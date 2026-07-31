Dodatek dla stulatka to prawie 7000 zł miesięcznie. Kto musi złożyć wniosek do ZUS?

Marcin Twaróg
Marcin Twaróg
2026-07-31 14:18

Długie życie to marzenie wielu Polaków, ale mało kto wie o wyjątkowym prezencie, jaki czeka na stulatków. Chodzi o specjalny dodatek do emerytury w kwocie prawie 7 tysięcy złotych, wypłacany co miesiąc przez ZUS. Choć pieniądze trafiają do większości seniorów automatycznie, istnieje jeden haczyk, przez który niektórzy muszą o nie zawnioskować.

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Autor: AI/ Wygenerowane przez AI =Ilustracja AI do artykułu: Dodatek dla stulatka to prawie 7000 zł miesięcznie. Kto musi złożyć wniosek do ZUS?

Ile wynosi dodatek dla stulatka? To prawie 7000 zł co miesiąc

Ukończenie 100 lat to wyjątkowy jubileusz, który państwo honoruje specjalnym wsparciem finansowym. Ten specjalny dodatek dla stulatka, jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, otrzymuje obecnie 4262 seniorów. Jego wysokość od 1 marca 2026 roku wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie.

Grono stulatków stale się powiększa, co potwierdzają najnowsze dane. Jeszcze w grudniu 2025 roku świadczenie pobierało 4057 osób, a w czerwcu 2026 roku było ich już o ponad 200 więcej. Najwięcej sędziwych seniorów mieszka na Mazowszu (736 osób), a najmniej w województwach opolskim i lubuskim (odpowiednio 75 i 85 osób). Co ważne, ten dodatek do emerytury jest przyznawany dożywotnio i nie zależy od wysokości podstawowego świadczenia.

Jedna stała kwota i coroczna waloryzacja. Co warto wiedzieć o zasadach od 2025 roku?

Od 1 stycznia 2025 roku, dzięki nowej ustawie, świadczenie honorowe przyznawane jest w tej samej, stałej wysokości dla każdego uprawnionego. To ważna zmiana, ponieważ wcześniej kwota zależała od momentu, w którym senior ukończył 100 lat. Obecnie każdy nowy stulatek otrzymuje dokładnie taką samą kwotę, jaka obowiązuje w dniu jego setnych urodzin.

Nowe przepisy gwarantują również coroczną waloryzację świadczenia, która odbywa się w marcu, razem z waloryzacją emerytur i rent. Dzięki temu jego realna wartość jest chroniona przed skutkami inflacji, a seniorzy mogą liczyć na regularny wzrost wypłat. To zapewnia większą stabilność finansową i przewidywalność tego dodatkowego wsparcia.

Takie są dodatki do emerytur

Dodatki do emerytur
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Kto otrzyma dodatek dla stulatka bez wniosku? Warunki przyznania świadczenia z urzędu

Dobra wiadomość jest taka, że w większości przypadków ukończenie 100 lat nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi formalnościami, aby otrzymać świadczenie honorowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje je z urzędu osobom, które już pobierają z ZUS emeryturę lub rentę. Oznacza to, że senior nie ma potrzeby składania żadnego wniosku ani dokumentów. Warunkiem jest posiadanie polskiego obywatelstwa oraz ukończenie wymaganego wieku, a ZUS sam rozpocznie wypłatę dodatkowych pieniędzy dla emeryta.

Dodatek dla stulatka bez emerytury lub renty. Kto musi złożyć wniosek do ZUS?

Są jednak sytuacje, w których stulatek musi samodzielnie złożyć wniosek o świadczenie, aby otrzymać te dodatkowe pieniądze. Dotyczy to osób, które nigdy nie pobierały emerytury ani renty i nie figurują w systemie ZUS. W takim przypadku, oprócz ukończenia 100 lat i posiadania polskiego obywatelstwa, należy udowodnić, że centrum interesów życiowych danej osoby znajdowało się w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia. ZUS przyzna świadczenie od miesiąca, w którym złożono wniosek, ale nie wcześniej niż od dnia setnych urodzin.

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