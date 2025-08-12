Co dalej z 800 plus po projekcie PIT-0? Karol Nawrocki zabrał głos

Prezydent Nawrocki podkreślił wagę wzmacniania polityki rodzinnej w obliczu wyzwań demograficznych, z jakimi mierzy się Polska. Zaznaczył, że jego projekt PIT-0 ma na celu wsparcie rodzin i stworzenie warunków, w których decyzja o posiadaniu dzieci będzie wspierana przez państwo.
- Mój projekt oczywiście odnosi się także do tego, o czym już wspomniałem, czyli do pewnego kryzysu demograficznego w Polsce, ale także do wyraźnego wsparcia polskich rodzin - powiedział prezydent w "Gościu Wydarzeń", podkreślając, że jego działania nie są wymierzone przeciwko komukolwiek.
Nowe 1400 plus dla rodzin! Nawrocki składa projekt ustawy
Podkreślił, że niezależnie od indywidualnych wyborów życiowych, państwo powinno tworzyć realne warunki do tego, by decyzja o założeniu rodziny była wspierana, a nie obciążająca.
- Ale jeśli już ktoś się decyduje na dzieci, to powinien czuć wsparcie rodzin - zaznaczył prezydent. Dodał również, że w swojej kancelarii będzie współpracował ze specjalistami od demografii, aby opracować spójną strategię odpowiadającą na wyzwania demograficzne.
- Cieszę się, że w mojej kancelarii także wśród doradców będą tacy specjaliści, którzy zajmują się kwestiami demograficznymi - podkreślał Karol Nawrocki.
Przyszłość 800 plus
W odpowiedzi na bezpośrednie pytanie Bogdana Rymanowskiego o ewentualne zmiany w programie 800 plus, prezydent Nawrocki nie wykluczył żadnego scenariusza.
- Oczywiście jestem otwarty do wszystkich dyskusji na temat 800 plus i tego 800 plus wypłacanego Ukraińcom i tego 800 plus wypłacanego osobom, które nie do końca potrzebują tego typu zasiłku - powiedział prezydent.
Jednocześnie prezydent Nawrocki podkreślił, że ewentualne zmiany w programie 800 plus powinny wynikać z przemyślanej strategii, a nie być efektem doraźnych decyzji.
- Trzeba w sposób zaplanowany, w sposób logiczny prowadzić polską politykę demograficzną - stwierdził prezydent.
Podsumowując, prezydent Nawrocki nie przedstawił konkretnych propozycji zmian legislacyjnych w programie 800 plus, ale zasygnalizował gotowość do przeglądu zasad jego funkcjonowania, w tym ewentualnego uzależnienia go od sytuacji dochodowej rodzin. Zaznaczył, że kluczem jest przemyślana, spójna i odpowiedzialna polityka, która odpowie na realne potrzeby społeczne i demograficzne.
