PIP zyska nowe uprawnienia do administracyjnego przekształcania umów B2B na umowy o pracę, jeśli uzna, że warunki pracy są typowe dla etatu.

Zmiany te szczególnie dotkną sektor medyczny, gdzie aż 74% lekarzy specjalistów pracuje na kontraktach B2B, ceniąc elastyczność i wyższe zarobki.

Pracodawcy obawiają się, że nowe regulacje spowodują odpływ specjalistów do sektora prywatnego lub gwałtowną presję na wzrost płac, co może sparaliżować placówki.

Mimo apeli organizacji pracodawców, Ministerstwo Zdrowia nie przewiduje specjalnych wyjątków dla branży medycznej.

PIP a kontrakty lekarzy

Od 2026 roku Państwowa Inspekcja Pracy ma uzyskać uprawnienia do administracyjnego przekształcania umów cywilnoprawnych, w tym kontraktów B2B, w umowy o pracę, jeśli uzna, że praca wykonywana jest w warunkach etatu. To szczególnie dotkliwe dla ochrony zdrowia, gdzie – według Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – aż 74 proc. lekarzy specjalistów pracuje na B2B. Pracodawcy obawiają się, że nowe uprawnienia PIP uruchomią efekt domina: od odejść z publicznych placówek po gwałtowną presję na wzrost płac.

Etaty w szpitalach i ryzyko ograniczeń

Pracodawcy podkreślają, że etaty oznaczają sztywne normy kodeksowe, w tym limity czasu pracy i obowiązkowe przerwy. Federacja Przedsiębiorców Polskich i Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych alarmują, że ograniczenie pracy w kilku placówkach jednocześnie przełoży się na braki kadrowe i spadek liczby świadczeń.

- Nie widzę szans na to, żeby można było zastąpić kontrakty umowami o pracę. To jest chybiony pomysł na te czasy – na sytuację niedoboru lekarzy. Około jedną czwartą personelu mamy zatrudnioną na różnego rodzaju umowach cywilnoprawnych i nie wyobrażam sobie odgórnego narzucania im etatów. Na umowie o pracę lekarze nie będą mogli otrzymywać takich wynagrodzeń, jakie mają obecnie. Niektórzy specjaliści z dnia na dzień odeszliby do podmiotów prywatnych, czyli tam, gdzie nie byłoby takich ograniczeń – podkreśla Tomasz Kopiec, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Orłowskiego w Warszawie, cytowany przez DGP.

Związki zawodowe: B2B omija prawo pracy

Związkowcy przekonują, że kontrakty często spełniają cechy etatu i pozwalają omijać normy czasu pracy.

- Prawie każda z umów zawieranych z lekarzami spełnia warunki umowy o pracę. Pracują w danym miejscu, pod czyimś kierownictwem, w odpowiednim czasie, z urlopem. Gdzie tu jest zadaniowość? – pyta Piotr Watoła, wiceprzewodniczący OZZL.

Finanse szpitali i stanowisko resortu

Pracodawcy ostrzegają, że etaty zwiększą koszty składek i świadczeń, co przy problemach z płatnościami NFZ może zagrozić stabilności szpitali. Ministerstwo Zdrowia nie przewiduje jednak wyjątków dla sektora.

- Projekt ustawy o zmianie ustawy o PIP stanowi wykonanie pilnego kamienia milowego Krajowego Planu Odbudowy, więc żadne wyłączenie spod projektowanych regulacji nie jest możliwe – czytamy w odpowiedzi udzielonej DGP przez biuro komunikacji Ministerstwa Zdrowia.

