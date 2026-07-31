Ukończenie 100 lat to wyjątkowy jubileusz, który państwo honoruje specjalnym wsparciem finansowym. Ten specjalny dodatek dla stulatka, jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, otrzymuje obecnie 4262 seniorów. Jego wysokość od 1 marca 2026 roku wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie.

Grono stulatków stale się powiększa, co potwierdzają najnowsze dane. Jeszcze w grudniu 2025 roku świadczenie pobierało 4057 osób, a w czerwcu 2026 roku było ich już o ponad 200 więcej. Najwięcej sędziwych seniorów mieszka na Mazowszu (736 osób), a najmniej w województwach opolskim i lubuskim (odpowiednio 75 i 85 osób). Co ważne, ten dodatek do emerytury jest przyznawany dożywotnio i nie zależy od wysokości podstawowego świadczenia.

Jedna stała kwota i coroczna waloryzacja. Co warto wiedzieć o zasadach od 2025 roku?

Od 1 stycznia 2025 roku, dzięki nowej ustawie, świadczenie honorowe przyznawane jest w tej samej, stałej wysokości dla każdego uprawnionego. To ważna zmiana, ponieważ wcześniej kwota zależała od momentu, w którym senior ukończył 100 lat. Obecnie każdy nowy stulatek otrzymuje dokładnie taką samą kwotę, jaka obowiązuje w dniu jego setnych urodzin.

Nowe przepisy gwarantują również coroczną waloryzację świadczenia, która odbywa się w marcu, razem z waloryzacją emerytur i rent. Dzięki temu jego realna wartość jest chroniona przed skutkami inflacji, a seniorzy mogą liczyć na regularny wzrost wypłat. To zapewnia większą stabilność finansową i przewidywalność tego dodatkowego wsparcia.

Takie są dodatki do emerytur

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Dobra wiadomość jest taka, że w większości przypadków ukończenie 100 lat nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi formalnościami, aby otrzymać świadczenie honorowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje je z urzędu osobom, które już pobierają z ZUS emeryturę lub rentę. Oznacza to, że senior nie ma potrzeby składania żadnego wniosku ani dokumentów. Warunkiem jest posiadanie polskiego obywatelstwa oraz ukończenie wymaganego wieku, a ZUS sam rozpocznie wypłatę dodatkowych pieniędzy dla emeryta.

Są jednak sytuacje, w których stulatek musi samodzielnie złożyć wniosek o świadczenie, aby otrzymać te dodatkowe pieniądze. Dotyczy to osób, które nigdy nie pobierały emerytury ani renty i nie figurują w systemie ZUS. W takim przypadku, oprócz ukończenia 100 lat i posiadania polskiego obywatelstwa, należy udowodnić, że centrum interesów życiowych danej osoby znajdowało się w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia. ZUS przyzna świadczenie od miesiąca, w którym złożono wniosek, ale nie wcześniej niż od dnia setnych urodzin.

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