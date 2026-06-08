Jest porozumienie w rządzie. Tyle wyniesie płaca minimalna

Coraz więcej wskazuje na to, że znamy już wysokość płacy minimalnej na 2027 rok. Według nieoficjalnych informacji po wielodniowych negocjacjach rządowe resorty doszły do porozumienia. Najniższa krajowa ma wzrosnąć o 3 proc.

Jeśli te ustalenia zostaną zatwierdzone przez Radę Ministrów, miliony pracowników otrzymają od stycznia wyższe wynagrodzenia.

Kompromis po ostrym sporze

Przez ostatnie tygodnie w rządzie trwała prawdziwa batalia o wysokość podwyżki. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chciało, aby płaca minimalna wzrosła o 3,7 proc. Oznaczałoby to wynagrodzenie na poziomie 4986 zł brutto.

Z kolei Ministerstwo Finansów proponowało podwyżkę wynoszącą jedynie 2,5 proc., argumentując to prognozowaną inflacją. Ostatecznie strony miały spotkać się pośrodku kwot.

Tyle ma wynieść najniższa krajowa

Według nieoficjalnych ustaleń płaca minimalna od 1 stycznia 2027 roku ma wynosić około 4950 zł brutto. To oznacza wzrost o 144 zł miesięcznie względem obecnej kwoty 4806 zł brutto.

Choć podwyżka będzie wyższa od propozycji resortu finansów, nie spełni oczekiwań Ministerstwa Pracy, które zabiegało o jeszcze większy wzrost wynagrodzeń.

Związkowcy chcieli znacznie więcej

Proponowana kwota nie zadowoli zapewne związków zawodowych. Organizacje pracownicze domagały się bowiem znacznie większego wzrostu.

Według wspólnego stanowiska OPZZ, Forum Związków Zawodowych i „Solidarności” minimalne wynagrodzenie powinno wzrosnąć do 5,2 tys. zł brutto.

Oznaczałoby to podwyżkę aż o 394 zł miesięcznie i wzrost o 8,2 proc.

Pracodawcy mówili o mniejszej kwocie

Po drugiej stronie barykady znaleźli się przedsiębiorcy. Przedstawiciele organizacji pracodawców przekonywali, że podwyżka powinna ograniczyć się do ustawowego minimum.

Ich zdaniem zbyt szybki wzrost płacy minimalnej zwiększa koszty prowadzenia działalności gospodarczej i utrudnia funkcjonowanie firm.

Według części ekspertów podwyżka powinna wynieść niewiele ponad 100 zł miesięcznie.

Ostateczna decyzja już za chwilę

Teraz wszystko w rękach Rady Ministrów. To właśnie rząd ma oficjalnie przyjąć propozycję i przekazać ją do Rady Dialogu Społecznego.

Tam rozpoczną się rozmowy między związkowcami, pracodawcami i stroną rządową. Jednak doświadczenia z poprzednich lat pokazują, że osiągnięcie porozumienia jest mało prawdopodobne.

Jeśli tak się stanie, decydujące będzie stanowisko rządu.

Miliony pracowników czekają na decyzję

Dla osób zarabiających najniższą krajową każdy dodatkowy grosz ma znaczenie. Dlatego decyzja dotycząca płacy minimalnej będzie jedną z najważniejszych spraw społecznych najbliższych miesięcy.

Na razie wszystko wskazuje na to, że od początku 2027 roku minimalne wynagrodzenie zbliży się do granicy 5 tys. zł brutto. Do jej przekroczenia zabraknie jednak jeszcze kilkudziesięciu złotych.

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