Wielki powrót Wizz Air do Modlina po 12 latach

Decyzja węgierskiego przewoźnika to jedno z najważniejszych wydarzeń dla lotniska Warszawa-Modlin w ostatniej dekadzie. To przełomowa informacja dla pasażerów i samego portu, ponieważ Wizz Air wraca do Modlina po dwunastoletniej przerwie, spowodowanej uszkodzeniem pasa startowego i zawieszeniem lotów pod koniec 2012 roku. Od tamtej pory linia lotnicza koncentrowała swoją działalność na Mazowszu wyłącznie na Lotnisku Chopina oraz, w mniejszym stopniu, w Radomiu.

Informację o powrocie przekazał podczas oficjalnej konferencji prasowej w Warszawie Roland Tischner, dyrektor ds. operacji w Wizz Air. Ruch ten oznacza koniec wieloletniego monopolu Ryanaira, który do tej pory był jedynym regularnym przewoźnikiem operującym z podwarszawskiego lotniska, co zapowiada nową erę konkurencji o pasażera w tym porcie.

Dokąd polecimy z Wizz Air z lotniska w Modlinie? [Lista tras]

Zgodnie z zapowiedziami przewoźnika, siatka połączeń z podwarszawskiego portu będzie obejmować popularne kierunki zarówno na południu, jak i północy Europy. Ujawniona lista zawiera 11 atrakcyjnych kierunków, co sprawia, że nowe trasy z Modlina znacząco poszerzą ofertę tanich lotów z Mazowsza. Pasażerowie będą mogli polecieć do stolic, znanych kurortów oraz miast idealnych na krótki wypad.

Pełna lista nowych połączeń Wizz Air z lotniska Warszawa-Modlin:

Ateny (Grecja)

Barcelona (Hiszpania)

Bergen (Norwegia)

Bergamo (Włochy)

Brindisi (Włochy)

Kiszyniów (Mołdawia)

Malta

Pafos (Cypr)

Palermo (Włochy)

Sofia (Bułgaria)

Jak poinformował dyrektor Roland Tischner, loty na wszystkich dziesięciu powyższych trasach wystartują już w grudniu tego roku. Wyjątkiem jest połączenie do Alghero (Włochy), którego inaugurację zaplanowano na 31 marca 2026 r.

Co powrót Wizz Air oznacza dla lotniska i pasażerów?

Wejście drugiego tak dużego gracza do Modlina to strategiczna zmiana, która przyniesie wymierne korzyści zarówno dla portu lotniczego, jak i dla samych podróżnych. Przede wszystkim kończy się wieloletni monopol Ryanaira, co z pewnością zaostrzy konkurencję cenową i jakościową na trasach z podwarszawskiego lotniska. Pasażerowie zyskają nie tylko dostęp do nowych, atrakcyjnych kierunków, ale również większy wybór przewoźnika.

Dla samego portu Warszawa-Modlin to potężny impuls rozwojowy. Inwestycja Wizz Air jest znacząca: linia zaoferuje ponad 500 tys. miejsc rocznie w swoich samolotach i stworzy w tym podwarszawskim porcie ponad 80 miejsc pracy. Zbazoawnie dwóch samolotów Airbus A321 to także sygnał długoterminowego zaangażowania. Decyzja ta wpisuje się w szerszą strategię Wizz Air w Polsce – przewoźnik, który w marcu miał już 25-procentowy udział w polskim rynku, planuje w tym roku zwiększyć liczbę oferowanych miejsc o prawie 20 proc. w stosunku do roku 2024.

Artur Burak, prezes Polish Airports Academy