlu w przeddzień święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Oznacza to, że zaopatrzysz lodówkę dokładnie w takich samych, pełnych godzinach, jak w każdy inny piątek.

Osoba pcha wózek z zakupami w markecie. Obok zegar z datą 14.08.2026. O godzinach pracy sklepów przeczytasz na Eska.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Do której są otwarte sklepy 14 sierpnia 2026? Godziny pracy przed świętem 15 sierpnia

Czy w przeddzień święta handel kończy się szybciej?

W polskim prawie istnieją tylko dwie konkretne daty w roku, kiedy godziny otwarcia marketów i galerii handlowych są ustawowo ograniczone – to Wigilia (24 grudnia) oraz Wielka Sobota. W te dni wszelkie zakupy możemy zrobić maksymalnie do godziny 14:00. Jednak w przypadku sierpniowego weekendu nie ma powodu do pośpiechu. Jeśli chodzi o 14 sierpnia, sklepy nie podlegają tego typu obostrzeniom. Dyskonty, hipermarkety i mniejsze lokalne punkty działają zgodnie ze standardowym, piątkowym rozkładem jazdy.

Skąd zatem wątpliwości? Zamieszanie w 2026 roku wynika bezpośrednio z układu w kalendarzu. Ponieważ 15 sierpnia wypada w sobotę, pracodawcy muszą oddać swoim pracownikom etatowym dodatkowy dzień wolny w przyjętym okresie rozliczeniowym. Część urzędów oraz prywatnych firm wskazała właśnie piątek jako ten dodatkowy czas na odpoczynek. Niemniej, choć pewna część sektora publicznego tego dnia nie pracuje, 14 sierpnia sklepy czynne są w pełni normalnie. Możecie ze spokojem odłożyć sprawunki na popołudnie czy wieczór po pracy.

Polecany artykuł:

Czy 15 sierpnia są otwarte restauracje? W tych godzinach zjesz na mieście w sob…

Jak długo pracują najpopularniejsze markety i dyskonty?

Brak prawnych zakazów daje sieciom handlowym wolną rękę, by funkcjonowały do późnych godzin wieczornych. Zapewnia Wam to ogromną wygodę. W piątek przed świątecznym dniem zazwyczaj spodziewamy się większego ruchu, dlatego dłuższy czas pracy kas jest jak najbardziej na rękę każdemu konsumentowi. Zobaczcie, jak orientacyjnie prezentują się godziny pracy popularnych sieciówek.

  • Biedronka: Znakomita większość punktów obsługuje klientów co najmniej do 22:00, choć w wielu dużych i średnich miastach markety mogą być czynne aż do 23:00, a nawet 23:30.
  • Lidl: Klienci tej sieci bez problemu zrobią zakupy do godziny 22:00, a w poszczególnych rejonach także do 23:00.
  • Auchan, Carrefour, Kaufland: W tych hipermarketach czas na kupowanie kończy się zazwyczaj o 22:00 lub 23:00, zależnie od formatu sklepu.
  • Żabka: Franczyzowe punkty pod tym szyldem standardowo czekają na Was od 6:00 rano do 23:00 wieczorem.

Oczywiście zawsze warto zastosować zasadę ograniczonego zaufania względem lokalnych, mniejszych punktów osiedlowych. Choć duże sieci trzymają się ogólnopolskich harmonogramów, prywatni sklepikarze mogą samodzielnie modyfikować grafiki. Aby oszczędzić sobie nerwów, polecamy sprawdzić aplikację mobilną ulubionej sieci lub wizytówkę konkretnej lokalizacji w sieci.

W galerii poniżej znajdziesz darmowe kartki na dzień dobry 15 sierpnia

Kartki na dzień dobry 15 sierpnia
Galeria zdjęć 15

Zakaz handlu w weekend sierpniowy – kiedy zamkną się drzwi galerii?

Radzimy, abyście nie odkładali ważnych zakupów na ostatnią chwilę i dobrze wykorzystali piątek. Następnego dnia, w sobotę 15 sierpnia, przypada podwójne święto: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy, więc od północy obowiązuje rygorystyczny, ogólnokrajowy zakaz handlu. Wszystkie duże supermarkety, dyskonty, markety budowlane i galerie handlowe będą zamknięte.

Jeśli w sobotni lub niedzielny poranek (ponieważ 16 sierpnia 2026 roku to zwykła niedziela niehandlowa) okaże się, że brakuje Wam jakiegoś ważnego produktu, ratunkiem pozostaną tylko te miejsca, w których przepisy pozwalają na sprzedaż. Wśród nich znajdują się przede wszystkim:

  • stacje paliw,
  • apteki pełniące dyżur,
  • placówki handlowe ulokowane na dworcach kolejowych i autobusowych,
  • niektóre placówki franczyzowe oraz małe sklepy osiedlowe – ale tylko pod warunkiem, że obsługi klientów podejmie się osobiście właściciel punktu.

Dlatego najbezpieczniejszą i najbardziej praktyczną opcją na rozpoczęcie relaksu w przedłużony weekend będzie solidne zaopatrzenie lodówki jeszcze przed wejściem w świąteczny tryb. Pełne półki czekają na Was przez cały piątek.

Polecany artykuł:

Czy kurierzy pracują 15 sierpnia? Dostarczanie paczek InPost, DPD i DHL
QUIZ PRL. Zakupy w PRL. Wyzwanie dla łowców okazji i kolejkowiczów!
Pytanie 1 z 15
W PRL papier toaletowy można było wymienić za makulaturę. Ile kilogramów makulatury można było wymienić na jedną rolkę papieru?
QUIZ PRL. Zakupy w Polsce Ludowej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LIDL
AUCHAN
15 SIERPNIA
BIEDRONKA
ŻABKA