Hurtowe ceny paliw 16.08.2026. Weekendowa stabilizacja przed interwencją rządu

Ceny hurtowe paliw na 16.08.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Niedziela tradycyjnie nie przyniosła publikacji nowych cenników w krajowych rafineriach. W związku z tym, na rynku hurtowym obowiązują wciąż stawki opublikowane w piątek, 14 sierpnia. Sytuacja na przestrzeni weekendu pozostaje zatem stabilna, a różnice kwotowe między poszczególnymi dostawcami są marginalne.

Orlen: Pb95 - 5632 zł/m³, Pb98 - 6365 zł/m³, ON - 6526 zł/m³

Pb95 - 5632 zł/m³, Pb98 - 6365 zł/m³, ON - 6526 zł/m³ Aramco: Pb95 - 5637 zł/m³, Pb98 - 6368 zł/m³, ON - 6527 zł/m³

Pb95 - 5637 zł/m³, Pb98 - 6368 zł/m³, ON - 6527 zł/m³ BP Europa: Pb95 - 5632 zł/m³, Pb98 - 6365 zł/m³, ON - 6526 zł/m³

Analiza bieżących cenników jednoznacznie wskazuje, że najtańszą benzynę 95-oktanową (Pb95) oraz najtańszy olej napędowy (ON) mają dzisiaj w swojej ofercie ex aequo Orlen oraz BP Europa. Konkurencyjne Aramco Poland pozycjonuje się odrobinę wyżej, oferując paliwa droższe o 1 do 5 zł na metrze sześciennym.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Z uwagi na brak aktualizacji, dzisiejsze tabele nie wykazują żadnych odchyleń wobec wczorajszych wartości. Mamy do czynienia z weekendowym okresem wyczekiwania i obserwacji rynku globalnego przed otwarciem rynków w poniedziałek. Aby jednak właściwie zinterpretować tę pauzę, trzeba przypomnieć o silnym trendzie wzrostowym, który zdominował rynek przez niemal cały ubiegły tydzień.

Od 8 do 14 sierpnia cenniki producentów świeciły na czerwono od ciągłych podwyżek. Ostatnia odnotowana zmiana (pomiędzy 13 a 14 sierpnia) przyniosła wyraźny skok cen – Orlen i BP Europa podnieśli ceny benzyny Pb95 o 64 zł/m³ oraz oleju napędowego o 73 zł/m³, natomiast Aramco zareagowało podwyżkami odpowiednio o 65 zł/m³ i 74 zł/m³. Wystarczy spojrzeć na dane z nieco szerszej perspektywy: w ciągu tygodnia hurtowa cena metra sześciennego benzyny i diesla podskoczyła o ok. 300 zł. Przekłada się to na ok. 30 groszy surowego kosztu na litrze i doskonale obrazuje presję, z jaką zmagają się obecnie dostawcy.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Brak dzisiejszych ruchów w cennikach to tylko pozorna cisza. Notowania ropy naftowej Brent znajdują się w bardzo ostrym trendzie wzrostowym, docierając do poziomu 88,60 USD za baryłkę (wzrost o ponad 6% w zaledwie tydzień). Fundamentem tych potężnych zwyżek jest premia za ryzyko geopolityczne, związana z kryzysem na Bliskim Wschodzie. Doniesienia o atakach na statki, groźba blokady Cieśniny Ormuz przez Iran oraz amerykańskie plany wdrażania nadzwyczajnych środków kompletnie przyćmiły niedawne rewizje prognoz OPEC+, zakładające spadek globalnego popytu, a także ignorowane przez inwestorów wzrosty zapasów w USA.

Sytuację rynkową nieznacznie ratuje lekko umacniający się złoty. Obecny kurs USD/PLN na poziomie 3,7225 oznacza spadek o 2,20% w ciągu miesiąca. Krótkoterminowa siła polskiej waluty pełni funkcję naturalnego bufora łagodzącego koszty importu do rafinerii, lecz dynamika zwyżek naftowych jest po prostu zbyt duża, aby sam kurs walutowy zdołał powstrzymać wzrosty cen w polskim hurcie.

Przy standardowych realiach wolnorynkowych, te rosnące z opóźnieniem koszty zakupu w rafineriach nieuchronnie przerzuciłyby się na stacje detaliczne w postaci bolesnych podwyżek dla kierowców. Uwarunkowania systemowe ulegają jednak diametralnej zmianie od 17 sierpnia, kiedy to w życie wchodzi przygotowany przez władze tzw. pakiet CPN. Dzięki redukcji stawki VAT do 8%, regulowanym marżom oraz sztywnym, urzędowym cenom maksymalnym na pylonach (6,41 zł za Pb95 oraz 7,37 zł za ON), klienci detaliczni zostaną sztucznie odcięci od presji makroekonomicznej. Warto jednak pamiętać, że bez solidnych spadków cen na giełdach światowych, to zawieszenie praw wolnego rynku będzie jedynie tymczasową ulgą, a wygaśnięcie pakietu z dużym prawdopodobieństwem otworzy drogę do gwałtownych wzrostów.

Dzisiejsza stabilizacja w hurcie oznacza, że kierowcy nie powinni spodziewać się drastycznych zmian cen na pylonach w najbliższych dniach, a dzięki startującej jutro rządowej tarczy, mogą paradoksalnie liczyć na ich administracyjne zablokowanie poniżej rynkowych realiów.