Koniec PGE Narodowego. Orlen przejmuje nazwę po 11 latach

Wygląda na to, że to koniec pewnej epoki. Polska Grupa Energetyczna była sponsorem tytularnym Stadionu Narodowego od 2015 roku. Przez jedenaście lat nazwa PGE Narodowy zdążyła na dobre wpisać się w krajobraz Warszawy i świadomość kibiców. Teraz ma to się zmienić. Zgodnie z ustaleniami portalu Meczyki.pl, operator obiektu, państwowa spółka PL.2012+, doszedł do porozumienia z Orlenem w sprawie kluczowych warunków nowej umowy.

Obecny kontrakt z PGE wygasa w listopadzie 2026 roku, a to oznacza, że Stadion Narodowy czeka zmiana nazwy jeszcze w tym roku. To tutaj reprezentacja Polski w piłce nożnej rozgrywa swoje najważniejsze mecze, a na największych koncertach bawią się dziesiątki tysięcy fanów. Zmiana będzie więc dotyczyć jednego z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w kraju.

PGE Narodowy - historia i tajemnice

Ile Orlen zapłaci za Stadion Narodowy? Kwota robi wrażenie

Rebranding Stadionu Narodowego to sprawa niebagatelna, gdyż w grę wchodzą naprawdę duże kwoty. Chociaż żadna ze stron oficjalnie nie potwierdza szczegółów finansowych, to według medialnych ustaleń umowa jest bardzo korzystna dla operatora stadionu. To potężny zastrzyk gotówki dla spółki PL.2012+.

Według nieoficjalnych informacji, Orlen ma płacić za prawo do nazwy stadionu grubo ponad 10 milionów złotych za każdy rok obowiązywania kontraktu. Biorąc pod uwagę, że takie umowy podpisuje się na wiele lat, mówimy o wielomilionowej inwestycji ze strony paliwowego giganta. Sam koncern, pytany przez dziennikarzy o te doniesienia, na razie odmawia komentarza, co jest standardową praktyką na tym etapie negocjacji.

Jak będzie wyglądał Orlen Narodowy?

Zmiana sponsora to nie tylko formalność na papierze. To ogromna operacja wizerunkowa, która całkowicie odmieni wygląd jednego z symboli stolicy. Z fasady stadionu zniknie dobrze znane logo PGE, które towarzyszyło nam przez ostatnie jedenaście lat. W jego miejscu pojawi się charakterystyczny, wielkoformatowy neon z logotypem Orlenu.

Nowe oznakowanie ma być doskonale widoczne od strony Alei Poniatowskiego oraz ulicy Zielenieckiej. To nie będzie drobna korekta. Mówimy o kompleksowym rebrandingu całego terenu, który zajmuje kilkanaście hektarów. Zmienią się wszystkie oznaczenia i cała identyfikacja wizualna obiektu. W efekcie nowy Orlen Narodowy będzie widoczny z daleka, a prace nad zmianą wizerunku mają ruszyć już jesienią 2026 roku.

Na razie pozostaje nam czekać na oficjalne podpisy pod umową między Orlenem a spółką PL.2012+. Wszystko wskazuje jednak na to, że jeszcze w tym roku pożegnamy PGE Narodowy. Dla kibiców i mieszkańców Warszawy będzie to z pewnością zauważalna zmiana, która otworzy kolejny rozdział w historii areny zbudowanej na Euro 2012.