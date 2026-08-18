Biedronka ogłasza powrót kultowego Gangu pluszaków, przygotowując klientów na nową falę kolekcjonerskiego szaleństwa.

Start akcji zaplanowano na 24 sierpnia 2026 roku, a pierwsza wskazówka w postaci tajemniczego "młotka" zapowiada zupełnie nowy, zaskakujący motyw.

Nie przegap! Odkryj, jaki Gang zawita tym razem do Biedronki i jakie zasady będą kluczowe, by zdobyć wszystkie maskotki.

Biedronka ponownie sięga po promocję, która przez ostatnią dekadę potrafiła rozpalić kolekcjonerskie emocje wśród klientów. Po Świeżakach, Słodziakach, Fajniakach czy Gangu Biedroniaków nadchodzi kolejna seria maskotek. Najważniejsza informacja jest już znana: nowa akcja ma wystartować w poniedziałek 24 sierpnia 2026 roku.

Tym razem sieć dawkuje informacje. Nie ujawniła jeszcze nazwy nowego Gangu, liczby bohaterów ani regulaminu promocji. Jest jednak pierwsza zagadka. W materiale zapowiadającym akcję pojawiła się postać przypominająca... młotek. Może to oznaczać, że po bohaterach inspirowanych żywnością czy przedmiotami znanymi ze sklepów Biedronka pójdzie w zupełnie nowym kierunku.

Nowy Gang Biedronki już 24 sierpnia. Co wiadomo o pluszakach?

Krótka zapowiedź może sugerować, że motywem przewodnim tegorocznej kolekcji będą narzędzia lub majsterkowanie. Na oficjalne potwierdzenie trzeba jednak poczekać. Na razie można mówić wyłącznie o wskazówce zawartej w materiale promocyjnym – Biedronka nie podała jeszcze nazw ani wyglądu wszystkich nowych maskotek.

Tajemnica może być elementem kampanii. Gangi Biedronki przez lata wyrosły bowiem daleko poza zwykłą promocję sprzedażową. Pluszaki stały się przedmiotem kolekcjonowania, a każda kolejna odsłona była poprzedzana pytaniami o to, jakie postacie tym razem pojawią się na sklepowych półkach. Skala zjawiska robi wrażenie. Według danych sieci od 2016 roku do domów klientów trafiło ponad 55 mln gangowych maskotek.

Od Świeżaków do Biedroniaków. Klienci odebrali miliony maskotek

Wszystko zaczęło się w 2016 roku od Gangu Świeżaków. Kolorowe pluszaki przedstawiające warzywa i owoce okazały się na tyle popularne, że Biedronka zaczęła rozwijać pomysł w kolejnych latach.

Później w sklepach pojawiały się m.in. Gang Słodziaków, Gang Fajniaków, Gang Swojaków, Gang Bystrzaków, Gang Mocniaków i Gang Produkciaków. W marcu 2026 roku przyszła kolej na Gang Biedroniaków.

Nowa seria będzie więc kolejną odsłoną mechanizmu, który Biedronka wykorzystuje już od dekady. Dla klientów najważniejsze pozostaje jednak pytanie: co trzeba będzie zrobić, aby zdobyć nowe pluszaki?

Ile zakupów trzeba będzie zrobić? Biedronka jeszcze tego nie ujawniła

Tutaj trzeba zachować ostrożność. Sieć nie przedstawiła jeszcze regulaminu nowej akcji, dlatego nie wiadomo, ile naklejek będzie potrzebnych do zdobycia maskotki ani od jakiej wartości zakupów będą przyznawane.

Pewną podpowiedź daje poprzednia odsłona promocji. W przypadku Gangu Biedroniaków klient otrzymywał podstawowo jedną naklejkę za każde wydane 49 zł. Liczbę naklejek można było zwiększyć m.in. dzięki korzystaniu z karty Moja Biedronka lub aplikacji, kupowaniu warzyw i owoców, produktów objętych specjalną ofertą czy rozwiązaniu quizu w aplikacji.

W tamtej akcji zebranie 80 naklejek pozwalało odebrać maskotkę bez dodatkowej opłaty. Mając 40 naklejek, pluszaka można było kupić za 24,99 zł, natomiast za 20 naklejek klient mógł otrzymać książkę.

Nie oznacza to jednak, że identyczne progi będą obowiązywać od 24 sierpnia. Dopóki Biedronka nie pokaże nowego regulaminu, zasady poprzedniej promocji mogą służyć jedynie jako punkt odniesienia.

Pluszaki mają zachęcić do większych zakupów

Za kolorowymi maskotkami kryje się bardzo konkretny mechanizm biznesowy. Akcje lojalnościowe oparte na zbieraniu naklejek mogą zachęcać klientów nie tylko do częstszych wizyt w sklepie, ale również do zwiększania wartości koszyka, wybierania promowanych produktów i korzystania z aplikacji sieci.

Dobrym przykładem był Gang Biedroniaków, w którym pojawiły się również cyfrowe naklejki zbierane za pośrednictwem aplikacji. Dzięki temu tradycyjne kolekcjonowanie pluszaków zostało połączone z programem lojalnościowym w smartfonie.

Dla klienta celem jest maskotka. Z perspektywy sieci promocja może natomiast oznaczać większe zaangażowanie kupujących i dodatkowy powód, by kolejne zakupy zrobić właśnie w Biedronce.

Co będzie w nowym Gangu? Młotek może być pierwszą wskazówką

Na rozwiązanie największej zagadki trzeba jeszcze poczekać. Biedronka nie zdradziła, jak będą nazywać się nowi bohaterowie, ilu ich będzie ani czy rzeczywiście cała seria zostanie poświęcona narzędziom. Na razie trop prowadzi właśnie w tę stronę. Postać przypominająca młotek może zapowiadać kolekcję zupełnie inną od pierwszych Gangów kojarzących się przede wszystkim z jedzeniem. Równie dobrze może być jednak tylko jednym z elementów większej koncepcji.

Pewna jest data. 24 sierpnia 2026 roku nowy Gang ma pojawić się w sklepach Biedronki. Wtedy powinno się również wyjaśnić, jakie maskotki sieć przygotowała tym razem oraz na jakich zasadach klienci będą mogli je zdobyć. Po ponad 55 mln pluszaków rozdanych od początku całej serii Biedronka najwyraźniej liczy na to, że kolekcjonerskie szaleństwo jeszcze się nie skończyło.

Tomasz Wojtkiewicz, prezes Nextbike [IMPACT 2026]