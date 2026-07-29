Mandat z parkingu pod sklepem ze skargą. Urzędnicy kontrolują donosy

Problem „mandatów” na parkingach sklepowych narasta, a kierowcy masowo skarżą się na nieuczciwe praktyki operatorów.

UOKiK odnotował setki skarg na nieczytelne oznakowanie, przedwczesne opłaty i masowe odrzucanie odwołań, intensyfikując działania wobec największych firm.

Dowiedz się, na co zwrócić uwagę, parkując pod sklepem, aby uniknąć wysokich opłat i nieprzyjemnych konsekwencji.

Zakupy zakończone, torby spakowane, a na szybie samochodu wezwanie do zapłaty. Dla wielu kierowców taki „mandat pod sklepem” stał się nieprzyjemną codziennością. Jak informuje Bankier, liczba skarg trafiających do UOKiK systematycznie rośnie, a urząd prowadzi kolejne działania wobec firm zarządzających parkingami przy marketach i dyskontach.

Problem nie dotyczy pojedynczych przypadków. Z danych przekazanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że tylko w pierwszych sześciu miesiącach 2026 roku wpłynęło 456 zgłoszeń, podczas gdy rok wcześniej w tym samym okresie było ich 400.

Kierowcy skarżą się na trzy powtarzające się problemy

Jak podaje Bankier, najwięcej skarg dotyczy zasad obowiązujących na prywatnych parkingach przy sklepach. Kierowcy wskazują przede wszystkim na nieczytelne oznakowanie, przez które łatwo przeoczyć obowiązek pobrania biletu lub rejestracji pojazdu. Drugim problemem ma być wystawianie opłat przez kontrolerów jeszcze zanim kierowca zdąży pobrać bilet z parkomatu. Trzecim często powtarzającym się zarzutem jest masowe odrzucanie odwołań od naliczonych opłat.

UOKiK przypomina jednocześnie, że sam paragon potwierdzający zakupy nie zawsze wystarczy do uniknięcia opłaty. Jeżeli regulamin parkingu wymagał np. pobrania biletu albo zarejestrowania pojazdu w systemie, niedopełnienie tego obowiązku może oznaczać naliczenie dodatkowej opłaty za parkowanie.

UOKiK bierze pod lupę operatorów parkingów

Rosnąca liczba skarg sprawiła, że UOKiK prowadzi działania wobec kilku największych operatorów prywatnych parkingów. Jak podaje Bankier, urząd analizuje m.in. działania spółki Trafipark, gdzie sprawdzane są metody windykacji wobec kierowców. W przypadku firmy ANPOL zastrzeżenia dotyczą żądania dodatkowych danych osobowych podczas składania reklamacji.

Kontrolą objęto także Prawne Rozwiązania Parkingowe. Urząd sprawdza m.in. sposób rozpatrywania reklamacji oraz kwestie związane z przekazywaniem informacji do rejestru dłużników. Spółka została już prawomocnie ukarana grzywną przekraczającą 42 tys. zł za brak współpracy z urzędem.

Wcześniej były już wysokie kary

To nie pierwsze działania UOKiK wobec operatorów parkingów. Wcześniej urząd prawomocnie nałożył na APCOA Polska karę przekraczającą 822 tys. zł. Z kolei spółka WEIP musiała zmienić regulamin oraz zwrócić pieniądze kierowcom, którym naliczono opłaty mimo prawidłowo pobranego biletu. Obecnie urząd analizuje, czy stosowane przez operatorów zasady mogą naruszać zbiorowe interesy konsumentów lub zawierać niedozwolone postanowienia umowne.

Rosnąca liczba skarg pokazuje, że nawet krótki postój na parkingu przy markecie może zakończyć się nieprzyjemną niespodzianką. Dlatego przed pozostawieniem samochodu warto dokładnie sprawdzić regulamin parkingu, zwrócić uwagę na obowiązek pobrania biletu lub rejestracji pojazdu i zachować potwierdzenie wykonania tych czynności. Jak wynika z informacji przekazanych przez UOKiK, sam paragon za zakupy nie zawsze ochroni kierowcę przed dodatkową opłatą za parkowanie.

Tomasz Wojtkiewicz, prezes Nextbike [IMPACT 2026]