Co dalej z 800 plus po projekcie PIT-0? Karol Nawrocki zabrał głos

Prezydent Nawrocki podkreślił wagę wzmacniania polityki rodzinnej w obliczu wyzwań demograficznych, z jakimi mierzy się Polska. Zaznaczył, że jego projekt PIT-0 ma na celu wsparcie rodzin i stworzenie warunków, w których decyzja o posiadaniu dzieci będzie wspierana przez państwo.

- Mój projekt oczywiście odnosi się także do tego, o czym już wspomniałem, czyli do pewnego kryzysu demograficznego w Polsce, ale także do wyraźnego wsparcia polskich rodzin - powiedział prezydent w "Gościu Wydarzeń", podkreślając, że jego działania nie są wymierzone przeciwko komukolwiek.

Podkreślił, że niezależnie od indywidualnych wyborów życiowych, państwo powinno tworzyć realne warunki do tego, by decyzja o założeniu rodziny była wspierana, a nie obciążająca.

- Ale jeśli już ktoś się decyduje na dzieci, to powinien czuć wsparcie rodzin - zaznaczył prezydent. Dodał również, że w swojej kancelarii będzie współpracował ze specjalistami od demografii, aby opracować spójną strategię odpowiadającą na wyzwania demograficzne.

- Cieszę się, że w mojej kancelarii także wśród doradców będą tacy specjaliści, którzy zajmują się kwestiami demograficznymi - podkreślał Karol Nawrocki.

Przyszłość 800 plus

W odpowiedzi na bezpośrednie pytanie Bogdana Rymanowskiego o ewentualne zmiany w programie 800 plus, prezydent Nawrocki nie wykluczył żadnego scenariusza.

- Oczywiście jestem otwarty do wszystkich dyskusji na temat 800 plus i tego 800 plus wypłacanego Ukraińcom i tego 800 plus wypłacanego osobom, które nie do końca potrzebują tego typu zasiłku - powiedział prezydent.

Jednocześnie prezydent Nawrocki podkreślił, że ewentualne zmiany w programie 800 plus powinny wynikać z przemyślanej strategii, a nie być efektem doraźnych decyzji.

- Trzeba w sposób zaplanowany, w sposób logiczny prowadzić polską politykę demograficzną - stwierdził prezydent.

Podsumowując, prezydent Nawrocki nie przedstawił konkretnych propozycji zmian legislacyjnych w programie 800 plus, ale zasygnalizował gotowość do przeglądu zasad jego funkcjonowania, w tym ewentualnego uzależnienia go od sytuacji dochodowej rodzin. Zaznaczył, że kluczem jest przemyślana, spójna i odpowiedzialna polityka, która odpowie na realne potrzeby społeczne i demograficzne.

