14. emerytura wyższa nawet o 200 zł. Seniorzy mogą dostać więcej

Czternasta emerytura ponownie wesprze budżety seniorów, a jej wypłata przewidywana jest na drugą połowę roku.

Niektórzy emeryci mogą otrzymać nawet ponad 200 zł więcej "na rękę" dzięki specjalnemu wnioskowi do ZUS.

Złożenie wniosku EPD-21 może zwiększyć kwotę świadczenia, ale nie każdy senior na tym skorzysta – sprawdź, czy to rozwiązanie dla Ciebie.

Jak informuje „Fakt”, Zakład Ubezpieczeń Społecznych kończy właśnie wypłaty 13. emerytury. Teraz seniorzy muszą uzbroić się w cierpliwość – kolejne dodatkowe świadczenie, czyli 14. emerytura, pojawi się dopiero w drugiej połowie roku. Resort rodziny potwierdza, że formalny termin może zostać wyznaczony nawet do końca października, choć w praktyce czternastka najczęściej trafiała na konta już we wrześniu.

Kiedy ZUS wypłaci 14. emeryturę?

Na ten moment dokładna data nie jest jeszcze znana. Przepisy dają rządowi czas aż do 31 października na wskazanie terminu wypłat. Jednak doświadczenia z poprzednich lat pokazują, że pieniądze z ZUS mogą pojawić się wcześniej – tuż po wakacjach.

Dla wielu emerytów to kluczowa informacja, bo po zakończeniu wypłat trzynastek nastąpi kilka miesięcy przerwy bez dodatkowych świadczeń.

Ile wyniesie czternastka w 2026 roku?

Pełna 14. emerytura wyniesie 1978,49 zł brutto. Taką kwotę dostaną osoby, których emerytury nie przekraczają 2900 zł brutto. W przypadku wyższych świadczeń obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza stopniowe zmniejszanie dodatku. Minimalna wypłata czternastki to 50 zł brutto.

Trzeba jednak pamiętać, że kwota „na rękę” będzie niższa. ZUS potrąca bowiem:

składkę zdrowotną (9 proc.),

zaliczkę na podatek dochodowy.

I to nawet od części emerytów, którzy na co dzień nie płacą PIT. Zwrot podatku następuje dopiero przy rocznym rozliczeniu. Tu pojawia się ważna opcja dla seniorów. Można złożyć w ZUS specjalny wniosek EPD-21, który pozwala uniknąć potrącania zaliczki na podatek dochodowy.

Efekt? Wyższa wypłata „na rękę” – nawet o ponad 200 zł.

Ale jest haczyk. Z takiego rozwiązania skorzystają tylko ci emeryci, których roczny dochód nie przekroczy 30 tys. zł. Jeśli limit zostanie przekroczony:

ZUS zacznie ponownie pobierać podatek,

może pojawić się konieczność dopłaty przy rozliczeniu rocznym.

ZUS ostrzega seniorów: nie każdy zyska

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, że decyzję o złożeniu wniosku trzeba dobrze przemyśleć. Dla części osób to realny zysk tu i teraz. Dla innych – ryzyko dopłaty podatku w przyszłości.

Najwięcej skorzystają emeryci z najniższymi świadczeniami, którzy i tak mieszczą się w kwocie wolnej od podatku. W praktyce największe wypłaty otrzymają osoby z emeryturą do 2900 zł brutto. To właśnie oni dostaną pełną czternastkę i mogą dodatkowo zwiększyć ją dzięki odpowiedniemu wnioskowi do ZUS.

Dla reszty świadczeniobiorców 14. emerytura będzie niższa, ale nadal może stanowić istotne wsparcie domowego budżetu. Jedno jest pewne: czternastka znów będzie jednym z najważniejszych tematów dla seniorów. A decyzje podjęte dziś mogą przełożyć się na konkretne pieniądze jesienią.

