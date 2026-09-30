Putin ogranicza wywóz gotówki z Rosji. Wydał dekret z nowym limitem

Władimir Putin drastycznie ograniczył wywóz gotówki z Rosji do siedmiu państw, wprowadzając limit 1 miliona rubli (ok. 46 tys. zł).

Przewiezienie większych sum wymaga teraz specjalnych dokumentów bankowych i odbywa się wyłącznie przez wyznaczone lotniska, uderzając także w biznes.

Decyzja budzi obawy przed nową falą mobilizacji i masową ucieczką kapitału – dowiedz się, co to oznacza dla Rosjan.

Rosja zaostrzyła przepisy dotyczące wywozu gotówki. Zgodnie z dekretem Władimira Putina do Armenii, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Azerbejdżanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu nie można już bez dodatkowych formalności wywozić kwot przekraczających 1 mln rubli, czyli około 46 tys. zł.

Zmiana jest szczególnie duża w przypadku Armenii, Białorusi, Kazachstanu i Kirgistanu, które należą do Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Dotychczas obowiązujący tam limit wynosił 100 tys. dolarów.

Ponad 1 mln rubli? Trzeba pokazać dokumenty

Nowe przepisy nie oznaczają całkowitego zamknięcia możliwości wywozu większych sum. Kwotę przekraczającą 1 mln rubli nadal będzie można zabrać z Rosji, ale tylko przez wskazane międzynarodowe lotniska i po przedstawieniu dokumentów bankowych potwierdzających pochodzenie pieniędzy.

Jeszcze dalej idą regulacje dotyczące biznesu. Firmom i przedsiębiorcom zakazano wywozu rubli w gotówce niezależnie od kwoty, choć dekret przewiduje określone wyjątki.

Ograniczenia mają konkretny zasięg – dotyczą siedmiu państw wskazanych w dekrecie. Pozostałych krajów nowe przepisy nie obejmują.

Rosja tłumaczy decyzję nadużyciami. W tle pogłoski o mobilizacji

Rosyjskie władze uzasadniają zaostrzenie przepisów nadużyciami przy wywozie gotówki oraz potrzebą lepszej kontroli przepływów finansowych. Decyzja Władimira Putina wzbudziła jednak dodatkowe zainteresowanie z innego powodu.

Jak podaje PAP, część ekspertów łączy nowe ograniczenia z pogłoskami o możliwej mobilizacji do wojska. Nie jest to oficjalne uzasadnienie dekretu, ale temat jest szczególnie istotny dla rosyjskiej emigracji. We wrześniu 2022 r. ogłoszenie „częściowej mobilizacji” wywołało bowiem jedną z największych fal wyjazdów z kraju.

650 tys. osób wyjechało z Rosji i nie wróciło

Skalę emigracji pokazują dane niezależnego rosyjskiego portalu The Bell, na które powołuje się PAP. Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę z Rosji wyjechało i do połowy 2024 r. nie wróciło około 650 tys. osób. Szacunki przygotowano na podstawie danych urzędów migracyjnych niemal 70 państw.

Największe skupiska emigrantów powstały w Armenii, Kazachstanie, Gruzji, Turcji i Serbii, ale Rosjanie wybierali także znacznie dalsze kierunki. Według The Bell około 80 tys. osób osiedliło się w Izraelu, ponad 48 tys. w USA, 36 tys. w Niemczech, a 16 tys. w Hiszpanii. Ci, którzy mogli sobie na to pozwolić, przenosili się również do Tajlandii, Wietnamu czy Indonezji.

Nowy dekret oznacza przede wszystkim znacznie większą kontrolę nad wywozem pieniędzy do części państw byłego ZSRR. W przypadku kwot przekraczających 1 mln rubli potrzebne będą dokumenty potwierdzające pochodzenie środków i skorzystanie ze wskazanego lotniska. Dla firm i przedsiębiorców zasady są jeszcze bardziej restrykcyjne.

KARPACZ 2026 Michał Kanarkiewicz