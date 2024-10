Stadion Narodowy miał powstać w innej dzielnicy. Warszawski stadion miał być jak Stade de France

Warszawski stadion. Ile kosztowała budowa?

Warszawski stadion otwarto 29 stycznia 2012, a budowa trwała od 2008 do 2011 r. W porównaniu do Stadionu Dziesięciolecia, boisko nowej areny znajduje się około 8 metrów wyżej. Pod nim zaprojektowano dwupoziomowy parking podziemny na ok. 1800 pojazdów. Obiekt jest zadaszony. Proces otwierania lub zamykania dachu trwa około 20 minut i przeprowadza się jedynie w temperaturze powyżej 5 st. Celsjusza. Ostatnie dostępne szacunki mówią o tym, że zasunięcie dachu to koszt rzędu 15-20 tysięcy złotych.

Całkowity koszt budowy Stadionu Narodowego wyniósł 1,915 mld zł (plus roszczenia niemieckiego wykonawcy w wysokości 400 mln, jak również koszt działki, który nie jest uwzględniony), co daje w przeliczeniu na jedno miejsce/krzesełko 32 500 zł.

Co ciekawe warszawski stadion narodowy był planowany w innych dzielnicach. Najsłynniejszą z nich był pomysł zrodzony na przełomie 1999 r. i 2000 r., forsowany przez ówczesnego rzecznika PZPN Jarosława Kołakowskiego stanowiący, że nowy obiekt zostanie ulokowany na Białołęce i będzie nosił nazwę Stadion Polska, wzorowaną na nazwie Stade de France. Inne z koncepcji zakładały budowę na Służewcu, na Łuku Siekierkowskim, w Wawrze i w Wesołej. Przez ponad dekadę obiekt pozostawał jedynie w sferze koncepcyjnej, jednak wybór Polski na współgospodarza piłkarskich Mistrzostw Europy 2012 znacząco przyspieszył tempo działania.

Stadion to nie tylko imprezy sportowe

W końcu 14 września 2007 minister sportu Elżbieta Jakubiak poinformowała, że zostanie on wybudowany na błoniach Stadionu Dziesięciolecia. 4 października 2007 minister Jakubiak powołała Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o., którego zadaniem miała być budowa stadionu w Warszawie. W efekcie powstał stadion narodowy, którego zewnętrzna bryła ma przypominać falującą polską flagę. Fasada z anodowanej siatki, która została sprowadzona z Hiszpanii, kryje wewnętrzną aluminiowo-szklaną elewację. Stadion jest konstrukcją otwartą.

Koncepcja przewidywała instalację specjalnej ruchomej płyty, na której rośnie murawa, która byłaby wysuwana przed meczem, a wsuwana po jego zakończeniu, tym samym zmniejszając koszty każdorazowego układania nowej murawy przed meczem. Jednak ówczesne kierownictwo ministerstwo sportu zrezygnowało z tego rozwiązania.

Od momentu otwarcia stadionu, odbyły się liczne mecze pucharowe UEFA czy reprezentacji narodowej, ale nie tylko. W 2013 r. dał tu koncert Paul Mc Cartney, trzy lata później wystąpiła Rihanna. Zagrali też koncert inni znani: Beyoncé, Jay-Z, Depeche Mode, Bon Jovi czy Metallica i wielu wielu innych.

W trakcie pandemii COVID-19 na jego terenie zorganizowano szpital i punkt szczepień. Stadion równiez pełni funkcje konferencyjną.

Stadion Narodowy jest też dostepny dla zwiedzających, którzy mogą go zobaczyć w ramach kilku tras tematycznych. Dostępny jest tam również punkt widokowy na górnej trybunie stadionu.

źródło: wikipedia

