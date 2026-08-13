Lipcowa inflacja w Polsce przyspieszyła do 3,0% rocznie, po miesięcznym wzroście cen o 0,8%, co wskazuje na powrót drożyzny.

Największy wpływ na skok inflacji miały ceny transportu, które w lipcu wystrzeliły aż o 7,4% w ciągu miesiąca.

Mimo spadków cen żywności i odzieży, znacząco podrożały usługi (+5,5% r/r) oraz rekreacja i kultura (+3,6% m/m).

W obliczu rosnącej inflacji, rząd Donalda Tuska podkreśla optymistyczny wzrost PKB o 3,8% w II kwartale, widząc rozwój gospodarki.

Koniec z tanim podróżowaniem i wakacyjnym luzem dla portfela. Główny Urząd Statystyczny potwierdził, że inflacja w Polsce w lipcu 2026 roku wyniosła 3,0 proc. w ujęciu rocznym. To zauważalnie więcej niż w czerwcu, kiedy ceny rosły w tempie 2,5 proc. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny skoczyły aż o 0,8 proc., co jest najmocniejszym miesięcznym wzrostem od dawna. Najnowsze dane GUS nie są zaskoczeniem, bo pokrywają się z wcześniejszym, szybkim szacunkiem. Potwierdzają jednak nieprzyjemny dla nas wszystkich trend – po okresie względnego spokoju drożyzna znów nabiera tempa.

Co najbardziej podrożało w lipcu? Ceny transportu zszokowały

Jeśli ktoś liczył, że letnie wyjazdy nie nadszarpną mocno budżetu, to niestety musiał zweryfikować swoje plany. To właśnie transport jest głównym winowajcą obecnego skoku inflacji. Ceny w tej kategorii wystrzeliły w ciągu zaledwie jednego miesiąca aż o 7,4 proc. Taki wzrost cen to efekt drożejących paliw, ale też wyższych kosztów biletów lotniczych i kolejowych w szczycie sezonu wakacyjnego. W skali roku za transport płacimy już o 7,0 proc. więcej.

Ale to nie koniec złych wiadomości. Mocno w górę poszły też ceny związane z rekreacją i kulturą – o 3,6 proc. w ciągu miesiąca. Droższe wakacje, wyższe ceny biletów na letnie festiwale i do kina zrobiły swoje. Do tego dochodzą usługi, które niezmiennie drożeją szybciej niż towary. Inflacja w kategorii usług wyniosła 5,5 proc. rok do roku, co odczuwamy u fryzjera, w restauracji czy u mechanika.

Nie wszystko drożeje, ale to marne pocieszenie dla portfeli

W całym tym obrazie rosnących cen jest kilka jaśniejszych punktów, choć trudno mówić o wielkim optymizmie. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych w lipcu 2026 roku były niższe o 0,4 proc. niż rok wcześniej. To niewielka, ale jednak obniżka. Taniej można było też kupić odzież i obuwie, gdzie ceny spadły o 3,6 proc. w skali roku.

Niestety, te spadki nie są w stanie zrównoważyć podwyżek w kategoriach, które mocno obciążają nasze domowe budżety, jak właśnie transport, rachunki za mieszkanie (wzrost o 4,5 proc. r/r) czy zdrowie (wzrost o 4,9 proc. r/r). Wygląda na to, że druga połowa roku upłynie pod znakiem walki z powracającą drożyzną.

Mimo rosnącej inflacji, rząd Donalda Tuska patrzy na gospodarkę z optymizmem. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, komentując dane o wzroście PKB w drugim kwartale (3,8 proc. rok do roku), podkreślił, że gospodarka nabiera rozpędu.

Polska gospodarka rośnie. I to coraz szybciej! Odblokowaliśmy inwestycje, środki europejskie i finansowanie samorządów. W czasach globalnej niepewności Polska wybiera rozwój – napisał na platformie X minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Składnik Lipiec rdr (%) Lipiec mdm (%) Czerwiec rdr (%) Czerwiec mdm (%) INFLACJA OGÓŁEM 3,0 0,8 2,5 -0,5 Inflacja usług 5,5 1,4 5,4 0,6 Inflacja towarów 2,0 0,6 1,3 -0,9 Żywność i napoje bezalkoholowe -0,4 -0,8 -0,2 -0,7 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,9 0,6 6,5 0,6 Odzież i obuwie -3,6 -4,1 -3,1 -1,7 Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 4,5 0,3 4,9 -0,1 Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego -0,6 0,1 -1,1 -0,2 Zdrowie 4,9 0,1 5,0 0,2 Transport 7,0 7,4 1,3 -4,4 Informacja i komunikacja 5,2 1,6 4,0 0,4 Rekreacja, sport i kultura 5,4 3,6 5,2 1,5 Edukacja 5,3 0,0 6,0 0,1 Restauracje i usługi zakwaterowania 4,2 0,2 4,5 0,5 Ubezpieczenia i usługi finansowe 2,3 0,6 2,1 1,0 Higiena osobista, ochrona socjalna, pozostałe towary i usługi 1,6 -0,4 2,2 0,5

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