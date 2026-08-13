Kontekst: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował poradnik, który wzmacnia pozycję uczestników imprez masowych.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował poradnik, który wzmacnia pozycję uczestników imprez masowych. Kluczowa informacja: Zła jakość dźwięku, skrócenie występu artysty czy zdublowany bilet to pełnoprawne powody do złożenia reklamacji.

Zła jakość dźwięku, skrócenie występu artysty czy zdublowany bilet to pełnoprawne powody do złożenia reklamacji. Wezwanie do działania: Dowiedz się, kiedy organizator musi zwrócić Ci gotówkę, a nie tylko zaoferować voucher, i jak skutecznie walczyć o swoje prawa pod sceną.

Koniec z wymówkami. UOKiK staje po stronie fanów muzyki

Każdy fan muzyki zna to uczucie rozczarowania, gdy długo wyczekiwany koncert okazuje się organizacyjną porażką. Fatalne nagłośnienie, przez które zamiast głosu wokalisty słychać pisk i trzaski, albo występ gwiazdy wieczoru skrócony bez wyraźnego powodu to sytuacje, które do tej pory często kwitowano gorzkim „sorry, taki mamy klimat”. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów mówi jednak stanowcze „dość”. W nowym poradniku UOKiK jasno podkreśla, że uczestnik koncertu jest konsumentem, a usługa, za którą zapłacił, musi być zrealizowana zgodnie z umową. To oznacza, że niska jakość wykonania nie jest czymś, co musisz akceptować.

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu, takie sytuacje jak znacząco odbiegający od zapowiedzi line-up, problemy z nagłośnieniem uniemożliwiające odbiór muzyki czy nawet sprzedanie dwóch biletów na to samo miejsce to pełnoprawne podstawy do złożenia reklamacji. Organizator nie może już zasłaniać się nieprzewidzianymi okolicznościami, jeśli wina leży po jego stronie. To prawdziwy przełom w podejściu do praw konsumentów na imprezach masowych, dający fanom realne narzędzie do walki o swoje pieniądze i satysfakcję.

Koncert odwołany? Voucher to nie wszystko

Równie istotną kwestią poruszoną przez UOKiK jest sprawa całkowicie odwołanych wydarzeń. Wielu konsumentów w ostatnich latach spotkało się z sytuacją, w której organizator w zamian za odwołany koncert proponował jedynie voucher na inne wydarzenie w przyszłości. Taka praktyka, choć wygodna dla firm, nie zawsze jest zgodna z prawem. Urząd przypomina o fundamentalnej zasadzie: jeśli usługa nie została wykonana, konsument ma prawo do pełnego zwrotu pieniędzy. Propozycja vouchera jest tylko opcją, na którą nie musisz się godzić. Jeśli wolisz odzyskać gotówkę, organizator ma obowiązek Ci ją zwrócić. To kluczowa informacja dla tysięcy osób, które wciąż mogą posiadać niewykorzystane vouchery, nie wiedząc, że mogą zamienić je na prawdziwe pieniądze.

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Jak skutecznie złożyć reklamację?

Sama świadomość swoich praw to dopiero połowa sukcesu. Aby skutecznie dochodzić roszczeń, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie. Jeśli na miejscu imprezy zauważysz nieprawidłowości, postaraj się je udokumentować: nagraj filmik pokazujący fatalną jakość dźwięku, zrób zdjęcia przepełnionego sektora lub zdublowanych miejsc. Następnie przygotuj pisemną reklamację, w której dokładnie opiszesz problem i określisz swoje żądanie, np. częściowy lub całkowity zwrot kosztów biletu. Pismo najlepiej wysłać listem poleconym lub mailem, aby mieć potwierdzenie jego nadania. Pamiętaj, że Twoje prawa obowiązują również pod sceną.

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