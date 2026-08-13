PKO BP zarobił fortunę

PKO BP ma powody do zadowolenia. W pierwszych sześciu miesiącach tego roku grupa kapitałowa wypracowała 5,29 mld zł zysku netto.

To wynik o 160 mln zł, czyli 3,1 proc., wyższy niż w analogicznym okresie 2025 roku.

Bank podkreśla, że na dobry rezultat wpłynęła przede wszystkim stabilna działalność biznesowa oraz znacznie niższe koszty związane z ryzykiem prawnym walutowych kredytów hipotecznych.

Co ważne, wynik udało się poprawić mimo wyższego obciążenia podatkiem CIT. W 2026 roku podatek dochodowy od osób prawnych naliczany od zysków banków wynosi tymczasowo 30 proc.

Prawie 15,3 mld zł z działalności

Wynik na działalności biznesowej PKO BP był w pierwszym półroczu niemal identyczny jak rok wcześniej. Wyniósł 15,26 mld zł, czyli zaledwie o 2 mln zł mniej niż w pierwszej połowie 2025 roku.

Bank więcej zarobił na prowizjach i opłatach, ale jednocześnie spadły wpływy z odsetek.

Wynik odsetkowy wyniósł 12,03 mld zł i był niższy o 108 mln zł rok do roku.

Prowizje dały bankowi więcej

PKO BP poprawił za to wynik z prowizji i opłat. W pierwszym półroczu sięgnął on prawie 2,79 mld zł.

To aż 256 mln zł więcej niż rok wcześniej.

Spadł natomiast tzw. pozostały wynik. Wyniósł 447 mln zł, czyli o 150 mln zł mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Mniejsze koszty ryzyka

Jednym z najważniejszych powodów poprawy wyniku były niższe koszty odpisów i utraty wartości, razem z kosztem ryzyka prawnego.

Łącznie wyniosły one prawie 1,46 mld zł na minusie, ale w porównaniu z poprzednim rokiem wynik poprawił się aż o 1,54 mld zł.

Koszt ryzyka na koniec czerwca wyniósł 0,29 proc., czyli był o 0,06 pkt proc. niższy niż rok wcześniej. Bank wskazuje przede wszystkim na poprawę w przypadku kredytów gospodarczych.

Bank rośnie jak na drożdżach

PKO BP może pochwalić się również rekordową sumą bilansową.

Na koniec pierwszego półrocza przekroczyła ona 608 mld zł. Od początku roku oznacza to wzrost o około 25 mld zł.

Bank pokazuje więc nie tylko miliardowy zysk, ale także coraz większą skalę swojej działalności.

5,29 mld zł zarobione w pół roku, ponad 608 mld zł aktywów i kolejny wzrost wyniku – dla PKO BP pierwsza połowa 2026 roku była naprawdę udana.

Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich - Karpacz 2025