Od wtorku spadkobiercy mogą składać wnioski o wpis do księgi wieczystej za pośrednictwem notariusza, bez wizyty w sądzie.

Notariusz sporządzi protokół i elektronicznie przekaże wniosek o wpis do sądu, co eliminuje konieczność samodzielnego wypełniania dokumentów.

Zmiany pozwalają załatwić większość formalności w jednym miejscu, oszczędzając czas i eliminując ryzyko błędów formalnych w sądzie.

Nowe regulacje przyspieszą proces ujawniania właściciela w księdze wieczystej, co jest kluczowe przy sprzedaży i kredytach, a także odciąży sądy.

Rewolucja w dziedziczeniu nieruchomości

Od wtorku 17 marca, weszła w życie nowelizacja Prawa o notariacie i ustawy o księgach wieczystych i hipotece. To część rządowego pakietu deregulacyjnego, który ma uprościć procedury i przyspieszyć sprawy spadkowe. Najważniejsza zmiana? Spadkobiercy nie muszą już chodzić do sądu. Wniosek o wpis do księgi wieczystej mogą złożyć bezpośrednio u notariusza.

Wszystko załatwisz u notariusza

Teraz formalności można zamknąć podczas jednej wizyty w kancelarii. To ogromne ułatwienie dla osób dziedziczących mieszkania czy domy.

Jak wskazuje Krajowa Rada Notarialna: „Do tej pory po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza spadkobierca musiał samodzielnie złożyć w sądzie wniosek o ujawnienie zmiany właściciela w księdze wieczystej prowadzonej dla odziedziczonej nieruchomości. W praktyce oznaczało to konieczność wypełnienia formularzy, zgromadzenia dokumentów oraz samodzielnego uiszczenia opłat sądowych w prawidłowej wysokości”.

Teraz to notariusz zajmuje się całą procedurą i wysyła dokumenty elektronicznie do sądu.

- "Nowelizacja wprowadza przepisy, które umożliwiają notariuszowi sporządzenie protokołu zawierającego żądanie dokonania wpisu w księdze wieczystej. Następnie notariusz przekaże elektronicznie wniosek do właściwego sądu wieczystoksięgowego”.

Koniec kolejek i mniej papierów

Zmiany obejmują m.in. własność nieruchomości, użytkowanie wieczyste oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W praktyce oznacza to mniej formalności i brak stresu związanego z wypełnianiem dokumentów. Według Krajowej Rady Notarialnej to „koniec z dodatkowymi wizytami w sądzie i staniem w niepotrzebnych kolejkach”.

Nowe przepisy mają też duże znaczenie dla rynku. Aktualny wpis w księdze wieczystej jest kluczowy przy sprzedaży mieszkania czy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Co więcej, do sądów trafi mniej spraw.

„Teraz do sądu szybciej trafiać będą wnioski o ujawnienie własności na rzecz spadkobierców, co ograniczy liczbę takich postępowań wieczystoksięgowych”.

Dla tysięcy Polaków oznacza to jedno – dziedziczenie stanie się szybsze, prostsze i bez zbędnych nerwów.

