Prezes Glapiński sygnalizuje możliwość obniżki stóp procentowych we wrześniu, jednak większość członków RPP i ekspertów Panelu Ekonomistów jest przeciwna pośpiesznym cięciom.

Po lipcowej projekcji NBP, ceny ropy i paliw znacząco wzrosły (o 10-20%), co skłania rynek do wyceniania podwyżek stóp, a nie obniżek.

Aż 9 z 16 ankietowanych ekonomistów kategorycznie odrzuca pomysł obniżania stóp w tym roku, argumentując brakiem pełnej kontroli nad inflacją i jej wzrostem.

Nieliczni ekonomiści widzą przestrzeń dla jednej, ostrożnej obniżki, ale podkreślają potrzebę cierpliwości i rozważnego działania RPP w obliczu globalnych niepewności.

Co dalej ze stopami procentowymi w 2026 roku? Prezes NBP chce obniżki

Dyskusję o przyszłości kredytów i oszczędności Polaków na nowo rozgrzał prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Podczas lipcowej konferencji prasowej zasygnalizował, że już po wakacjach może zaproponować cięcie stóp o 0,25 punktu procentowego.

– Nie wykluczam, że jeśli sytuacja będzie taka jak teraz, to na posiedzeniu po wakacjach złożę wniosek o obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych – mówił Glapiński.

Problem w tym, że w samej Radzie zdania są mocno podzielone. Zapowiedź prezesa NBP Adama Glapińskiego o możliwej obniżce stóp procentowych w 2026 roku wywołała spore zamieszanie i pokazała brak jednomyślności w Radzie Polityki Pieniężnej. Inni jej członkowie, jak Marcin Zarzecki czy Ludwik Kotecki, otwarcie mówią, że na taki ruch jest po prostu za wcześnie.

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Co z inflacją? Eksperci ostrzegają Radę Polityki Pieniężnej

Skąd te wątpliwości? Chodzi głównie o ryzyka, które mogą ponownie podbić inflację. Od kilku tygodni wyraźnie drożeją surowce energetyczne – ropa, paliwa na stacjach i gaz ziemny. Do tego dochodzi niepewność związana z konfliktem na Bliskim Wschodzie i pełne skutki wygaszania rządowego programu wspierającego ceny paliw, które poznamy dopiero za kilka miesięcy.

Wątpliwości mają też niezależni eksperci. W badaniu przeprowadzonym w ramach Panelu Ekonomistów zapytano czołowych polskich naukowców, czy RPP powinna ciąć stopy w tym roku. Wyniki są jednoznaczne. Zdecydowana większość uczestników Panelu Ekonomistów uważa, że Rada Polityki Pieniężnej nie powinna jeszcze w tym roku obniżać stóp procentowych.

Polska gospodarka przypomina dziś samochód, który po mocnym hamowaniu jedzie już wyraźnie wolniej, ale wciąż ma sporą prędkość. Rozsądny kierowca nie wciska w takiej sytuacji gazu do podłogi, a zdejmuje nogę z hamulca powoli – argumentuje dr hab. Łukasz Goczek z Uniwersytetu Warszawskiego.

Źródło: Parkiet.com

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