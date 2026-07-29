Do 31 lipca 2026 r. rolnicy, ich małżonkowie i domownicy muszą uregulować składki KRUS za III kwartał, obejmujące ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Podstawowa miesięczna składka KRUS za III kwartał 2026 wynosi 256 zł (768 zł kwartalnie).

Składki społeczne i zdrowotne należy wpłacać na oddzielne rachunki bankowe, podając w tytule przelewu Unikalny Numer Osoby (UNO).

Od II kwartału 2026 r. otrzymujesz zestawienie z kodem QR ułatwiającym płatność, lecz pamiętaj, że brak terminowej wpłaty składek wiąże się z odsetkami za zwłokę.

KRUS. 31 lipca upływa termin opłacenia składek

Czas na uregulowanie należności wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dobiega końca. Do 31 lipca 2026 roku rolnicy, ich małżonkowie oraz domownicy objęci ubezpieczeniem muszą opłacić składki za III kwartał 2026 roku. Obowiązek obejmuje zarówno ubezpieczenie społeczne, jak i zdrowotne - pisze serwis rmf24.pl. Terminy regulowania należności w KRUS przypadają cztery razy w roku – 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca oraz 31 października. Jeżeli wyznaczona data wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, termin automatycznie przesuwa się na pierwszy dzień roboczy.

Składki KRUS za III kwartał 2026 – ile trzeba zapłacić?

Podstawowe stawki składek w III kwartale 2026 roku pozostały na poziomie obowiązującym w poprzednim kwartale. Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie wynosi 78 zł, natomiast na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 178 zł. Łącznie daje to 256 zł miesięcznie, czyli 768 zł za cały kwartał dla osoby objętej pełnym zakresem ubezpieczenia.

Rolnicy posiadający gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 50 hektarów przeliczeniowych muszą doliczyć dodatkową składkę emerytalno-rentową. W zależności od wielkości gospodarstwa wynosi ona od 214 zł do 855 zł miesięcznie. Z kolei w gospodarstwach liczących co najmniej 6 hektarów przeliczeniowych składka zdrowotna to 1 zł za każdy pełny hektar miesięcznie. W mniejszych gospodarstwach finansuje ją budżet państwa.

Jak prawidłowo opłacić składki do KRUS?

KRUS przypomina, że składki społeczne i zdrowotne należy wpłacać na oddzielne rachunki bankowe. Nie powinny być one łączone w jednym przelewie. W tytule wpłaty trzeba wpisać Unikalny Numer Osoby (UNO), imię i nazwisko płatnika oraz wskazać rodzaj opłacanego ubezpieczenia.

Od II kwartału 2026 roku zmienił się sposób przekazywania informacji o należnościach. Ubezpieczeni otrzymali zestawienie obejmujące okres do I kwartału 2027 roku wraz z kodem QR, który ułatwia dokonanie płatności. Brak takiej informacji nie zwalnia jednak z obowiązku terminowego uregulowania składek. Niedotrzymanie terminu skutkuje powstaniem zaległości i naliczaniem odsetek za zwłokę. Szczegółowe informacje są dostępne w serwisie eKRUS oraz w placówkach terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wojciech Balczun, minister Aktywów Państwowych [IMPACT 2026]