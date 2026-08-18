We wrześniu ZUS wypłaci 14. emeryturę, sięgającą maksymalnie 1978,49 zł brutto, ale nie wszyscy seniorzy ją otrzymają.

Pełną kwotę dostaną świadczeniobiorcy z emeryturą do 2900 zł brutto; powyżej tego progu obowiązuje redukcja "złotówka za złotówkę".

Sprawdź, jaka jest graniczna kwota podstawowego świadczenia, by w ogóle otrzymać dodatkowy przelew i nie przegapić swojej szansy!

We wrześniu na konta milionów emerytów i rencistów trafi dodatkowy przelew. 14. emerytura w 2026 roku wyniesie maksymalnie 1978,49 zł brutto, czyli tyle, ile obecnie wynosi najniższa emerytura. Nie oznacza to jednak, że każdy świadczeniobiorca otrzyma właśnie taką kwotę. Część seniorów dostanie znacznie mniej, a osoby z odpowiednio wysoką emeryturą lub rentą nie dostaną ani złotówki.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tegoroczna czternastka będzie wypłacana we wrześniu. Seniorzy nie muszą składać dodatkowego wniosku – świadczenie ma trafić do uprawnionych razem z regularną emeryturą lub rentą, zgodnie z właściwym terminem jej wypłaty.

14. emerytura 2026. ZUS wypłaci maksymalnie 1978,49 zł

Kwota tegorocznej 14. emerytury jest o 99,58 zł wyższa niż przed rokiem. Wynika to z waloryzacji najniższej emerytury, która od 1 marca 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto. Tyle samo wynoszą obecnie m.in. najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna i najniższa renta rodzinna.

Przepisy pozwalają Radzie Ministrów podwyższyć wysokość czternastki ponad poziom minimalnej emerytury. W 2026 roku rząd nie zdecydował się jednak na taki ruch. Maksymalną kwotą pozostaje więc 1978,49 zł brutto.

Na konto seniora trafi mniej. Od dodatkowego świadczenia pobierana jest składka zdrowotna oraz – w zależności od sytuacji podatkowej – zaliczka na podatek dochodowy. Przy pełnej czternastce wypłata netto może wynieść około 1600–1625 zł, choć ostateczna kwota „na rękę” zależy od indywidualnych rozliczeń świadczeniobiorcy.

Czternastka ma przy tym szczególną ochronę. Nie podlega potrąceniom ani egzekucji, w tym egzekucji komorniczej. Nie jest również uwzględniana w dochodzie przy ustalaniu prawa m.in. do pomocy społecznej, alimentów czy świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Kto dostanie pełną czternastkę? Kluczowa granica 2900 zł

Pełne 1978,49 zł brutto otrzymają emeryci i renciści, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Dopiero powyżej tej granicy zaczynają działać cięcia. ZUS zastosuje zasadę „złotówka za złotówkę”. Za każdą złotówkę, o którą emerytura lub renta przekracza 2900 zł brutto, czternastka zostanie pomniejszona o złotówkę.

Dlatego przy świadczeniu wynoszącym 3000 zł brutto dodatkowa wypłata spadnie do 1878,49 zł brutto. Emeryt otrzymujący 3500 zł może liczyć na 1378,49 zł, przy 4000 zł będzie to już tylko 878,49 zł, a przy emeryturze wynoszącej 4500 zł – 378,49 zł brutto. Różnice są więc ogromne. Dwóch emerytów może otrzymywać czternastkę w tym samym miesiącu, ale jeden dostanie niemal 2 tys. zł brutto, a drugi zaledwie kilkaset złotych.

Przy tej emeryturze ZUS nie wypłaci już ani złotówki

Najważniejsza granica znajduje się jednak wyżej. Przepisy przewidują bowiem, że 14. emerytura nie zostanie wypłacona, jeśli po zastosowaniu zasady „złotówka za złotówkę” jej wysokość spadnie poniżej 50 zł brutto. Oznacza to, że przy podstawowym świadczeniu wynoszącym około 4828,49 zł brutto i więcej czternastka może już nie trafić do seniora. To właśnie ta kwota wyznacza w praktyce górną granicę uprawniającą do dodatkowej wypłaty przy tegorocznej wysokości świadczenia.

Warto przy tym zwrócić uwagę na niewielką, ale istotną różnicę. Przy emeryturze 4828,49 zł brutto z matematycznego wyliczenia pozostaje dokładnie 50 zł czternastki, więc świadczenie powinno jeszcze zostać wypłacone. Dopiero przekroczenie tej kwoty powoduje spadek wyliczonej czternastki poniżej ustawowego minimum 50 zł.

Czternastka we wrześniu. Nie trzeba składać wniosku

Seniorzy nie muszą występować do ZUS o przyznanie 14. emerytury. Jeżeli spełniają warunki, pieniądze zostaną wypłacone automatycznie wraz z wrześniowym świadczeniem. Dla osób z emeryturą lub rentą do 2900 zł brutto oznacza to pełne 1978,49 zł brutto dodatkowego świadczenia. Powyżej tego progu każda kolejna złotówka podstawowej emerytury zaczyna jednak zmniejszać czternastkę.

W efekcie wysokość regularnego świadczenia może przesądzić o różnicy wynoszącej niemal 2 tys. zł. Najwięcej otrzymają seniorzy mieszczący się w limicie 2900 zł brutto, część świadczeniobiorców dostanie tylko ułamek maksymalnej kwoty, a przy odpowiednio wysokiej emeryturze dodatkowego przelewu z ZUS nie będzie wcale.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]