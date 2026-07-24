Biedronka rekrutuje na potęgę

Największa sieć handlowa w Polsce nie zwalnia tempa. Biedronka, która ma sklepy w ponad 1300 miejscowościach i zatrudnia przeszło 85 tys. osób, prowadzi kolejną dużą rekrutację.

Na firmowej stronie można znaleźć aż 790 ofert pracy dla sprzedawców-kasjerów. Wolne etaty czekają także na starszych sprzedawców oraz kierowników sklepów.

Kasjer może liczyć na ponad 4 tys. zł netto

Wynagrodzenie zależy od stanowiska, miejsca pracy i dodatków. Przykładowo w Ustce kasjer-sprzedawca zatrudniony na pełny etat może zarobić od 5300 do 5800 zł brutto, co przekłada się na około 4–4,3 tys. zł "na rękę".

Jeszcze więcej może otrzymać starszy sprzedawca-kasjer. W Bisztynku oferowane wynagrodzenie wynosi od 5300 do 6120 zł brutto, czyli nawet około 4,5 tys. zł netto. Na najwyższą pensję składają się nie tylko płaca zasadnicza, ale także premia uznaniowa i dodatek za pracę zmianową.

Nie tylko kasa fiskalna

Praca w Biedronce nie ogranicza się do obsługi klientów przy kasie. Pracownicy zajmują się także wykładaniem towaru, dbaniem o porządek i ekspozycję produktów.

Starsi sprzedawcy dodatkowo organizują pracę zespołu, nadzorują dostawy, rozwiązują reklamacje i przygotowują sklep do inwentaryzacji.

Sieć oczekuje gotowości do pracy zmianowej, również w weekendy i święta, a także dobrej kondycji fizycznej.

Kierownik zarobi nawet 8,2 tys. zł brutto

Jeszcze wyższe wynagrodzenia czekają na osoby zarządzające sklepami. W jednym ze śląskich marketów Biedronka oferuje kierownikowi od 7450 do 8250 zł brutto, co oznacza nawet blisko 6 tys. zł netto miesięcznie.

Do pensji dochodzi bogaty pakiet świadczeń. Pracownicy mogą liczyć m.in. na premie, e-kody na zakupy w Biedronce i Hebe, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe, świąteczne paczki, wyprawki dla dzieci, zapomogi oraz dofinansowanie spotkań integracyjnych.

W czasach, gdy wiele firm ostrożnie podchodzi do zatrudniania, Biedronka wciąż pozostaje jednym z największych pracodawców w Polsce i nie narzeka na kolejne plany rozwoju.