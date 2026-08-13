- Lipcowa inflacja w Polsce przyspieszyła do 3,0% rocznie, po miesięcznym wzroście cen o 0,8%, co wskazuje na powrót drożyzny.
- Największy wpływ na skok inflacji miały ceny transportu, które w lipcu wystrzeliły aż o 7,4% w ciągu miesiąca.
- Mimo spadków cen żywności i odzieży, znacząco podrożały usługi (+5,5% r/r) oraz rekreacja i kultura (+3,6% m/m).
- W obliczu rosnącej inflacji, rząd Donalda Tuska podkreśla optymistyczny wzrost PKB o 3,8% w II kwartale, widząc rozwój gospodarki.
Koniec z tanim podróżowaniem i wakacyjnym luzem dla portfela. Główny Urząd Statystyczny potwierdził, że inflacja w Polsce w lipcu 2026 roku wyniosła 3,0 proc. w ujęciu rocznym. To zauważalnie więcej niż w czerwcu, kiedy ceny rosły w tempie 2,5 proc. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny skoczyły aż o 0,8 proc., co jest najmocniejszym miesięcznym wzrostem od dawna. Najnowsze dane GUS nie są zaskoczeniem, bo pokrywają się z wcześniejszym, szybkim szacunkiem. Potwierdzają jednak nieprzyjemny dla nas wszystkich trend – po okresie względnego spokoju drożyzna znów nabiera tempa.
Co najbardziej podrożało w lipcu? Ceny transportu zszokowały
Jeśli ktoś liczył, że letnie wyjazdy nie nadszarpną mocno budżetu, to niestety musiał zweryfikować swoje plany. To właśnie transport jest głównym winowajcą obecnego skoku inflacji. Ceny w tej kategorii wystrzeliły w ciągu zaledwie jednego miesiąca aż o 7,4 proc. Taki wzrost cen to efekt drożejących paliw, ale też wyższych kosztów biletów lotniczych i kolejowych w szczycie sezonu wakacyjnego. W skali roku za transport płacimy już o 7,0 proc. więcej.
Ale to nie koniec złych wiadomości. Mocno w górę poszły też ceny związane z rekreacją i kulturą – o 3,6 proc. w ciągu miesiąca. Droższe wakacje, wyższe ceny biletów na letnie festiwale i do kina zrobiły swoje. Do tego dochodzą usługi, które niezmiennie drożeją szybciej niż towary. Inflacja w kategorii usług wyniosła 5,5 proc. rok do roku, co odczuwamy u fryzjera, w restauracji czy u mechanika.
Nie wszystko drożeje, ale to marne pocieszenie dla portfeli
W całym tym obrazie rosnących cen jest kilka jaśniejszych punktów, choć trudno mówić o wielkim optymizmie. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych w lipcu 2026 roku były niższe o 0,4 proc. niż rok wcześniej. To niewielka, ale jednak obniżka. Taniej można było też kupić odzież i obuwie, gdzie ceny spadły o 3,6 proc. w skali roku.
Niestety, te spadki nie są w stanie zrównoważyć podwyżek w kategoriach, które mocno obciążają nasze domowe budżety, jak właśnie transport, rachunki za mieszkanie (wzrost o 4,5 proc. r/r) czy zdrowie (wzrost o 4,9 proc. r/r). Wygląda na to, że druga połowa roku upłynie pod znakiem walki z powracającą drożyzną.
Mimo rosnącej inflacji, rząd Donalda Tuska patrzy na gospodarkę z optymizmem. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, komentując dane o wzroście PKB w drugim kwartale (3,8 proc. rok do roku), podkreślił, że gospodarka nabiera rozpędu.
Polska gospodarka rośnie. I to coraz szybciej! Odblokowaliśmy inwestycje, środki europejskie i finansowanie samorządów. W czasach globalnej niepewności Polska wybiera rozwój – napisał na platformie X minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
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|Składnik
|Lipiec rdr (%)
|Lipiec mdm (%)
|Czerwiec rdr (%)
|Czerwiec mdm (%)
|INFLACJA OGÓŁEM
|3,0
|0,8
|2,5
|-0,5
|Inflacja usług
|5,5
|1,4
|5,4
|0,6
|Inflacja towarów
|2,0
|0,6
|1,3
|-0,9
|Żywność i napoje bezalkoholowe
|-0,4
|-0,8
|-0,2
|-0,7
|Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
|6,9
|0,6
|6,5
|0,6
|Odzież i obuwie
|-3,6
|-4,1
|-3,1
|-1,7
|Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii
|4,5
|0,3
|4,9
|-0,1
|Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego
|-0,6
|0,1
|-1,1
|-0,2
|Zdrowie
|4,9
|0,1
|5,0
|0,2
|Transport
|7,0
|7,4
|1,3
|-4,4
|Informacja i komunikacja
|5,2
|1,6
|4,0
|0,4
|Rekreacja, sport i kultura
|5,4
|3,6
|5,2
|1,5
|Edukacja
|5,3
|0,0
|6,0
|0,1
|Restauracje i usługi zakwaterowania
|4,2
|0,2
|4,5
|0,5
|Ubezpieczenia i usługi finansowe
|2,3
|0,6
|2,1
|1,0
|Higiena osobista, ochrona socjalna, pozostałe towary i usługi
|1,6
|-0,4
|2,2
|0,5