Jedne z najniższych cen w Unii

Choć wielu kierowców kręci głową przy dystrybutorach, Polska wciąż może pochwalić się jednymi z najniższych cen paliw w całej Unii Europejskiej.

Najnowsze dane Komisji Europejskiej pokazują, że mimo ostatnich podwyżek tankujemy znacznie taniej niż większość mieszkańców Wspólnoty.

Ceny poszły w górę

Ostatnie dni przyniosły wyraźne podwyżki na stacjach paliw. Benzyna Pb95 zdrożała średnio o 18 groszy na litrze, a olej napędowy o 9 groszy.

To odczuwalna zmiana dla kierowców, szczególnie tych, którzy regularnie pokonują długie trasy. Mimo to sytuacja w Polsce nadal wygląda znacznie lepiej niż w wielu innych krajach Europy.

Taniej jest tylko na Malcie

Według najnowszych danych Komisji Europejskiej średnia cena litra benzyny Pb95 w Polsce wynosi 1,39 euro, a diesla 1,41 euro. To odpowiednio o 21 proc. i 18 proc. mniej niż wynosi średnia unijna.

- Tańsze paliwo oferuje obecnie właściwie tylko Malta – mówi Marcin Wawrzkiewicz, country manager Malcom Finance. Dla polskich kierowców to dowód, że mimo narzekań wciąż należymy do europejskich liderów taniego tankowania.

Cena ropy stabilizuje się po napięciach

Na światowych rynkach sytuacja również nieco się uspokoiła. Cena ropy Brent wróciła do poziomów obserwowanych przed eskalacją napięć na Bliskim Wschodzie.

Inwestorzy coraz mniej obawiają się długotrwałych zakłóceń dostaw związanych z sytuacją wokół Iranu i rejonu Cieśniny Ormuz. Dodatkowo kraje OPEC+ zdecydowały o zwiększeniu wydobycia, co pomaga ograniczać wzrosty cen surowca.

Kierowcy diesli muszą uzbroić się w cierpliwość

Eksperci zwracają jednak uwagę, że niższe ceny ropy nie oznaczają automatycznie szybkich obniżek cen oleju napędowego.

Na koszt diesla wpływa bowiem znacznie więcej czynników niż sama ropa. Liczą się także zapasy paliw, marże rafinerii, kurs dolara, koszty transportu oraz podatki. Z tego powodu ceny przy dystrybutorach reagują wolniej niż notowania surowca na światowych giełdach.

Czy paliwo będzie tańsze?

Na razie trudno spodziewać się gwałtownych spadków cen. Sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal pozostaje napięta, a każdy incydent związany z transportem ropy może wywołać kolejne wahania rynku.

Nawet jeśli kierowcy odczuli ostatnie podwyżki, Polska nadal pozostaje paliwowym eldorado na tle większości krajów Unii Europejskiej. A to oznacza, że zagraniczni kierowcy wciąż mogą nam zazdrościć cen przy dystrybutorach.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]