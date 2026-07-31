Fińska minister spraw wewnętrznych oskarża Hiszpanię o całkowite zawiedzenie w ochronie granic UE i sugeruje wykluczenie jej ze strefy Schengen.

Kryzys wybuchł po niekontrolowanym przedostaniu się około 49 tys. migrantów z Maroka do hiszpańskiej eksklawy Ceuta.

Propozycja wykluczenia Hiszpanii ze strefy Schengen ma poparcie premier Włoch, Giorgii Meloni, która również grozi zawieszeniem układu.

W odpowiedzi na eskalację kryzysu migracyjnego Hiszpania wysłała wojsko, a na granicy znaleziono już 19 ciał osób, które próbowały przedostać się drogą morską.

Ostra reakcja Finlandii i Włoch. Groźba wykluczenia Hiszpanii ze strefy Schengen

Sytuacja na granicy Unii Europejskiej jest niezwykle napięta. Minister spraw wewnętrznych Finlandii Mari Rantanen nie przebierała w słowach, komentując wydarzenia w Ceucie. Jej zdaniem władze Hiszpanii całkowicie zawiodły w kwestii ochrony granic. Finlandia i Włochy grożą, że Hiszpania może zostać wykluczona ze strefy Schengen w odpowiedzi na kryzys migracyjny.

– To nie może trwać wiecznie; te kraje UE, które nie wywiązują się z obowiązku ochrony swoich granic zewnętrznych, nie mogą być członkami strefy Schengen – oświadczyła w piątek minister Mari Rantanen.

Szefowa fińskiego MSW wezwała też inne kraje do poparcia propozycji premier Włoch Giorgii Meloni, która już wcześniej zapowiedziała, że jej rząd jest gotów zawiesić stosowanie układu z Schengen w relacjach z Hiszpanią. To bezprecedensowa groźba, która pokazuje, jak poważnie oba kraje traktują obecny kryzys.

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Co dzieje się w Ceucie i Melilli? Dramatyczna sytuacja na granicy

Wydarzenia, które wywołały tak ostrą reakcję, rozegrały się w czwartek i piątek (30-31.07). Właśnie wtedy do hiszpańskiej Ceuty z Maroka przedostało się w niekontrolowany sposób około 49 tys. migrantów, co wywołało kompletny chaos. Hiszpański nadawca RTVE informuje o gwałtownych starciach na obszarach przygranicznych. Sytuacja wymknęła się spod kontroli do tego stopnia, że zamknięto przejście graniczne z Marokiem w Melilli, drugiej hiszpańskiej eksklawie.

Doniesienia są dramatyczne. Hiszpańska żandarmeria (Guardia Civil) poinformowała o wyłowieniu z wody 19 ciał. To ofiary, które próbowały dostać się do Europy drogą morską, przypływając do Ceuty. Choć w Melilli sytuacja nie jest aż tak tragiczna, lokalne władze szacują, że granicę próbowało tam sforsować kilkaset osób. To największy tego typu kryzys na tej granicy od lat.

Hiszpański rząd został zmuszony do podjęcia natychmiastowych i zdecydowanych kroków. Rząd w Madrycie wysłał wojsko, aby opanować sytuację w Ceucie, a premier Pedro Sanchez zapowiedział pilną wizytę na miejscu. Razem z nim do afrykańskiej eksklawy uda się szef MSW Fernando Grande-Marlaska. To sygnał, że władze centralne traktują sprawę z najwyższą powagą.

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