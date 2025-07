Tyle jest warta praca w domu!

Prowadzenie domu wymaga wysiłku i poświęcania swojego czasu wolnego. Pytanie jednak, ile warta jest praca, którą wykonujemy w domu? Polski Instytut Ekonomiczny, powołując się na badania GUS, postanowił przyjrzeć się temu zagadnieniu i oszacował średnią miesięczną wartość nieodpłatnej pracy domowej na 3.993 zł w 2023 roku.

Jak PIE doszedł do tych konkretnych kwot? Otóż, wycenę uzyskano mnożąc czas poświęcony na poszczególne obowiązki przez rynkowe stawki godzinowe zawodów odpowiadających tym czynnościom. Innymi słowy, eksperci przyjrzeli się, ile kosztowałoby zatrudnienie profesjonalistów do wykonywania tych samych zadań, a następnie pomnożyli to przez czas, jaki poświęcają na nie domownicy.

Duża dysproporcja w wycenie pracy kobiet i mężczyzn w domu

Analizy PIE wskazują na wyraźną dysproporcję w podziale obowiązków domowych między kobietami a mężczyznami. Wartość prac domowych wykonywanych przez kobiety jest znacznie wyższa niż w przypadku mężczyzn. Dla kobiet oszacowano ją na 4.727 PLN, co stanowi 66 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Mężczyźni natomiast wnoszą wkład o wartości 3.035 PLN, czyli 42 proc. przeciętnej pensji.

Instytut Ekonomiczny w swoim raporcie podkreśla, że we wszystkich grupach prac domowych wartość "ukrytej" pracy kobiet była wyższa. Dotyczy to zarówno utrzymania mieszkania, zapewnienia wyżywienia, utrzymania odzieży, jak i czynności opiekuńczych. Kobiety wciąż poświęcają więcej czasu i energii na te zadania, co przekłada się na wyższą wartość ich wkładu.

Najwyżej wycenianą pracę wykonują matki małych dzieci

Pracę domową o najwyższej wartości wykonują matki, zwłaszcza niepracujące zawodowo i posiadające małe dzieci. To one poświęcają najwięcej czasu na opiekę, gotowanie, sprzątanie i inne obowiązki, które są niezbędne do funkcjonowania rodziny.

Warto zauważyć, że wraz ze wzrostem liczby dzieci rośnie udział czasu poświęcanego na obowiązki domowe (w tym opiekę), a maleje czas przeznaczany na pracę zarobkową, odpoczynek i potrzeby fizjologiczne.

Praca domowa matki jednego dziecka pozostającej w małżeństwie została wyceniona na 1.414 zł tygodniowo, natomiast matki czwórki i więcej dzieci – na 2.404 zł.

Co ciekawe, badania PIE wskazują, że to wiek dziecka, a nie ich liczba, najsilniej zwiększa wartość pracy domowej. Opieka nad niemowlętami i małymi dziećmi wymaga bowiem znacznie więcej czasu i energii niż opieka nad starszymi dziećmi, które są bardziej samodzielne.

Rodzice małych dzieci najbardziej obciążeni

Według analiz PIE w maju 2023 r. najwyższą tygodniową wartość takiej pracy, w zależności od liczby i wieku dzieci, odnotowano u niepracujących zawodowo matek i ojców dzieci do 3 lat - 2.806 zł dla matek oraz 1.810 zł dla ojców. To właśnie w tym okresie rodzice wkładają najwięcej wysiłku w opiekę i wychowanie, co przekłada się na najwyższą wartość ich pracy.

Jak czytamy, tygodniowa wartość takiej pracy dla pracujących zawodowo rodziców najmłodszych dzieci wyniosła 2.336 zł dla matek i 1.267 zł dla ojców.

