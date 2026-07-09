Kierowcy, którzy przyzwyczaili się do pustych masztów fotoradarów, muszą zachować szczególną ostrożność – nadchodzą poważne zmiany na drogach.

Warszawski Zarząd Dróg Miejskich intensywnie działa, instalując nowe urządzenia w nieaktywnych lokalizacjach i wymieniając część istniejących, co oznacza powrót kontroli prędkości.

Sprawdź, gdzie dokładnie pojawią się nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości, aby uniknąć wysokich mandatów i nie dać się zaskoczyć!

Kierowcy, którzy przyzwyczaili się do mijania pustych masztów fotoradarów, mogą się mocno zdziwić. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ogłosił właśnie przetarg na zakup trzech nowych urządzeń, które zostaną zamontowane w nieaktywnych dotąd lokalizacjach. Jednocześnie wymienione zostaną cztery działające już fotoradary. To oznacza, że liczba miejsc skutecznie kontrolujących prędkość ponownie wzrośnie.

Nowe fotoradary mają trafić do pustych masztów przy ul. Górczewskiej, Alei Krakowskiej oraz ul. Powstańców Śląskich. Z kolei wymiana urządzeń obejmie lokalizacje na Trakcie Brzeskim, ul. Słomińskiego, Przyczółkowej oraz Armii Krajowej w Wesołej.

Puste maszty znów zaczną rejestrować wykroczenia

Drogowcy rozpoczęli procedurę wyboru wykonawcy inwestycji. Oferty można składać do 3 sierpnia, a firma, która wygra przetarg, będzie miała 100 dni od podpisania umowy na dostarczenie i zamontowanie nowych urządzeń.

Dla kierowców oznacza to jedno – miejsca, które przez dłuższy czas nie prowadziły kontroli prędkości, ponownie zaczną rejestrować wykroczenia. To z kolei może przełożyć się na większą liczbę wystawianych mandatów.

Nie tylko nowe fotoradary. Będą też odcinkowe pomiary prędkości

Jak przekazał PAP Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich, podpisano już umowę na montaż odcinkowego pomiaru prędkości na Wisłostradzie. W najbliższym czasie podobny system ma pojawić się również na Moście Poniatowskiego.

Jednocześnie część obecnych urządzeń zostanie przeniesiona w nowe miejsca. Fotoradar, który dotychczas działał przy wylocie tunelu Wisłostrady, zostanie zamontowany przy ul. Wóycickiego. Kolejne urządzenia z Mostu Poniatowskiego trafią m.in. na Trasę Łazienkowską, Aleję Solidarności, ul. Starzyńskiego, Aleję Niepodległości oraz Aleję Wilanowską.

Dlaczego zrezygnowano z jednego rozwiązania?

Pierwotnie na Moście Poniatowskiego planowano uruchomienie odcinkowego pomiaru prędkości. Miasto zrezygnowało jednak z tego pomysłu po dwóch postępowaniach przetargowych. Za pierwszym razem nie wpłynęła żadna oferta, a za drugim jedyny wykonawca wycenił realizację inwestycji na blisko 5 mln zł, czyli niemal trzykrotnie więcej, niż zakładał budżet.

Zamiast tego stolica zdecydowała się na rozbudowę sieci klasycznych fotoradarów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo na drogach i ograniczyć liczbę przypadków przekraczania dozwolonej prędkości.

Łukasz Chaberski - Polskie Porty Lotnicze | IMPACT 2026