Rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą o trzeci pas rozpocznie się we wrześniu 2026 roku, celowo po sezonie wakacyjnym.

Kierowców czekają spore utrudnienia na 92-kilometrowym odcinku, ale ruch ma odbywać się dwoma pasami w każdym kierunku.

Podczas prac na A2 wprowadzony zostanie odcinkowy pomiar prędkości, mający na celu uspokojenie ruchu i zwiększenie bezpieczeństwa.

Inwestycja jest kluczowa dla rozładowania ruchu, który na tym odcinku A2 sięga nawet 100 tysięcy pojazdów dziennie.

Kiedy ruszy rozbudowa A2 i jakie będą utrudnienia?

Kierowcy od lat czekają na tę informację. Prace przy jednej z najważniejszych dróg w Polsce wchodzą w decydującą fazę. Jak poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak, ekipy budowlane pojawią się na trasie tuż po wakacjach. – O poszerzeniu A2 między Łodzią a Warszawą mówiło się latami. Podjąłem tę trudną decyzję, bo wiemy, że będzie to powodować pewnego rodzaju utrudnienia – powiedział minister Klimczak na antenie TVP Info.

Rozbudowa autostrady A2 na kluczowym odcinku między Łodzią a Warszawą rozpocznie się najprawdopodobniej we wrześniu 2026 roku. Celowe opóźnienie startu prac ma związek z chęcią uniknięcia paraliżu komunikacyjnego w szczycie letnich wyjazdów. – Chcemy wejść na plac budowy po powrotach z wakacji, żeby nie rozpoczynać przebudowy A2, kiedy jest największy ruch – wyjaśnił szef resortu infrastruktury.

Jak będzie wyglądał ruch na A2 podczas prac?

Największą obawą kierowców jest oczywiście organizacja ruchu. Autostrada A2, oddana do użytku 14 lat temu, stała się jedną z najbardziej obciążonych tras w kraju. Według Generalnego Pomiaru Ruchu, każdego dnia przejeżdża nią od 60 tys. pojazdów w okolicach Łodzi do prawie 100 tys. w pobliżu Warszawy.

Aby zminimalizować chaos, drogowcy mają gotowy plan. Podczas prac na trasie wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu, która ma zapewnić przejezdność dwóch pasów w każdym kierunku, a porządku będzie pilnował odcinkowy pomiar prędkości. Ma to z jednej strony uspokoić ruch, a z drugiej zapewnić bezpieczeństwo zarówno kierowcom, jak i pracownikom budowy.

Ile kosztuje trzeci pas na A2 Łódź-Warszawa?

Inwestycja jest ogromna i została podzielona na cztery oddzielne kontrakty. Pod koniec czerwca 2026 roku podpisano pierwszą umowę ze spółką Strabag na kwotę 257 mln zł. Dotyczy ona poszerzenia 17,2-kilometrowego odcinka między węzłami Grodzisk Mazowiecki i Konotopa. Strabag ma odpowiadać łącznie za trzy z czterech odcinków, a ostatni przypadł firmie Budimex.

Procedury związane z pozostałymi trzema umowami wciąż trwają z powodu odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. Minister Dariusz Klimczak zapewnia jednak, że nie wpłynie to na harmonogram. Budowa trzeciego pasa na A2 między Łodzią a Warszawą obejmie łącznie 92 km, a prace zostaną zakończone po podpisaniu wszystkich umów z wykonawcami.

Nowe statki szkoleniowe droższe niż zakładano

Przy okazji informacji o autostradzie, minister Klimczak odniósł się też do innej ważnej inwestycji zapowiedzianej w ubiegłym roku przez premiera Donalda Tuska. Chodzi o budowę następcy słynnego żaglowca „Dar Młodzieży”.

Okazało się, że pierwotnie szacowany koszt 350 mln zł jest niewystarczający – w przetargu nie zgłosił się żaden wykonawca. Rząd Donalda Tuska musiał zwiększyć budżet. – Nasz rząd jest gotów dołożyć więcej pieniędzy, tak abyśmy mogli naszym młodym marynarzom wybudować najnowocześniejszy żaglowiec – stwierdził minister.

Całkowity koszt przekroczy 400 mln zł, ponieważ, jak wyjaśnił minister, budowane są dwa statki: żaglowiec dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz statek badawczy dla Politechniki Morskiej w Szczecinie, który zastąpi wysłużonego „Nawigatora XXI”. Mimo wyższych kosztów, projekt nie jest zagrożony i jego realizacja będzie kontynuowana.

EKG 2026 - Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury