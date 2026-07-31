Odwołano prezesa Filipa Czernickiego i wiceprezesa Dariusza Kusia z zarządu CPK.

Nieoficjalnie mówi się, że odwołania są wynikiem zastrzeżeń do zarządzania inwestycją i narastających napięć z Ministerstwem Infrastruktury.

Zmiany kadrowe zbiegają się z długotrwałym sporem o finansowanie Kolei Dużych Prędkości z programu FEnIKS, co mogło być bezpośrednią przyczyną.

Nowy pełnomocnik rządu, Piotr Malepszak, nadzoruje spółkę, która do 2032 roku ma uruchomić lotnisko zdolne obsłużyć 44 mln pasażerów rocznie.

Odwołanie prezesa i wiceprezesa CPK

W spółce Centralny Port Komunikacyjny doszło do nagłych zmian personalnych. Według informacji potwierdzonych przez kilka niezależnych źródeł ze stanowisk zostali odwołani dr Filip Czernicki, prezes spółki, oraz Dariusz Kuś, członek zarządu odpowiedzialny za komponent lotniczy. Biuro prasowe CPK nie potwierdziło ani nie zaprzeczyło tym doniesieniom, jednak oficjalny komunikat ma zostać opublikowany jeszcze 31 lipca.

Nieoficjalnie wskazuje się, że decyzja miała być związana z zastrzeżeniami dotyczącymi sposobu prowadzenia jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych w kraju. W branży mówi się również o narastających napięciach pomiędzy kierownictwem spółki a Ministerstwem Infrastruktury.

Spór o finansowanie Kolei Dużych Prędkości

Zmiany następują krótko po informacjach o konflikcie dotyczącym finansowania projektu. Zarząd CPK od wielu miesięcy zabiegał o uruchomienie środków z programu FEnIKS na budowę Kolei Dużych Prędkości, argumentując, że brak finansowania utrudnia realizację inwestycji. Według wcześniejszych doniesień rozmowy z resortem infrastruktury nie przyniosły oczekiwanego efektu.

Po odwołaniach w zarządzie pozostali Marcin Michalski, odpowiedzialny za finanse, Piotr Rachwalski, nadzorujący komponent kolejowy, oraz Adam Ferens, odpowiadający za inwestycje.

CPK z nowym pełnomocnikiem rządu

Centralny Port Komunikacyjny w 100 proc. należy do Skarbu Państwa. Uprawnienia właścicielskie wykonuje pełnomocnik rządu ds. budowy CPK. W połowie czerwca 2026 roku stanowisko to przestał pełnić Maciej Lasek, którego zastąpił Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury. To właśnie pełnomocnik powołuje radę nadzorczą, która następnie decyduje o składzie zarządu spółki.

Projekt zakłada budowę nowego portu lotniczego w rejonie Baranowa, który w pierwszym etapie ma obsługiwać nawet 44 miliony pasażerów rocznie. Planowany termin uruchomienia lotniska wyznaczono na 2032 rok.

Wojciech Balczun, minister Aktywów Państwowych [IMPACT 2026]