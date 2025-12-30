- PIP zyska nowe uprawnienia do administracyjnego przekształcania umów B2B na umowy o pracę, jeśli uzna, że warunki pracy są typowe dla etatu.
- Zmiany te szczególnie dotkną sektor medyczny, gdzie aż 74% lekarzy specjalistów pracuje na kontraktach B2B, ceniąc elastyczność i wyższe zarobki.
- Pracodawcy obawiają się, że nowe regulacje spowodują odpływ specjalistów do sektora prywatnego lub gwałtowną presję na wzrost płac, co może sparaliżować placówki.
- Mimo apeli organizacji pracodawców, Ministerstwo Zdrowia nie przewiduje specjalnych wyjątków dla branży medycznej.
PIP a kontrakty lekarzy
Od 2026 roku Państwowa Inspekcja Pracy ma uzyskać uprawnienia do administracyjnego przekształcania umów cywilnoprawnych, w tym kontraktów B2B, w umowy o pracę, jeśli uzna, że praca wykonywana jest w warunkach etatu. To szczególnie dotkliwe dla ochrony zdrowia, gdzie – według Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – aż 74 proc. lekarzy specjalistów pracuje na B2B. Pracodawcy obawiają się, że nowe uprawnienia PIP uruchomią efekt domina: od odejść z publicznych placówek po gwałtowną presję na wzrost płac.
Etaty w szpitalach i ryzyko ograniczeń
Pracodawcy podkreślają, że etaty oznaczają sztywne normy kodeksowe, w tym limity czasu pracy i obowiązkowe przerwy. Federacja Przedsiębiorców Polskich i Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych alarmują, że ograniczenie pracy w kilku placówkach jednocześnie przełoży się na braki kadrowe i spadek liczby świadczeń.
- Nie widzę szans na to, żeby można było zastąpić kontrakty umowami o pracę. To jest chybiony pomysł na te czasy – na sytuację niedoboru lekarzy. Około jedną czwartą personelu mamy zatrudnioną na różnego rodzaju umowach cywilnoprawnych i nie wyobrażam sobie odgórnego narzucania im etatów. Na umowie o pracę lekarze nie będą mogli otrzymywać takich wynagrodzeń, jakie mają obecnie. Niektórzy specjaliści z dnia na dzień odeszliby do podmiotów prywatnych, czyli tam, gdzie nie byłoby takich ograniczeń – podkreśla Tomasz Kopiec, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Orłowskiego w Warszawie, cytowany przez DGP.
Związki zawodowe: B2B omija prawo pracy
Związkowcy przekonują, że kontrakty często spełniają cechy etatu i pozwalają omijać normy czasu pracy.
- Prawie każda z umów zawieranych z lekarzami spełnia warunki umowy o pracę. Pracują w danym miejscu, pod czyimś kierownictwem, w odpowiednim czasie, z urlopem. Gdzie tu jest zadaniowość? – pyta Piotr Watoła, wiceprzewodniczący OZZL.
Finanse szpitali i stanowisko resortu
Pracodawcy ostrzegają, że etaty zwiększą koszty składek i świadczeń, co przy problemach z płatnościami NFZ może zagrozić stabilności szpitali. Ministerstwo Zdrowia nie przewiduje jednak wyjątków dla sektora.
- Projekt ustawy o zmianie ustawy o PIP stanowi wykonanie pilnego kamienia milowego Krajowego Planu Odbudowy, więc żadne wyłączenie spod projektowanych regulacji nie jest możliwe – czytamy w odpowiedzi udzielonej DGP przez biuro komunikacji Ministerstwa Zdrowia.
Polecany artykuł: