Johnson & Johnson proponuje wielomiliardową ugodę, aby zakończyć dekadę sporów sądowych dotyczących produktów z talkiem.

Koncern oferuje około 5,5 mld dolarów w związku z 76 tysiącami roszczeń, pomimo utrzymywania, że jego produkty są bezpieczne.

Sprawdź, dlaczego J&J wycofuje puder z talkiem i co oznacza ta ugoda dla poszkodowanych oraz przyszłości giganta.

To może być finał jednej z najgłośniejszych batalii sądowych ostatnich lat. Johnson & Johnson zaproponował wielomiliardową ugodę, która ma zakończyć tysiące postępowań dotyczących produktów zawierających talk. Jeśli porozumienie zostanie zaakceptowane przez poszkodowanych, koncern zamknie sprawę ciągnącą się od ponad dekady.

Stawka jest ogromna. Firma deklaruje wypłatę około 5,5 mld dolarów, ale eksperci oceniają, że ostateczna kwota może przekroczyć nawet 7 mld dolarów, jeśli do ugody przystąpi większa liczba osób.

76 tysięcy roszczeń i miliardy dolarów na stole

Jak poinformowała agencja Reuters, proponowana ugoda obejmuje około 76 tys. roszczeń związanych z produktami Johnson & Johnson zawierającymi talk. Chodzi zarówno o sprawy prowadzone przed sądem federalnym w New Jersey, jak i postępowania toczące się przed sądami stanowymi.

Pozwy dotyczą przede wszystkim zarzutów, że puder dla niemowląt i inne produkty z talkiem mogły przyczyniać się do rozwoju raka jajnika. Kancelarie reprezentujące powodów oceniają, że porozumienie jest korzystnym rozwiązaniem po latach kosztownych procesów. Aby jednak ugoda weszła w życie, musi ją zaakceptować 95 proc. osób dochodzących roszczeń.

Johnson & Johnson: "Wygralibyśmy, ale chcemy zamknąć ten rozdział"

Mimo propozycji wypłaty miliardów dolarów Johnson & Johnson nie zmienia swojego stanowiska. Koncern od początku podkreśla, że talk wykorzystywany w jego produktach jest bezpieczny, nie zawiera azbestu i nie powoduje nowotworów.

Choć jesteśmy przekonani, że firma ostatecznie wygrałaby dalsze postępowania sądowe, porozumienie pozwoli zamknąć tę sprawę i skupić się na opracowywaniu leków oraz urządzeń ratujących życie – przekazał cytowany przez Reuters i BBC Erik Haas, wiceprezes ds. sporów sądowych w Johnson & Johnson.

Stanowisko spółki wzmacnia także niedawne orzeczenie sądu federalnego. W lipcu sąd zakwestionował możliwość wykazania przez poszczególne powódki, że stosowanie produktów z talkiem było bezpośrednią przyczyną rozwoju raka jajnika.

Skąd wzięły się zarzuty wobec talku?

Kontrowersje wokół produktów Johnson & Johnson sięgają 2009 roku. Powodowie twierdzili, że naturalny talk mógł być zanieczyszczony azbestem – substancją o potwierdzonym działaniu rakotwórczym – ponieważ oba minerały mogą występować w tych samych złożach.

Według pozwów właśnie takie zanieczyszczenie miało prowadzić do zachorowań na nowotwory. Koncern konsekwentnie odrzucał te zarzuty, powołując się na wyniki badań, które – jak podkreśla – potwierdzają bezpieczeństwo stosowanego talku.

Popularny puder zniknął z rynku

Choć Johnson & Johnson nie przyznaje się do winy, firma już wcześniej zdecydowała się na istotną zmianę swojej oferty. Najpierw wycofała puder dla niemowląt na bazie talku z rynku amerykańskiego, a następnie w 2022 roku zakończyła jego sprzedaż na całym świecie. Produkt został zastąpiony wersją opartą na skrobi kukurydzianej. Koncern tłumaczył wówczas, że była to decyzja biznesowa wynikająca z przeglądu globalnego portfolio.

Kiedy ruszą wypłaty?

Zgodnie z propozycją Johnson & Johnson około 3 mld dolarów miałoby zostać wypłacone w 2027 roku, a pozostała część środków trafiłaby do uprawnionych w 2028 roku.

Na razie nie wiadomo jednak, czy ugoda zostanie ostatecznie zatwierdzona. Jeśli większość osób dochodzących odszkodowań zaakceptuje warunki porozumienia, zakończy się jeden z najdłuższych i najbardziej kosztownych sporów dotyczących produktów konsumenckich w historii amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości.

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